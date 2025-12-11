La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes.

Este jueves, el Consejo de Presidentes de la ANFP debe votar la bases de los torneos nacionales de 2026. La propuesta que presentó el directorio a los clubes contempla una serie de modificaciones. Incorporan ajustes en inscripción de jugadores, uso de estadios, reglas de programación y criterios de clasificación internacional.

Sin embargo, un punto que se mantiene es la opción que tienen los clubes chilenos que participan en copas internacionales de pedir reprogramaciones. Al igual que en 2025, los equipos seguirán sin poder reagensar compromisos por participación en copas salvo que se trate de semifinales o finales, con el requisito de 48 horas mínimas entre partidos oficiales y 72 horas cuando existan viajes fuera del país.

En este punto es que el Sifup choca con la ANFP. Según supo El Deportivo, el sindicato que agrupa a los futbolistas profesionales le pidió al ente rector del balompié criollo que dé más flexibilidad a los clubes que participan en las Copas Libertadores y Sudamericanas. Sobre todo a aquellos que logren llegar lejos en sus campañas.

Luis Marín, presidente del Sifup. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

La idea es que no se repitan polémicas como las de 2025, donde Universidad de Chile protestó por su calendario de la Liga de Primera cuando estaba en plena disputa del certamen subcontinental. De hecho, hace pocas semanas, Charles Aránguiz protestó públicamente por aquello y también apunto al Sifup.

El ente gremial se defendió y aseguraron que luego pudieron conversar con el mediocampista, cuadrándose con él. “Conversé con él en la mañana, obviamente hay una molestia de Charles, pero él no tenía la información de que el Sifup hace tres años fue excluido de la mesa de programación de los partidos. Desde que nos excluyeron, empezaron a suceder problemas y desorganizaciones”, señaló Luis Marín, presidente de la entidad.

“Entendemos la molestia de Charles y la compartimos, porque ha sido una queja pública nuestra. Esperemos que se solucione de aquí a futuro”, complementó. “Que saque la voz un jugador tan importante como Charles, reflejando esta molestia, obviamente que tiene un acento distinto, pero esta problemática viene de hace muchísimo tiempo y nosotros lo hemos criticado públicamente”, cerró.