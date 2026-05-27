A más de dos meses del hecho realizan diligencias en donde fue baleado el fallecido sargento Javier Figueroa

Durante la jornada de este miércoles, se llevaron a cabo una serie de peritajes en el lugar donde fue baleado el fallecido sargento de Carabineros, Javier Figueroa, en Puerto Varas.

Estas nuevas diligencias ocurren a más de dos meses de la muerte del funcionario policial. Cabe recordar que la investigación liderada por el Ministerio Público, se mantiene bajo reserva.

Los hechos se registraron el pasado 11 de marzo, cuando el funcionario concurrió a una fiscalización policial por personas que se encontraban consumiendo alcohol en la vía pública.

Allí el sargento de Carabineros, por razones que se investigan recibió un disparo en la sien que lo mantuvo internado en el Hospital de Puerto Montt, hasta que finalmente perdió la vida.

Tras los hechos surgieron una serie de antecedentes, como que el teléfono desde el cual se realizó la llamada estaría “asociado” al propio Figueroa.