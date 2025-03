Ricardo Gareca pierde a jugador clave en el ataque a horas del duelo frente a Ecuador

La selección chilena a cargo de Ricardo Gareca ha sufrido una baja sensible de último momento. El futbolista Lucas Cepeda, quien asomaba como uno de los titulares para el partido clave entre Chile y Ecuador, presentó un cuadro febril que lo aleja del duelo.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el jugador Lucas Cepeda ha sido liberado de la presente convocatoria debido a que presentó un cuadro febril viral que impide su participación en la citación para el partido de hoy frente a Ecuador”, informaron a través de un comunicado.

La confianza de Vidal

En la previa del duelo entre Chile y Ecuador, Arturo Vidal tomó la palabra para referirse a la preparación del encuentro, expresando la confianza en poder alcanzar la meta y pelear por el repechaje hasta el final.

“El ambiente acá en la selección está con mucha fe de que esto lo vamos a dar vuelta y todavía tenemos chances de pelear un cupo para ir al Mundial. De verdad que estamos muy convencidos de eso”, comenzó señalando.

“Dejamos escapar una posibilidad muy grande de sumar, pero sabemos que el fútbol es de revanchas y este martes tenemos una contra Ecuador, y esperamos que esos tres puntos se queden acá en casa”, continuó.

“Dos triunfos en Clasificatorias, claramente, es un mal porcentaje, pero todavía tenemos la opción de clasificar. Hay cinco partidos y son selecciones muy fuertes, pero el chileno cuando tiene más dificultades en la vida saca lo mejor. Ese es el fuerte de este grupo. Con trabajo lo podemos sacar adelante. Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay son selecciones que uno se motiva mucho más para enfrentar. Esa es la opción que tenemos y por eso tengo tanta fe de que nos va a ir bien”, indicó.

Por su lado, Ricardo Gareca enfatizó que “nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante. Lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”.

“Ganando. Ojalá lo podamos revertir desde el resultado y el rendimiento. Son estos partidos en que uno empieza a creer. De los partidos que Chile tiene que sacar adelante para creer, para fortalecerse. Es una final. Ojalá podamos hacerlo”, manifestó, respecto de cómo se imagina este martes.

El duelo entre Chile y Ecuador, a desarrollarse en el Estadio Nacional, está fijado para este martes a partir de las 21.00 horas.