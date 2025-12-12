VOTA INFORMADO por $1100
    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    El Consejo de Presidentes de la ANFP definió los requisitos para competir en la Copa Libertadores y Sudamericana de 2027.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    La clasificación a copas internacionales tendrá cambios para las versiones de 2027. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    El Consejo de Presidentes de la ANFP propone las bases de las competiciones para la temporada 2026. Al margen de la organización de la Copa de la Liga y la nueva versión de la Supercopa, la reunión definió los mecanismos de clasificación para las copas internacionales.

    Un sistema de competición que difiere del que fue aplicado para las próximas versiones de los torneos de Conmebol. En ese sentido, si bien se mantienen la cantidad de cupos, estos difieren en cuanto a la forma de llegar a ellas, todo para incluir a los nuevos torneos nacionales.

    “Estamos satisfechos por la respuesta del Consejo de Presidentes a las bases de los campeonatos de la Liga de Primera y la Liga de Ascenso. El fútbol comenzará antes el 2026, durante la tercera semana de enero con la Supercopa y durante la última con el inicio del torneo”, advirtió el gerente de ligas profesionales Yamal Rajab, a los medios oficiales de Quilín.

    Asimismo, agregó que “se trabajaron estas bases con anticipación y podemos decir que tendremos fútbol durante todo el año, dándole continuidad a la competencia en beneficio de los clubes y el espectáculo”.

    Nuevos formatos

    El premio más apetecido para los clubes, en lo que ha competencias internacionales se refiere, es lograr una de las cuatro plazas para la Copa Libertadores. Las dos primeras que disputan directamente la fase grupal y otras dos rondas para la ronda preliminar.

    En este nuevo escenario, habrá un cambio esencial que difiere con el sistema actual, siempre con el objetivo de dar un incentivo para los nuevos campeonatos locales.

    El Chile 1, que disputa la fase grupal, será para el club que obtenga el primer lugar en la tabla de posiciones, es decir, al campeón de la Liga de Primera. El Chile 2, que también juega en esa instancia, será para el segundo de la misma tabla de posiciones.

    Hasta ahí todo igual, pero en el Chile 3 está la primera modificación. Esta plaza, que se enmarca en la ronda preliminar, será para el próximo monarca de la nueva Copa de la Liga 2026, no el de Copa Chile como era hasta ahora, que acaba de premiar a Huachipato.

    Respecto del Chile 4, de acuerdo con lo votado, lo obtendrá “el club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026 frente al club Campeón de la Copa Chile 2026”.

    Más cambios

    Los lugares para la Copa Sudamericana también tienen cambios. El club que obtenga el cuarto lugar en la tabla de la Liga de Primera asegura una plaza. La segunda es para la institución que termine quinta y la tercera para el sexto puesto del campeonato nacional.

    La gran modificación se refiere a la cuarta plaza para acceder al mismo torneo internacional, tal como refiere la resolución lograda en la reunión de los mandamases del fútbol chileno.

    Así, el Chile 4 de la Sudamericana será para “el club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026 frente al club Campeón de la Copa Chile 2026”.

    Más sobre:FútbolConsejo de PresidentesCopa de la Liga 2026Copa ChileLiga de PrimeraCopa LibertadoresCopa Sudamericana

