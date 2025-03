Más cerca del abismo que del Mundial: la Roja vuelve a sufrir por su falta de gol y la saca barata frente a Ecuador

En estas desgraciadas y paupérrimas Eliminatorias al Mundial 2026, la selección chilena ha transitado por diferentes estados. Desde la ilusión que genera una victoria (cuando se derrotó a Perú), pasando por la incredulidad (la derrota ante Bolivia), hasta el total desconcierto (alcanzar ocho partidos seguidos sin ganar). Cuando queda cada vez menos para el fin del proceso clasificatorio, no queda más que una profunda resignación. Es como afirmarse a una cuerda que está a punto de ceder, antes de la inevitable caída.

La calculadora llega a arder con tanta combinación. Solo para sostener una fantasía con un desenlace que todos imaginan pero que nadie quiere que se produzca. Porque perderse tres Copas del Mundo de manera consecutiva es demasiado. Y parece que no se toma con la importancia que merece una tragedia para la actividad. El empate sin goles con Ecuador (que casi es derrota) no sirve.

Luego de la derrota en Asunción, el margen de error se achicó aun más, pensando en el repechaje. No estaba permitido ceder más puntos. En ese afán de mantener con oxígeno a este paciente enfermo que es el Equipo de Todos, el rival era el durísimo Ecuador de Sebastián Beccacece. El peor local de las Clasificatorias, ante el segundo mejor visitante. Una montaña empinada. El día partió con problemas, por la baja de Lucas Cepeda (el más destacado ante Paraguay), a raíz de un cuadro febril viral.

Como Ricardo Gareca no es un DT que agite demasiado el tablero y mantiene su diseño táctico, el relevo fue hombre por hombre, entrando Darío Osorio. Era la oportunidad para que el jugador del Midtjylland se hiciera importante en la Roja y aprovechó la ventana que se le abrió. Mientras tanto, Alexis Sánchez, quien acompañó a la delegación al Estadio Nacional, veía a sus compañeros desde una tribuna. Seguramente, con unas infinitas ganas de jugar.

Chile hizo un primer tiempo impecable. De lo mejor que ha exhibido en la cuestionada era del Tigre. Pero el gran pecado fue no hacer goles. La Roja se adueñó del balón, aunque en pasajes de la primera mitad careció de velocidad para romper el entramado defensivo ecuatoriano. Se privilegió atacar por la derecha, con Osorio y Loyola. No se dio lo mismo por la izquierda porque Valdés tendió a irse al medio.

Beccacece trató de sorprender con la inclusión de Darwin Guagua, de 17 años, quien debutó por la selección absoluta antes que por su club (Independiente del Valle). El adolescente no fue factor. El sorprendido fue el ex DT de la U, porque el manejo de las acciones no pasó por la Tri. El cuadro chileno tuvo nada menos que el 63% de posesión en la primera mitad, pero no fue una tenencia inútil. Al contrario. Le dio un sentido. La presión alta de la Selección alteraba a un Ecuador que no renunciaba a salir por bajo.

Foto: Photosport

Así llegó una chance clara en los 24′, con un remate de Osorio que se fue desviado por poco. El posicionamiento de varios hombres en el área contraria surtía efecto. Un Darío Osorio activo y un Felipe Loyola participativo eran valores relevantes para Chile. En los 42′, el canterano de la U tuvo otra opción, con un zurdazo por arriba. En el final del primer lapso, el gol estuvo muy cerca, pero el meta Galíndez se lo negó a Diego Valdés en dos ocasiones.

El partido cambió rotundamente en el complemento. La Roja evidenció signos de agotamiento y Ecuador creció. La visita le quitó el joystick del encuentro al anfitrión. Pervis Estupiñán entró más en acción, lo que era un peligro latente. Al igual que en el partido pasado, estaba cantado que se necesitaban cambios, para renovar energías. Había que ganar. Agitar el avispero. El empate no servía. La gente empezó a pedir a Luciano Cabral. El DT escuchó el clamor popular, pero tarde. En los 65′ entró el 10, por Vidal.

Con la posición incómoda de Chile, con la obligación de ganar porque no había mañana, no quedaba más que ser arriesgado. Pero Gareca no es así. Prefiere morir en su ley. No se sale del esquema. A 15′ del final hizo tres cambios (Pavez, Aránguiz y Zampedri), y todos posición por posición. ¿Era un sacrilegio jugar con dos delanteros? Si se terminaba el partido con Cabral y Zampedri, ¿dónde estaban los punteros? Loyola, de los más interesantes, tenía que hacer un recorrido muy largo por la franja. Chile tampoco le sacó provecho a las pelotas detenidas.

Con solo 10 puntos, la Selección no sale del fondo. Y queda a cinco del repechaje, por el triunfo de Venezuela. Todavía restan cuatro partidos para que se acaben las Eliminatorias: dos en junio (Argentina, de local, y Bolivia, de visita) y dos en septiembre (Brasil, afuera, y Uruguay, en casa). No da ni para soñar.

Ficha del partido

Chile: B. Cortés; F. Loyola, G. Maripán, P. Díaz, G. Suazo; R. Echeverría (76′, E. Pavez), V. Pizarro (76′, Ch. Aránguiz); D. Osorio, A. Vidal (65′, L. Cabral), D. Valdés; y E. Vargas (76′, F. Zampedri). DT: R. Gareca.

Ecuador: H. Galíndez; J. Ordóñez, W. Pacho, P. Hincapié; A. Franco, M. Caicedo, P. Vite, P. Estupiñán (81′, F. Torres); G. Plata, D. Guagua (60’, J. Corozo); y E. Valencia. DT: S. Beccacece.

Goles: No hubo.

Árbitro: G. Tejera (URU). Amonestó a Loyola (CH); Plata, Ordóñez (E).

Estadio Nacional. Asistieron 38 mil personas, aprox.