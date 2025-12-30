El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

En las últimas semanas, el Presidente electo José Antonio Kast ha intensificado sus gestiones para el diseño de su gabinete, el que comprometió tener definido antes del 15 de enero. Y, justamente, una de las complejidades ha sido encontrar una figura que asuma el Ministerio del Deporte.

La búsqueda de figuras para quedarse con el cargo suma una serie de nombres, la mayoría con una trayectoria en distintas áreas del deporte, ya sea como deportistas, dirigentes o ambas cosas. Así salieron a colación una serie de nombres como Érika Olivera, Marco Oneto, Rafael González, Claudio Bravo e, incluso el senador en ejercicio Sebastián Keitel, cartas que se ajustan al perfil de lo que las nuevas autoridades requieren.

Sin embargo, pocos días antes de que el republicano ganara la elección, el 10 de diciembre, se llevó a cabo un encuentro privado entre varios deportistas y el futuro mandatario, donde se le planteó una serie de medidas para el beneficio del deporte.

Entre los participantes estuvieron la exministra Cecilia Pérez, impulsora de la cita, el presidente del Comité Olímpico Miguel Ángel Mujica y la campeona olímpica de tiro Francisca Crovetto. Sin embargo, en la foto pública oficial, que era voluntaria, varios de los presentes optaron por restarse, sobre todos los atletas activos, argumentando que el objetivo era presentar sus inquietudes y no entregar algún tipo de apoyo político.

Crovetto dejó una muy grata impresión en Kast, debido a su amplio manejo en distintos asuntos de la esfera deportiva. De hecho, en la cita, la deportista, quien tiene un rol dirigencial entre sus pares (es miembro del directorio del COCh en representación de sus pares), tomó la palabra mencionando las dificultades que enfrenta el alto rendimiento y la necesidad de políticas públicas que fomenten el deporte en la sociedad.

La exposición de la primera medallista de oro femenina del deporte chileno fue escuchada muy atentamente por el mandatario electo y su equipo de asesores, quienes concordaron que la deportista era una carta muy interiorizada en las problemáticas de la cartera y destacaron su estilo ejecutivo y su liderazgo, además de su capacidad oratoria, características ideales para asumir en uno de los ministerios más técnicos del aparato público.

Una imagen del encuentro que sostuvo Kast con un grupo de deportistas en la víspera de la segunda vuelta. Diego Martin/Aton

La respuesta de Francisca Crovetto al Presidente electo José Antonio Kast

La deportista, quien se excusó de hablar con El Deportivo acerca de este tema, posteriormente recibió el ofrecimiento para sumarse al gabinete del futuro gobierno de Kast. Sin embargo, junto con agradecer la consideración, optó por no aceptar la propuesta.

Conocedores de las conversaciones, afirman que la deportista entregó poderosas razones para justificar su negativa. Si bien tiene 35 años, el tiro skeet es longevo, por lo que su vigencia en alto rendimiento es mucho más prolongada que en otras disciplinas. De hecho, su estimación y la de su equipo es que existen opciones reales de sumar medallas en los próximos dos Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032).

Otro de los argumentos que entregó Crovetto fue que, a fines de septiembre, se convirtió en madre de Giuseppe, su primer hijo junto a su esposo Juan Enrique Byers, lo que naturalmente la ha mantenido sumamente ocupada. De hecho, en febrero tiene presupuestado regresar a los entrenamientos con rifle en la ciudad de Ovalle, de cara al próximo ciclo olímpico. Actualmente, se encuentra trabajando físicamente para estar en óptimas condiciones para sus desafíos deportivos.

Perfil definido

Dentro del perfil que busca la nueva administración, se apunta a una persona profesional, con conocimiento acabado del mundo del deporte y respeto de sus pares. También, afirman desde el entorno del candidato, que quien asuma deberá tener mucho carácter para relacionarse con las tres asociaciones de funcionarios con las que cuenta el Mindep, además de comandar una reestructuración importante.

El programa de José Antonio Kast cuenta un eje principal llamado Plan “A Mover Chile”, donde une tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar”.

“Creo firmemente que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social. Por eso, una de las iniciativas centrales será la recuperación de multicanchas, un programa que busca revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país”, explicaba a El Deportivo durante su etapa de candidato.

Asimismo, uno de los objetivos de la nueva administración es modernizar el Ministerio del Deporte, pues en su diagnóstico detecta un exceso de burocracia y superposición de roles entre el Mindep y el IND. Este último organismo hoy se encuentra sin director nacional debido a la salida de Israel Castro, por lo que se llevará a cabo un nuevo concurso público para elegir a su sucesor. De todas formas, el ministro Jaime Pizarro adelantó que será resorte de la próxima administración.

La violencia en los estadios es otra preocupación del flamante gobierno. El mandatario electo propone un modelo similar al aplicado en Inglaterra, poniendo énfasis en la prohibición total de ingreso a quienes sean sorprendidos cometiendo desmanes.

En esa lógica, también advirtió a las instituciones deportivas: “Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”.

Finalmente, resta conocer si el Mindep estará sujeto a otro ministerio o seguirá manteniendo la actual estructura, algo que se dilucidará en las próximas semanas.