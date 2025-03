Ricardo Gareca se aferra a su puesto, pese al fracaso de la Roja: “No me gustaría dejar el cargo en estos momentos”

El empate sin goles ante Ecuador significó un duro mazazo para la Roja, que comienza a hacerse la idea de quedar fuera por tercera vez consecutiva de un Mundial. Para Ricardo Gareca, la situación se volvió muy compleja y su continuidad hoy está en serio entredicho. El presidente de la ANFP se reunió en el camarín con el Tigre y los jugadores y previamente había anunciado que esperaba tener una cita con el entrenador.

Sin embargo, el argentino no está dispuesto a salir. “Estoy contento. Me gusta. No me gustaría dejar el cargo en estos momentos, quiero estar al lado de los muchachos. Quiero estar al lado de esta situación. Porque creo que es lo que me corresponde como entrenador, lo que nos corresponde como cuerpo técnico, asumir la responsabilidad. Y, lógicamente, pese a que es un ambiente en el cual no es el ideal o no lo que uno busca, hay que respetar, hay que ser muy respetuoso del público. Hoy vinieron a apoyarnos masivamente. Coparon todo el estadio. Solamente de palabra de agradecimiento”, partió señalando.

Luego, insistió en la idea de aferrarse a su vínculo. “Ahora después, lógicamente, entiendo el disgusto, entiendo el malestar. Todo lo que de pronto puede llegar a ocurrir. Pero no creo que sea momento como para que nosotros dejemos la situación. Me gustaría estar, por lo menos, de parte nuestra. Me gustaría estar al lado de los muchachos. Me gustaría estar al lado, al frente de esta situación, tratar de revertirla de alguna manera u otra”, sostuvo.

“El clima no fue el mejor, por lo menos para nosotros. Para mí no fue el mejor. Pero bueno, soy muy respetuoso en cuanto a las manifestaciones que se puedan llegar a hacer. Pero también soy respetuoso del contrato. También me gusta esta clase de desafíos. Y, bueno, me gustaría tener la posibilidad de poder terminar todo esto”, sentenció respecto de su continuidad.

La esperanza de Vidal

Por su parte, Arturo Vidal se mostró conforme y no pierde la esperanza de pelear por un cupo al repechaje. “Si hubiésemos hecho un gol era perfecto, el primer tiempo fue de lo mejor que ha hecho la Selección en muchos años, atacamos por todos lados, presionamos, corrimos. Tuvimos varias oportunidades, pero de nuevo nos falló la puntería. Es triste, pero estoy contento, porque era un partido difícil. La presión estaba sobre nosotros y los compañeros más jóvenes demostraron mucho carácter, en el futuro le darán alegrías al equipo”, señaló a ESPN.

El mediocampista, eso sí, sabe que ganar era imperativo para las aspiraciones de la escuadra de Ricardo Gareca. “Era muy importante sacar los tres puntos, por como estamos, pero el fútbol es así. Me quedo con la personalidad del equipo. Lo buscamos por todos lados, aún nos queda chance. Viene Argentina y Bolivia, que son duros, pero seguiremos peleando”, dijo.

“Ojalá tener chances de seguir peleando. Venezuela hizo trabajo. Si seguimos peleando así, vamos a pelear. Lo triste es que no depende de nosotros”, añadió.

Finalmente, fue consultado por la continuidad de Gareca. Un tema que el volante prefirió eludir. “No me quiero meter en eso. Estoy contento por lo de hoy. Mis compañeros tienen personalidad y carácter, con eso me quedo. La ANFP debe ver su decisión al final de las Eliminatorias”, sentenció.