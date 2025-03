Paso a paso: el proceso que recuperará la cancha del Nacional para el duelo clave de la Roja de cara al Mundial 2026

El Estadio Nacional se ha convertido en el gran tema de conversación estos últimos días, esto tras la suspensión de los dos conciertos que tenía agendada la cantante Shakira en el recinto deportivo el 2 y 3 de marzo por problemas en el montaje del escenario. Luego de confirmarse la noticia, el Instituto Nacional del Deporte (IND) se puso manos a la obra para la restauración del terreno de juego.

El estado de la cancha es algo que ha preocupado al técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca. Sin embargo, al no llevarse a cabo las fechas de la cantante colombiana el daño fue mucho menor, pero de igual manera existe un grado de preocupación por los tiempos, desde Quilín informaron que están pendientes a cómo se va desarrollando este tema, donde enviarán a una avanzada de la Roja para monitorear la situación. “Este jueves esperamos ir a visitarla para evaluar todo. Nos comunicamos con gente del IND y nos dijeron que todo estaba bien”, señalaron a El Deportivo.

Desde el IND se muestran optimistas con los primeros datos recopilados, el equipo de Áreas Verdes entregó un primer reporte a la institución, el cual es positivo debido a que el daño ocasionado está dentro de los márgenes esperados, puesto a que la cancha no presentó daños de hundimientos o desniveles.

El IND entrega el primer reporte sobre el estado actual del Estadio Nacional tras la suspensión de los conciertos de Shakira. Foto: Mindep

El balance del Director del IND

Israel Castro, Director Nacional del IND, afirmó que el estadio ya se encuentra en preparación a lo que será la doble fecha clasificatoria de marzo, donde la selección chilena deberá recibir a Ecuador el próximo 25 de marzo en el Estadio Nacional. “El estadio comienza a mirar lo que será la fecha clasificatoria del día 25 de marzo que se disputará acá con nuestra selección y esto significa iniciar todo el proceso de resiembra, el cual toma aproximadamente 2 semanas y que nos permite asegurar que el césped va a estar en las mejores condiciones posibles para ese día” señala.

También entregó tranquilidad al afirmar que el recinto no está en riesgo para los próximos partidos, debido a que no hubieron daños mayores en la instalación del escenario del concierto. “Se descarta cualquier riesgo de que los partidos o los eventos comprometidos acá no se realicen. El recinto se encuentra en buenas condiciones y nosotros estimamos que cualquier tipo de reparación o cosa que haya que afrontar va a ser de carácter menor”, afirmó.

El proceso para la restauración del Estadio Nacional

El recinto deportivo ya se encuentra en proceso de preparación para lo que será el partido entre Chile y Ecuador, donde se está trabajando con equipos de última tecnología y basándose en un plan diseñado a finales de 2024, el cual consta de varios pasos que empezarán desde este miércoles.

El primero es realizar el corte del pasto de manera vertical cruzado, en donde también se da inicio a la aireación con sacabocados, el cual se realizará a una profundidad de entre 15 a 19 centímetros. Luego viene la extracción mecánica de residuos, aplicar el topping de arena, junto con el cepillado para la distribución de esta. Finalmente se sembrarán mil kilos de semillas de una especie especial que se utiliza en la época de mayor frío, reemplazando a la actual que se utiliza en climas más cálidos.

Luego de realizar todo este proceso, viene la etapa de germinación, que dura aproximadamente dos semanas. De cumplirse a cabalidad con estos pasos, el terreno de juego debería estar en óptimas condiciones para el partido contra Ecuador.