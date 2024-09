Por qué Ricardo Gareca no quiere a Ben Brereton

Minuto 35 del primer tiempo entre Chile y Bolivia. Los altiplánicos ganan por la cuenta mínima y la Roja no encuentra respuestas. Ricardo Gareca se decidió a realizar una modificación que comenzó a cranear apenas anotó Carmelo Algarañaz. Vicente Pizarro fue el elegido. Sin embargo, para sorpresa de todos, el escogido para salir fue Ben Brereton, quien había sido uno de los más participativos en el ataque y de los que mejor se había asociado con sus compañeros.

La cara de desazón del nacido en Inglaterra no tiene dobles lecturas. Apenas vio la paleta con el cambio un par de minutos antes, su rostro se llenó de confusión y hasta pena. Ante una fuerte silbatina del escaso público que llegó a Ñuñoa y reprobó la determinación, el oriundo de Stoke-on-Trent abandonó la cancha. Educadamente le dio la mano al DT y se sentó en el banco de suplentes donde su compatriota Lawrence Vigouroux intentó consolarlo, ya que estaba al borde de las lágrimas. Igualmente, no dudó en felicitar a Eduardo Vargas tras el empate fugaz de la Selección.

Después del papelón, el entrenador explicó las razones de la temprana modificación. “Simplemente buscamos mayor profundidad desde la entrada y donde vimos que a lo mejor no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo creí conveniente. O sea, en cuanto a eso tengo la posibilidad de poder hacerlo en el momento que yo quiero del partido, eso forma parte de mi trabajo: planificar, plantear... Lamentablemente no pudimos y entendí que en ese momento en la lectura necesitábamos a alguien más en la mitad de la cancha y todo lo que tengo que hacer lo hice”, detalló.

Brereton no alcanzó a jugar un tiempo entero ante Bolivia. Foto: Photosport

“Creo que lo íbamos logrando de a poco, pero bueno, notaba que muchas veces podía el equipo estar demasiado abierto. No era en principio lo que planteamos, pero muchas veces determinadas situaciones que suceden en el campo de juego nos obligan a tratar de corregir lo más rápido posible”, añadió.

La explicación tendría sentido si Brereton hubiese estado cumpliendo un mal partido. Sin embargo, es la confirmación de la incomodidad que le provoca el delantero del Southampton al técnico, pues en Pinto Durán reconocen que una de las mayores dificultades es que no le cierra en ninguna posición. Ni como extremo ni como 9. Para el Tigre, Eduardo Vargas, de un muy discreto presente, está por sobre el nacido en Inglaterra.

Pero una de las cosas más llamativas se dio al inicio del proceso. “Me llamó la atención que no hable español bien. No es un impedimento, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para estar en la selección, para la comunicación dentro y fuera del campo de juego”, declaró el estratega, para argumentar por qué no consideró al atacante en la nómina ante Albania y Francia.

“Me interesa que, estando en una selección de habla hispana, se preocupe más para hablar español porque tiene que ver con la convivencia y la comunicación dentro del campo de juego. Pero eso no lo condiciona en lo más mínimo para una convocatoria”, intentó aclarar después el estratega.

Luego, ante las bajas de última hora, lo sumó a la convocatoria para esos dos primeros partidos, donde jugó 18 y 23 minutos, respectivamente. Luego, sumó 18′ ante Paraguay; por la Copa América, registró 25′ ante Perú, 3′ ante Argentina y 13′ ante Canadá, y en el regreso de las Eliminatorias disputó 11′ contra la Albiceleste y los mencionados 35 ante los altiplánicos, en su único partido como titular.

Desde Juan Pinto Durán aseguran que al estratega nunca le ha gustado Brereton. Ni siquiera ser el delantero chileno que juegue en la liga más competitiva del mundo (Premier League) le convence. En su método de trabajo de “Vieja Escuela”, Gareca genera barreras al momento de tomar decisiones. Y, bajo este último punto, Gareca siempre pondrá más arriba a Vargas, sin importar el presente de ambos.

La defensa de Vidal

El carisma de Brereton le ha permitido ganarse un lugar en el camarín, donde cada vez es más querido, y fuera de la cancha realizó un documental de turismo y hasta fue rostro de Pepsi. Sin embargo, la poca sintonía con Gareca se está transformando en un problema importante, sobre todo porque una de las mayores críticas a la Roja en los últimos años es su falta de gol.

Precisamente, uno de sus excompañeros en la Roja, Arturo Vidal, salió en su defensa tras la polémica sustitución del entrenador. “No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio. Tienes que sacar a Dávila o a Osorio que están molestando en el mediocampo. Ben está bien, en el mano a mano. La estaba buscando bien en los costados”, lanzó en la plataforma Kick.

Ben Brereton ha perdido protagonismo con Gareca. Foto: Photosport

“Estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores (…). No entiendo algunas tomas de decisiones, se respetan porque es el entrenador, pero no entiendo el planteamiento”, repasó el King, quien a estas alturas está convertido en el enemigo número uno de Gareca.

La reacción de la prensa inglesa

La situación del delantero en la Selección llegó hasta Inglaterra, donde usan fuertes calificativos para explicar lo vivido en Santiago. El medio The Sun explicó que el presente del equipo del chileno en la máxima competencia británica no es el mejor y eso ya tiene mermada su tranquilidad, puesto que no ha podido anotar, a diferencia de su paso por Sheffield United, donde marcó seis veces. “Dado que el equipo de Russell Martin ha comenzado la temporada con tres derrotas en la Premier League, es poco probable que muchos jugadores del Southampton no estén llenos de confianza”, señalan.

“Brereton Díaz, de 25 años, podría regresar de sus obligaciones internacionales aún más conmocionado después de hacer un viaje de 7.000 millas para jugar por Chile, solo para ser retirado anticipadamente por Vicente Pizarro. Se ha revelado que el delantero fue retirado anticipadamente debido a su desempeño, no a una lesión”, complementan.

Además, se refieren a la tensa relación que ha mantenido el atacante con el entrenador. “A principios de año, Gareca dejó de lado a Brereton Díaz porque no hablaba español y no podía comunicarse con sus compañeros de equipo. Brereton Díaz nació en Stoke de padre inglés y madre chilena”, apuntan.

Sin embargo, la sentencia más fuerte estuvo en la bajada del artículo, donde dicen: “La estrella del Southampton enfrentó una humillante despedida durante el clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026 contra Bolivia”.