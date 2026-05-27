SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Accionista minoritario de CLC reclama por aumento de capital e incluso recurre a la CMF

    El médico Herbert Spencer pone en duda el precio de $10 mil por papel al cual se está ofreciendo la emisión de acciones aprobada en enero pasado por $80 mil millones, pues generará una dilución relevante entre los minoritarios. Envió cartas al presidente de CLC, Carlos Kubick y a la CMF. Acusa una "OPA encubierta".

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Accionistas minoritarios de Clínica Las Condes han manifestado disconformidad con las condiciones en las cuales se aprobó en enero un aumento de capital por $80 mil millones mediante la emisión de 8 millones de nuevas acciones a un precio de $10 mil por papel.

    El 5 de enero, el directorio de la clínica acordó unánimemente citar a una junta extraordinaria de accionistas para el 30 de enero para votar la capitalización por hasta $80 mil millones. Casi un año antes, en marzo de 2025, la compañía había aprobado otra emisión de capital por $45 mil millones que completó en agosto de 2025.

    Sin embargo, en diciembre del año pasado la clínica anunció que había descubierto algunas irregularidades e inconsistencias contables que calificó de “ajustes manuales” heredadas de la administración anterior, que encabezaba su expresidente Alejandro Gil, por cerca de $73 mil millones. Debido a ello, se vio obligada a aplicar un enorme ajuste en los estados financieros de 2025, que implicaron una pérdida anual de $66 mil millones.

    En ese contexto, fue convocada la asamblea extraordinaria que dio luz verde a elevar el capital desde $154.299 millones hasta $234.299 millones, dividido en 23.079.595 acciones.

    El 27 de abril, el directorio informó que había acordado que los accionistas, con derecho a opción preferente de compra de acciones, podrían ejercerla a partir del 11 de mayo hasta el 9 de junio. Tres días después, se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de la empresa.

    En la junta de accionistas de enero, el representante de Indisa, el segundo mayor accionista de la clínica, planteó que hubiese sido mejor un aumento de capital de un mayor número de acciones, en torno a las 8,5 millones, para recaudar los mismos $ 80 mil millones requeridos. Aquello habría dado lugar a una colocación a un precio cercano a los $ 9.400 por papel. La propuesta de Indisa obtuvo el 48,66% de los votos y la del directorio ganó, con la emisión de 8 millones de papeles, con el 51,29% de los votos.

    En las dos últimas juntas ha intervenido el histórico accionista minoritario de la CLC, el médico anestesiólogo Herbert Spencer, quien aunque originalmente apoyó la moción del directorio, ha ido variando su posición pues reclama por el alto valor de la acción que se puso en el mercado, dado que podría generar una mayor dilución de los minoritarios que, dado el alto precio, no suscribieran el aumento de capital.

    Como sustento de lo afirmado, Spencer, quien posee más del 1% de la propiedad, recordó que la clasificadora de riesgo Humphreys el 29 de diciembre había rebajado la calificación de los bonos de la clínica desde categoría “B” hasta “E”, la más baja, debido al alto riesgo de incumplimiento por falta de información, y la calificación de sus acciones la estableció “en observación” desde “estable” por no contar con información suficiente, tras la auditoría forense que detectó los registros contables irregulares por $73 mil millones.

    A cuatro meses de la aprobación del aumento de capital, Spencer, respaldado tácitamente por otros minoritarios, pasó a la ofensiva y este lunes 25 de mayo envió sendas cartas oficiales con la clara intención de frenar la emisión de acciones.

    En la primera misiva, dirigida al presidente del directorio de Clínica Las Condes, Carlos Kubick, el doctor Spencer señala que el precio del aumento de capital no se justifica porque la empresa se encuentra en peores condiciones financieras que el año anterior, dado el obligado ajuste contable realizado.

    Además, plantea un evidente perjuicio a los accionistas minoritarios por lo que llama “una dilución forzada”, más todavía en un ambiente bursátil adverso, dado que la acción ha caído persistentemente desde el anuncio de capitalización en enero, cuando se transaba sobre los $16 mil, después de anunciar los registros contables irregulares, hasta los actuales $10.600, casi en línea con el precio del aumento de capital. Y además acusa al accionista controlador, el grupo Euroamérica, de apuntar con esto a consolidar un porcentaje aún mayor de la propiedad de la empresa, mediante lo que llama “una OPA encubierta”, a un valor real de castigo, licuando a los minoritarios sin pagar un premio de control por eso.

    Por ello, dice que se reserva el derecho a ejercer acciones legales tanto administrativas como civiles o penales en caso de que el aumento de capital se realice en las actuales condiciones.

    En paralelo, el mismo lunes, presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) un “téngase presente” con los mismos argumentos planteados al directorio de la clínica y solicitó una medida cautelar de suspensión urgente del aumento de capital en curso, fundado en lo que considera “un diseño societario abusivo y una grave distorsión financiera que lesiona la fe pública”.

    Más sobre:Clínica Las CondesAccionistasBolsaCMFNegociosPulsoFinanzas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    La carrera entre libertarios y republicanos por capitalizar la acusación contra extitular de Hacienda

    “Amenaza” propia de “Pablo Escobar”: acusación contra Grau indigna a socialistas y enrarece diálogo por megaproyecto

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Activación de Boric, minutas y contactos con parlamentarios: las gestiones de Grau ante la AC en su contra

    Director de Junaeb y denuncia en Fiscalía a gobierno anterior: “A Contraloría se le ocultó información y tengo pruebas”

    Lo más leído

    1.
    ¿Regreso del Mepco?: Quiroz insinúa intervención del gobierno en el precio de las gasolinas

    ¿Regreso del Mepco?: Quiroz insinúa intervención del gobierno en el precio de las gasolinas

    2.
    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    3.
    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    4.
    Asociación de Isapres tiene nueva presidenta: Melissa Hohmann, la abogada que denunció la colusión de las farmacias

    Asociación de Isapres tiene nueva presidenta: Melissa Hohmann, la abogada que denunció la colusión de las farmacias

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP
    Chile

    Gobierno remueve a Macarena Cortés de la Defensoría de las Víctimas y seleccionará nuevo director por ADP

    La carrera entre libertarios y republicanos por capitalizar la acusación contra extitular de Hacienda

    “Amenaza” propia de “Pablo Escobar”: acusación contra Grau indigna a socialistas y enrarece diálogo por megaproyecto

    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio
    Negocios

    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Deuda pública: Quiroz reitera que informe del gobierno anterior tiene “inconsistencias” y alude a planilla que no entregaron al CFA

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    El primer golpe del mercado en Europa: el Barcelona logra un acuerdo relámpago con estrella de la Premier League

    “Para que no sean un meme”: el anuncio del Presidente Kast que abre la puerta a la construcción del estadio de la U

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural
    Cultura y entretención

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus
    Mundo

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus

    Flávio Bolsonaro pide a Trump que catalogue como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil

    Guardia Civil de España registra sede del PSOE tras detectar pagos de dirigentes por atacar a jueces

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile