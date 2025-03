La recuperación récord de la cancha del Nacional para el duelo con Ecuador

Para muchos, el 4 de marzo fue el día de la verdad, pues ahí se sabría en qué estado se encontraba realmente el césped del Estadio Nacional tras los fallidos conciertos de Shakira. En un primer momento, se habló de desniveles y eventuales daños. Sin embargo, con el paso de las horas se fue descartando y finalmente la afectación estaba dentro de los márgenes esperados y con la ventaja de que, al no haber público por la suspensión del espectáculo, no hubo problemas.

Más allá de la suerte de los recitales de la cantante colombiana, el IND ya tenía definido una carta Gantt para la resiembra del rectángulo. Es por ello que tampoco aceptaron una reprogramación de los shows en esa misma semana.

“La cancha no estaba dañada”, establece Israel Castro, director del Instituto Nacional del Deporte. “Cuando se habla de daños, se refiere a hundimientos u otra consecuencia que exija un trabajo en la estructura. Si el césped pierde color, no se considera daño, es una situación normal que ocurre cuando se cubre, pues afectan superficialmente al pasto. En el caso de la cancha de fútbol, entendemos por daño a una consecuencia que afecte el juego, ponga en riesgo a los jugadores o, derechamente inhabilite el campo de juego. Nada de eso ha ocurrido en los últimos dos años tras un concierto”, explica.

Tampoco cree que la no realización haya cambiado mucho el cronograma, “pues el plan siempre consideró los recitales. Las torres se montaron y estuvieron durante días en el césped. Es cierto que no hubo público, pero eso no iba a cambiar el trabajo posterior”.

Cómo fue el proceso

El 5 de marzo se inició un corte vertical cruzado, para dar paso a un proceso de aireación con sacabocados, a una profundidad de 19,15 centímetros. Al día siguiente, continuó esta fase y se sumó la extracción mecánica de residuos, un topping de arena y su correspondiente cepillado.

La cancha del Estadio Nacional. FOTO: PABLO VÁSQUEZ R.

Así, el día 7 se procedió a la siembra de mil kilos de semillas de la especie Rye Grass, para épocas de frías y que reemplazó a la Bermuda, propia de climas cálidos.

Según detalla el mandamás del IND, luego se inició un periodo de riego intenso, que se prolongó por casi una semana. Mientras que, en los últimos días, se reforzaron las zonas que necesitaban más césped y se aplicaron fungicidas.

Entre las autoridades, existía plena confianza en que se iba a llegar a la fecha con el césped, para la Roja lo utilizará en el duelo clave ante Ecuador. “Los plazos se cumplieron y el hecho de que la primera tarea haya sido descubrir la cancha, permitió avanzar con un poco más de tiempo”, reconoce Castro, quien dice que siempre estuvieron en contactos con los expertos de la Selección en esta materia. “Se les explicó el proceso y estuvieron de acuerdo”, relata.

“Siempre confiamos en el trabajo de nuestros equipos, porque han demostrado que la planificación está bien diseñada. El año pasado la cancha siempre terminó en buenas condiciones para jugar después de los conciertos; solo hubo decoloraciones que no fueron invasivas y no afectaron la estructura del campo de juego. Porque el color no determina si una cancha está buena o mala; son otros los criterios, como el rodado del balón, el bote, densidad y la humedad... La estética es importante, pero no entra en el criterio de evaluar si una cancha está bien o mal para jugar”, dice.

Sobre el estado actual, Castro afirma que no hay mucha diferencia. “Está en óptimas condiciones, incluso estéticamente la pueden ver muy bien. Desde el punto de vista técnico o calidad para el juego, no creemos que haya mucha diferencia, pues siempre trabajamos para que la cancha esté en un buen nivel”, sostiene.

FOTO: PABLO VÁSQUEZ R.

“Es la mejor cancha del país para el desarrollo del futbol profesional a nivel competitivo. No manejamos la información de los otros recintos. Pero sí estamos a muy actualizados, al punto que estamos trabajando con productos naturales para que, por ejemplo, el césped no pierda el color cuando se cubre. Eso es pionero en Sudamérica y seguiremos en esa línea”, destaca sobre el posicionamiento del Nacional en el continente.

Fechas clave

Castro adelanta que la transformación a césped híbrido “se llevará a cabo el 20 o 21 de abril”, y se instalará un 5% de césped artificial de forma homogénea.

Por otra parte, señala que posteriormente el Nacional estará operativo para los compromisos de la Roja. “El 23 de mayo será el concierto de Myriam Hernández, tras eso viene el proceso de puesta a punto para Chile vs. Argentina, pero que será sin una resiembra por cambio de especie, por lo que estará disponible para la Selección”, anticipa.