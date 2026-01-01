SUSCRÍBETE POR $1100
    El rol que tuvo Claudio Borghi en el fichaje de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

    El Bichi es parte del comité asesor del cuadro transandino. Con esa labor, jugó un papel fundamental en el arribo del guardameta chileno al Bicho de la Paternal.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El rol que jugó Claudio Borghi en el fichaje de Brayan Cortés en Argentinos Juniors.

    Brayan Cortés no volverá a Colo Colo. El guardameta ficha por Argentinos Juniors, luego de su semestre en Peñarol. En el Bicho de la Paternal, el iquiqueño tendrá la chance de jugar la Copa Libertadores. Durante el último semestre fue titular en Uruguay, pero la directiva del Manya desistió de pagar los 1,25 millones de dólares que pedía Blanco y Negro.

    Su llegada al equipo transandino se da en un préstamo por un año, con opción de compra. Durante 2025, Argentinos Juniors tuvo problemas en el arco. Primero se lesionó el titular Diego Rodríguez. De urgencia llevaron a Sergio Romero, pero Chiquito no se consolidó y terminó atajando el juvenil Gonzalo Siri.

    Cortés fue titular en Peñarol.

    Ahora, en la llegada de Cortés tuvo un rol clave Claudio Borghi. El Bichi, histórico de Colo Colo y de Argentinos, es parte del comité asesor del Semillero del Mundo. Como jugador, fue campeón de la Copa Libertadores de 1987 y dos veces de Primera División (1984 y 1985). Décadas más tarde, como DT, consiguió el título del Clausura 2010. Es, junto a Diego Maradona, uno de los mayores ídolos de la institución.

    Desde marzo, el exDT está trabajando en el club donde nació futbolísticamente. “En un nuevo esfuerzo por contribuir al crecimiento del club, El Semillero del Mundo presenta con orgullo al Comité Asesor que, bajo la coordinación de Raúl Sanzotti, acompañará y participará activamente de las decisiones que buscarán potenciar el área de captación, desarrollo humano y futbolístico”, comunicó el elenco transandino en ese momento.

    “Dicho órgano de trabajo estará integrado por tres miembros fundamentales en la historia del club. Se trata de Adrián Domenech, Enrique Vidallé y Claudio Borghi, quienes supieron dejar su huella, ya que fueron partícipes de las cinco estrellas que bordan el escudo”, detallaban.

    En su trabajo actual en Argentinos Juniors, las referencias de Borghi fueron importantes. “La negociación la hizo su representante. Fue ofrecido al club, se pidieron las referencias necesarias y yo di las mías desde el punto de vista de Chile, porque de los que estamos asesorando al club soy el que más lo conoce”, reveló el exfutbolista a al medio RedGol.

    “Creo que Brayan es una buena alternativa para Argentinos, le hará bien a él y al club”, complementó el Bichi. “No sé si va como titular, pero lo tenía visto el entrenador Nico Diez, quien conoce bien el fútbol chileno”, añadió.

    Incluso, Borghi cree que el iquiqueño tiene la chance de volver a la Roja: “Es un tema para los clubes tener seleccionados, porque Chile tendrá partidos amistosos, partiendo por un cuadrangular en Nueva Zelanda. Pero de seguro será un beneficio mutuo, espero que le vaya bien”, comentó.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalArgentinaArgentinos JuniorsBrayan CortésClaudio Borghi

