“El nuevo Messi” y paso fantasma por Melipilla: la historia de Guido Vadalá, la expromesa que busca revancha en Coquimbo

A las 00.00 horas del pasado jueves 25 de diciembre, Coquimbo Unido le entregó a sus hinchas un esperado regalo de navidad. En todas sus redes sociales anunciaban la contratación de Guido Vadalá, jugador argentino de 28 años que tendrá la misión de ser el reemplazante de Matías Palavecino, quien fue la gran figura de la Liga de Primera 2025, determinante en el título que obtuvo el elenco Pirata y que acaba de firmar su incorporación a Universidad Católica.

“El Mago llega al campeón. Con magia y un gran paso por Bolivia, Guido Vadalá, volante creativo, asume este nuevo desafío en su carrera vistiendo los colores que ganamos en cancha. ¡Bienvenido al Pirata, Guido!“, escribieron en las redes sociales de Coquimbo.

“El nuevo Messi”

Algunos al otro lado de la cordillera se atrevían a llamar a Guido Vadalá como “El nuevo Messi”. No era solamente una de las grandes promesas de la cantera de Boca Juniors, sino que del fútbol argentino. Una tarde de noviembre de 2014 marcó siete goles jugando por las juveniles Xeneizes, en un encuentro de Sexta División ante Argentinos Juniors.

Guido Vadalá y una tarde histórica. Convirtió siete de los ocho goles de Boca en Sexta. pic.twitter.com/FBfFFL0xny — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 8, 2014

Debutó de manera profesional en 2015, en un duelo ante Palestino por la Copa Libertadores en el que se impusieron por 2-0. A mitad de mismo año, producto de sus grandes actuaciones en las series menores, formó parte de la operación de retorno de Carlos Tévez desde Juventus a Boca Juniors, por lo que partió a préstamo a Italia.

Sin embargo, en Turín no logró hacerse un espacio en el primer equipo y volvió rápido a Argentina. Estuvo a préstamo en Unión y luego disputó algunos partidos con Boca.

Tras ese retorno, la carrera de Vadalá tomó un rumbo por la intrascendencia. Acumuló clubes en su historial: Deportes Tolima de Colombia, Charlotte de Estados Unidos y Sarmiento de Argentina. En donde sí tuvo regularidad fue en Mitre y Alvarado, elencos que en ese entonces se desempeñaban en la Primera Nacional del fútbol transandino.

El Campanil y un paso fantasma por Melipilla

Entre 2018 y 2019, luego de no poder consolidarse en el fútbol profesional de su país, Guido Vadalá jugó en Universidad de Concepción, en donde no logró destacar. En dos años participó en apenas 17 partidos con el Campanil.

Una de las experiencias más curiosas en su carrera fue la que le ocurrió con Deportes Melipilla. En diciembre de 2024, el elenco de la Región Metropolitana lo fichó pensando en su participación en la Primera B 2025, luego de su acenso desde la Segunda División Profesional. Sin embargo, fueron castigados por la ANFP y no pudieron materializar su paso a la nueva categoría, y Vadalá, pese a que ya había sido anunciado como fichaje estrella, nunca llegó al club.

Su mejor año

Al parecer, el hecho de no jugar por Deportes Melipilla este 2025 le favoreció bastante. Fichó por Blooming de Bolivia, en donde logró la mejor temporada de su larga carrera, a pesar de no cumplir aún los 30 años.

Foto: Blooming en Instagram

Disputó 3.371 minutos, repartidos en 46 partidos, en los que en 40 fue titular. Al igual que su regularidad, su cuota goleadora también aumentó, ya que marcó 14 goles. Además, registró 10 asistencias.

Esos números le valieron para que Coquimbo Unido lo fichara para este 2026, una temporada en la que, además de cargar la mochila de ser el reemplazante de Matías Palavecino, deberá disputar con los Piratas la fase de grupos de la Copa Libertadores y defender el título en la Liga de Primera.