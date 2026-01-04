Su segunda experiencia en el extranjero: Brayan Cortés es presentado como arquero de Argentinos Juniors

SUSCRÍBETE POR $1100
    La llegada de Brayan Cortés al arco de Argentinos Juniors es un hecho. El golero chileno, de último paso por Peñarol de Uruguay, fue presentado este domingo como nuevo refuerzo del Bicho de cara a la temporada 2026.

    Será la segunda experiencia en el extranjero para el oriundo de Iquique, luego de que en el Manya decidieran no ejecutar la compra de su carta, que pertenece a Colo Colo. En esa línea, el entrenador Fernando Ortiz tampoco lo tenía considerado para conformar el plantel albo, por lo que desde el Cacique no pusieron trabas para que llegara al conjunto que vio nacer a Diego Maradona.

    “Dicen que para atajar en Argentinos Juniors no alcanza con volar bien bajo los tres palos. Acá hay que tener personalidad, carácter y un poquito de locura. Porque este club, este barrio y esta historia, siempre eligieron arqueros distintos. Pasaron los años y hoy desde Chile a La Paternal empieza una nueva historia. Hola Argentinos, acá estamos”, dijo el nortino en su video de presentación.

    Asimismo, desde la cuenta oficial del Bicho también le dejaron un mensaje. "Brayan Cortés fue cedido a préstamo desde Colo Colo y firmó con El Semillero del Mundo hasta diciembre bajo el esquema de productividad. ¡Bienvenido, Indio!“, escriben.

    A los 30 años, Cortés busca la consolidación. De paso, el golero aspira a recuperar el arco de la Selección, que ahora está en poder de Lawrence Vigouroux, quien convenció a Nicolás Córdova con sus primeras actuaciones en la portería de la Roja.

    Entre sus pasos por Colo Colo y el conjunto uruguayo durante el 2025, el golero suma 36 encuentros, con 3.280 minutos en el campo de juego. Recibió 45 goles y en 12 compromisos entregó la portería intacta. En Peñarol participó en 21 duelos, con 18 goles en contra. Ganó la Copa de Uruguay.

