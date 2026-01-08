La ANFP sufre un revés en la discusión de las bases de la Copa de la Liga. El Consejo de Presidentes, la instancia suprema del fútbol nacional, se reunió para discutir la propuesta que la entidad que preside Pablo Milad les presentó a los clubes para el desarrollo de la cuarta competencia que contemplará el calendario en 2016. Las otras son las tradicionales: la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa.

En la práctica, los clubes impusieron un cambio de sistema en la modalidad para la distribución de los 16 equipos de la Primera División que animarán la nueva competencia, que busca, por un lado, incrementar la cantidad de encuentros que disputan los futbolistas nacionales y, por otro, aumentar la oferta de encuentros para saldar parte de la deuda con TNT, el socio estratégico de la asociación.

La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

Los equipos de la categoría de honor se distribuirán en cuatro grupos. Los cabezas de serie fueron determinados según la ubicación en la última versión de la Liga de Primera. Es decir, Coquimbo Unido, que se quedó con el título en una notable campaña, Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile encabezan cada lote. La novedad, en ese sentido, será la presencia de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, las escuadras que consiguieron el ascenso desde la Primera B. Hasta ahí, la propuesta de la ANFP no sufrió variaciones.

Sin embargo, de ahí en adelante el escenario cambió radicalmente. Si bien se siguió considerando la tabla de posiciones de la última temporada como referencia, lo que varió fue la dirección que se siguió para repartir las escuadras. En la práctica, se siguió un nuevo sistema, el denominado Snake Draft, que simula el movimiento de una serpiente.

Colo Colo y Coquimbo Unido, en la temporada 2025. (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

De esta forma, el grupo A quedó conformado por Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción. El grupo B lo conformarán Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción.

En el lote C quedaron O’Higgins, Palestino, Limache y Everton. En D, en tanto, estarán Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y La Serena.

Se mantienen los juveniles

Cada grupo arrojará un semifinalista. El ganador del grupo A se medirá con el que se adjudique el D. En la otra llave chocarán quienes se imponen en los lotes B y C. Esa instancia se disputará en encuentros de ida y vuelta.

Mientras, la gran final será a partido único, aunque no está establecida la sede en que se disputará, principalmente porque depende de la combinación de escuadras que se dé y de las razones de seguridad que, eventualmente, puedan esgrimirse en ese sentido. Ese factor se ha transformado en el más incierto en partidos de esta naturaleza. Basta recordar el caso de la Supercopa del año pasado, que la U le ganó a Colo Colo después de meses de postergaciones por la negativa de las autoridades en distintas regiones a recibir el encuentro.

En términos generales, la reglamentación replica la que rige a las otras competencias futbolísticas del país. Por ejemplo, en el caso de los juveniles: será exigible la presencia en la planilla de juego de uno nacido a partir del 1 de enero de 2005 y otro nacido a partir de la misma fecha del año siguiente.

Deportes Concepción será una de las novedades del certamen (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

De hecho, se replicará la disposición que permite llevar a la banca un máximo de nueve jugadores, otra medida que apunta a aumentar la experiencia de los valores jóvenes tanto en el campo de juego como en las obligaciones que conlleva convertirse en un profesional de la actividad. Es la denominada ley Tiago Nunes. El entonces técnico de Universidad Católica propuso emular el número de sustitutos a los que se emplean en las competencias internacionales, lo que abrió una intensa discusión respecto de los costos y los beneficios de la medida.

El premio mayor

El club que se quede con el torneo no solo será el primero en inscribir su nombre en el trofeo, que podrá lucir por un tiempo, aunque deberá devolverlo y recibirá una réplica a cambio, el sistema que se aplica en todos eventos del fútbol nacional.

Igual de relevante es el estímulo deportivo: además de asegurar un cupo en el cuadrangular que definirá al ganador de la Supercopa, obtendrá un espacio en la Copa Libertadores de 2027, a la que asistirá en condición de Chile 3.

Ahí hay una situación significativa: ese lugar se le asignaba al monarca de la Copa Chile. El cambio abrió un flanco inesperado: la molestia de Coca Cola, el patrocinador del tradicional certamen, que sintió que el prestigio del torneo que apoya se ve menoscabado.