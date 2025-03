¿La culpa es solo de Gareca? La falta de jerarquía y un plantel devaluado hunden a la Roja en las Eliminatorias

La selección chilena se jugaba una final. El propio Ricardo Gareca lo manifestó así. La última bala era ante Ecuador, con la obligación de ganar en casa. No sucedió. El cruce ante el combinado del Guayas tuvo dos tiempos marcados. En el primero, la Roja hizo de lo mejor en la era del Tigre, marcando una superioridad respecto a los dirigidos de Sebastián Beccacece. Sin embargo, la falta de gol sigue siendo uno de los karmas de la escuadra nacional. Y en el complemento, el panorama cambió. Entonces, finalizó en un empate sin goles que no sirve para las cada vez más reducidas chances del repechaje. Salvo un milagro, Chile no estará en Norteamérica 2026.

En la historia de la Selección, solo en una oportunidad quedó fuera de tres Copas del Mundo consecutivas: México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Acá se cruzaron factores deportivos y extradeportivos, porque Chile fue sancionado con la exclusión del proceso clasificatorio para EEUU ‘94 a raíz del Maracanazo de Roberto ‘Cóndor’ Rojas. Pero ahora se tratan de tres eliminaciones seguidas en cancha. Para dimensionar lo que significa esta hilera de tropiezos que ha sacado a la Roja de la elite en la que no hace tanto tiempo supo navegar.

Los números son nefastos. No solo es estar último en Sudamérica (evocando lo sucedido rumbo a Corea-Japón 2002). El seleccionado nacional es el peor local (nueve puntos de 21, igual que Perú), el peor visitante (un punto de 21) y la segunda delantera menos efectiva (apenas nueve goles convertidos).

En tiempos convulsionados, el fusible siempre es el entrenador. Ricardo Gareca está en una posición más que incómoda, porque llegó con altas expectativas y no ha dado con el tono. Las frías estadísticas son el reflejo de un proceso cuesta arriba. De 11 partidos oficiales, apenas ganó uno (7 puntos de 33 posibles).

La visión generalizada es que el mal momento del fútbol chileno es multifactorial. En el caso puntual de la selección absoluta, Gareca es la cara visible de una coyuntura compleja. Lamentablemente para las aspiraciones del cuadro criollo, la falta de un plan B a la hora de plantear o modificar el trámite de un partido quedó al descubierto (otra vez). Tal como ante Paraguay, ante los ecuatorianos tardó en los cambios. Además, como el argentino es un DT que se aferra a sus principios tácticos (el 4-2-3-1 es la base y no se toca), apela a los cambios posición por posición. Así pasó en el segundo lapso este martes: Zampedri por Vargas, Aránguiz por Pizarro y Pavez por Echeverría. Había que quemar las naves, mover el tablero, porque se necesitaba ganar. Y no se hizo.

La Generación Dorada, esa que entregó dos trofeos a Chile, pero que se quedó fuera de su Mundial (Rusia 2018), aportaba con jerarquía y aplomo. Una por otra. El hecho de que los bastiones del elenco bicampeón de América estiraran su presencia en la Selección, ocupando el lugar que pudieron ocupar otros valores jóvenes (ejemplo: Copa Confederaciones 2017), terminó generando que la segunda línea del equipo afrontara desafíos sin tantas presencias oficiales con la escuadra nacional.

En paralelo, la falta de variantes también ha sido un problema. ¿Quién es la alternativa para Eduardo Vargas, suplente en Nacional de Uruguay, retornado al equipo con Gareca? En esta fecha doble fue Fernando Zampedri, nacionalizado, de 37 años. “Ahí yo creo que algo está fallando en el tema formativo. Como no vamos a tener un chico de 20 o 23 (años) que pueda garantizarnos estar presente en la Selección”, planteó Iván Zamorano. La otra carta ofensiva en la que se confiaba era Ben Brereton, nacido en Inglaterra, exonerado de la Roja por Gareca tras ser reemplazado ante Bolivia.

La devaluación de la plantilla se puede percibir de varias maneras. Es cosa de comparar de dónde provienen los jugadores de cada selección. Hoy, la base de la Selección corresponde al medio local y Argentina. El fútbol chileno no cuenta con futbolistas en tres de las cinco grandes ligas de Europa: Premier League, LaLiga de España y la Bundesliga. Son señales potentes. Las excepciones son Gabriel Suazo (Toulouse), Guillermo Maripán (Torino), Alexis Sánchez y Damián Pizarro (Udinese). En el caso de los dos últimos, hay que diferenciarlo. El tocopillano ha sufrido por sus temas físicos. De hecho, no ha podido jugar en Clasificatorias con Gareca en la banca. El segundo, quien podía asomar como alternativa ofensiva, tuvo un Sudamericano Sub 20 para el olvido y no tiene actividad en el primer equipo bianconeri.

Brayan Cortés, el golero titular de la Roja, perdió el puesto con Fernando De Paul en Colo Colo. Uno de los prospectos de la portería es Vicente Reyes, quien no fue citado para estos partidos. Felipe Loyola es figura en Independiente, una de las cartas más valorizadas del Rojo, jugando como mediocampista interior. El entrenador chileno lo utiliza como lateral, puesto que conoce pero que no es el que utiliza actualmente. La lesión de Fabián Hormazábal alteró el plan. Y Gareca convocó a un par de laterales que no han tenido un buen 2025: Nicolás Fernández y Dylan Escobar. Mientras que Darío Osorio despierta la ilusión de un revulsivo, pero juega en Dinamarca, una competencia de segundo o tercer orden en la UEFA. ¿Hay más jugadores donde echar mano para el final de las Clasificatorias?

El exentrenador de Perú se aferra a su cargo. “No me gustaría dejar el cargo en este momento. Quiero estar al lado de los muchachos, es lo que me corresponde como entrenador. ¿Cómo estoy yo? Con toda la fuerza para continuar. Chile está atravesando esto no de ahora. Es una situación difícil para todos los entrenadores, todos los jugadores”, manifestó tras el empate. Mientras que Pablo Milad le soltó la mano. “Con Gareca o con quien sea, tenemos que luchar y quedan partidos”, emitió en la noche del martes.

Frases más, frases menos, lo concreto es que clasificar al Mundial es una quimera. A cinco puntos del repechaje, con 12 en disputa, y la próxima parada será ante Argentina, en junio.