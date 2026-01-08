SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    El Consejo de Presidentes, la instancia suprema del fútbol nacional, modificó el orden de las escuadras que habían propuesto en Quilín para el cuarto torneo de la temporada. La distribución obedece a una modalidad distinta.

    Por 
    Christian González
     
    Cristian Barrera
    Una sesión del Consejo de Presidentes (Foto: Comunicaciones ANFP)

    La ANFP sufre un revés en la discusión de las bases de la Copa de la Liga. El Consejo de Presidentes, la instancia suprema del fútbol nacional, se reunió para discutir la propuesta que la entidad que preside Pablo Milad les presentó a los clubes para el desarrollo de la cuarta competencia que contemplará el calendario en 2016. Las otras son las tradicionales: la Liga de Primera, la Copa Chile y la Supercopa.

    En la práctica, los clubes impusieron un cambio de sistema en la modalidad para la distribución de los 16 equipos de la Primera División que animarán la nueva competencia, que busca, por un lado, incrementar la cantidad de encuentros que disputan los futbolistas nacionales y, por otro, aumentar la oferta de encuentros para saldar parte de la deuda con TNT, el socio estratégico de la asociación.

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    Los equipos de la categoría de honor se distribuirán en cuatro grupos. Los cabezas de serie fueron determinados según la ubicación en la última versión de la Liga de Primera. Es decir, Coquimbo Unido, que se quedó con el título en una notable campaña, Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile encabezan cada lote. La novedad, en ese sentido, será la presencia de Universidad de Concepción y Deportes Concepción, las escuadras que consiguieron el ascenso desde la Primera B. Hasta ahí, la propuesta de la ANFP no sufrió variaciones.

    Sin embargo, de ahí en adelante el escenario cambió radicalmente. Si bien se siguió considerando la tabla de posiciones de la última temporada como referencia, lo que varió fue la dirección que se siguió para repartir las escuadras. En la práctica, se siguió un nuevo sistema, el denominado Snake Draft, que simula el movimiento de una serpiente.

    Colo Colo y Coquimbo Unido, en la temporada 2025. (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    De esta forma, el grupo A quedó conformado por Coquimbo Unido, Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción. El grupo B lo conformarán Universidad Católica, Cobresal, Ñublense y Universidad de Concepción.

    En el lote C quedaron O’Higgins, Palestino, Limache y Everton. En D, en tanto, estarán Universidad de Chile, Audax Italiano, Unión La Calera y La Serena.

    Se mantienen los juveniles

    Cada grupo arrojará un semifinalista. El ganador del grupo A se medirá con el que se adjudique el D. En la otra llave chocarán quienes se imponen en los lotes B y C. Esa instancia se disputará en encuentros de ida y vuelta.

    Mientras, la gran final será a partido único, aunque no está establecida la sede en que se disputará, principalmente porque depende de la combinación de escuadras que se dé y de las razones de seguridad que, eventualmente, puedan esgrimirse en ese sentido. Ese factor se ha transformado en el más incierto en partidos de esta naturaleza. Basta recordar el caso de la Supercopa del año pasado, que la U le ganó a Colo Colo después de meses de postergaciones por la negativa de las autoridades en distintas regiones a recibir el encuentro.

    En términos generales, la reglamentación replica la que rige a las otras competencias futbolísticas del país. Por ejemplo, en el caso de los juveniles: será exigible la presencia en la planilla de juego de uno nacido a partir del 1 de enero de 2005 y otro nacido a partir de la misma fecha del año siguiente.

    Deportes Concepción será una de las novedades del certamen (Foto: Photosport) MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    De hecho, se replicará la disposición que permite llevar a la banca un máximo de nueve jugadores, otra medida que apunta a aumentar la experiencia de los valores jóvenes tanto en el campo de juego como en las obligaciones que conlleva convertirse en un profesional de la actividad. Es la denominada ley Tiago Nunes. El entonces técnico de Universidad Católica propuso emular el número de sustitutos a los que se emplean en las competencias internacionales, lo que abrió una intensa discusión respecto de los costos y los beneficios de la medida.

    El premio mayor

    El club que se quede con el torneo no solo será el primero en inscribir su nombre en el trofeo, que podrá lucir por un tiempo, aunque deberá devolverlo y recibirá una réplica a cambio, el sistema que se aplica en todos eventos del fútbol nacional.

    Igual de relevante es el estímulo deportivo: además de asegurar un cupo en el cuadrangular que definirá al ganador de la Supercopa, obtendrá un espacio en la Copa Libertadores de 2027, a la que asistirá en condición de Chile 3.

    Ahí hay una situación significativa: ese lugar se le asignaba al monarca de la Copa Chile. El cambio abrió un flanco inesperado: la molestia de Coca Cola, el patrocinador del tradicional certamen, que sintió que el prestigio del torneo que apoya se ve menoscabado.

    Más sobre:ANFPCopa de la LigaFútbolFútbol NacionalColo ColoLa UUniversidad de ChileUniversidad CatólicaCoquimbo UnidoDeportes Concepción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    2.
    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    3.
    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    4.
    Alexis Sánchez responde a críticas por penal cedido y descarta salida del Sevilla: “Vine a perder dinero, vine por amor”

    Alexis Sánchez responde a críticas por penal cedido y descarta salida del Sevilla: “Vine a perder dinero, vine por amor”

    5.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia
    Chile

    Políticos chilenos valoran anuncio de liberación de presos políticos en Venezuela, pero advierten que aún falta para avanzar a una democracia

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Pugna por elecciones en RN: Carlos Larraín llama a mesa de consenso y Desbordes se resiste a que Balladares sea carta a la presidencia

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025
    Negocios

    Exportaciones de servicios habrían alcanzado récord de casi US$ 14 mil millones en 2025

    Superintendencia de Pensiones emite norma definitiva para la creación de una AFP y eleva exigencia a directorios

    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil
    El Deportivo

    Problemas en el camino: postura de Huachipato retrasa la transferencia de Felipe Loyola al Santos de Brasil

    En vivo: Arsenal recibe al Liverpool con la misión de escaparse como líder de la Premier League

    En un sendero lleno de naturaleza: Pablo Boher lidera el primer día del Huilo Huilo Outdoor Experience

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela
    Mundo

    Varios republicanos se unen a los demócratas en el Senado para limitar la fuerza militar de Trump en Venezuela

    La historia de William McKinley, el presidente que inspira la expansionista Doctrina Donroe de Trump

    Presidente del Parlamento de Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo