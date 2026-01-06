Coquimbo Unido remece el mercado. Los piratas responden a la altura frente a la partida de algunas de las principales figuras de la histórica campaña que los condujo a su primer título en Primera División. De esa escuadra, por ejemplo, se fueron ejes como el volante Matías Palavecino y el goleador Cecilio Waterman.

La salida del panameño, quien optó por volver a Universidad de Concepción era una de las más complejas de reemplazar. Básicamente, por lo que cuesta encontrar delanteros efectivos en el centro del área, donde suelen resolverse los partidos. Los piratas hallaron a uno que brilló en el fútbol chileno: consiguieron el fichaje de Lucas Pratto.

Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

El Oso tiene 37 años y una extensa trayectoria. En Chile es especialmente recordado por su brillante paso por Universidad Católica. En los cruzados, en los que estuvo en las temporadas 2010 y 2011, disputó 46 partidos y anotó 16 goles, además de aportar 10 asistencias. Fue campeón en 2010.

El paso por el equipo cruzado representó un punto de inflexión para la carrera del atacante, quien hasta ahí registraba pasos por Tigre y Unión de Santa Fe y Boca Juniors en su país y por el Lyn Oslo, en Noruega.

Lucas Pratto celebra en Defensa y Justicia (Foto: @ClubDefensayJus)

Después de militar en la escuadra estudiantil, su carrera fue en alza. Partió al Genoa y luego actuó en Vélez Sarfield. Atlético Mineiro, Sao Paulo, River Plate, Feyenoord, Defensa y Justicia, Olimpia y Sarmiento de Junín completan su currículo. En su último paso no marcó goles. Fue compañero de ofensiva de Iván Morales, delantero formado en Colo Colo.

En toda su trayectoria, el ariete ha participado en 684 compromisos, ha anotado 177 goles y ha entregado 85 cesiones.

Seguir en el alto nivel

Pratto se sintió inmediatamente atraído por la propuesta coquimbana, que analiza desde hace una semana. Su pretensión era seguir vinculado al más alto nivel y le sedujo particularmente la opción de disputar la Copa Libertadores, el principal desafío que tienen los aurinegros en la próxima temporada. De hecho, desechó una propuesta de Chacarita Juniors, que quiso sumarlo a sus filas.

En Coquimbo Unido hay altas expectativas respecto del aporte que puede representar el atacante. En el club lo esperan con un plan especial de acondicionamiento, con la finalidad de que alcance su mejor forma y de que pueda soportar una temporada intensa en la que buena parte de las esperanzas recaerá en su reconocida efectividad.

Los aurinegros habían sumado a Guido Vadalá, Matías Fracchia y Luis Riveros. La otra novedad está en la banca, donde Hernán Caputto tomó el puesto que dejó vacante la partida de Esteban González al Querétaro.