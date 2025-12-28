Cómo Kast arma el puzzle de su primer gabinete

Tras la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre y con las credenciales de favorito para llegar a La Moneda, José Antonio Kast llamó a un viejo conocido de la UDI, Claudio Alvarado (65), para integrarlo a su núcleo político de confianza.

Alejado de la trinchera política desde que dejó el Senado el 11 de marzo de 2022 y viviendo en su ciudad natal -Castro, en la Isla Grande de Chiloé-, el ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) no dudó en aceptar la invitación de su excompañero en la otrora poderosa bancada de diputados de la UDI, entre 2002 y 2010.

Su estreno en sociedad fue el 3 de diciembre, cuando fue uno de los invitados de Kast al debate organizado por la Archi. Pero fue días después, cuando Alvarado siguió el último debate -organizado por Anatel- entre Kast y la abanderada oficialista, Jeannette Jara, sentado junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuando su nombre ya se instaló en la órbita política.

Hoy, es el encargado de la coordinación del cambio de mando junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el casi seguro próximo ministro del Interior y jefe del equipo político. Desde “La Moneda chica” -la casona en calle La Gloria 88 donde Kast y sus colaboradores se instalaron tras ser electo-, Alvarado ya empezó a “operar” y a retomar su red de contactos (el lunes se reunió con el exdiputado de RN Alfonso Vargas). Su debut fue su rechazo a la llamada “ley de amarre”, que el gobierno incluyó en el protocolo de acuerdo con los empleados públicos.

“Lo que no puede pasar es que este gobierno, a través de una ley, pretenda que su personal de confianza política sea de confianza de todos los gobiernos futuros, es un absurdo”, señaló Alvarado.

Kast, en paralelo a sus visitas protocolares y su agenda internacional -ha viajado a Argentina, Ecuador y su próximo periplo será a Perú-, ha tenido un activo rol en la conformación de su gabinete, el cual incluiría la fusión de algunos ministerios.

El presidente electo ya tiene definidos los nombres de al menos 10 de los 25 ministerios que existen en la actualidad. En su mayoría se trata de personas que él ha definido personalmente, sin la intervención de los partidos que hace dos semanas comenzaron a coordinarse para proponer nombres para el resto del equipo. Para muchos, se trata de un gabinete a su medida.

El miércoles, Martín Arrau se reunió con la exministra Gloria Hutt (Copsa), el exministro Carlos Cruz (CPI) y Alfredo Echavarría (CChC).

Nuevo estilo del equipo político

Con Alvarado como pieza prácticamente zanjada para Interior, la lógica indica que el ministro de la Segpres debe ser un militante de Renovación Nacional. El nombre que más gusta a Kast es el de Diego Paulsen. El abogado de la UAI fue presidente de la Cámara de Diputados, donde cultivó un perfil conciliador y forjó una muy buena relación con la diputada Pamela Jiles (PDG). Su familia es de La Araucanía (región donde el republicano obtuvo un 69% en el balotaje), es contrario al aborto y fue el jefe de campaña de Evelyn Matthei, lo que sería visto como un gesto a la candidata de Chile Vamos tras su dolorosa derrota en primera vuelta.

Sin embargo, hay dudas de que su nombre “logre flotar”, señala un dirigente de la oposición, sobre todo por razones familiares que le impedirían cumplir una labor de ese tipo.

Otra de las cartas de RN para la Segpres es el experimentado político José García Ruminot (70), quien fue diputado por La Araucanía por tres periodos consecutivos -entre 1990 y 2002- y luego senador por 16 años, por lo que conoce al revés y al derecho el Congreso y su dinámica y es muy respetado por sus pares.

Sin embargo, el núcleo cercano a Kast busca a alguien que tenga ascendencia entre los diputados, puesto que en el Senado estará Squella, cuyo diseño es operar como un Segpres en esa Cámara.

En el actual esquema, el Partido Republicano no tendría a un ministro de sus filas en el comité político, lo cual señalan fuentes de la colectividad “no es tema” para ellos, por ahora. Sin embargo, sus diputados, que a partir del 11 de marzo serán la bancada más numerosa, con 31 miembros, han transmitido a la cúpula del partido, que desde un inicio se debe entender que este es un gobierno de republicanos.

Sí sería parte del equipo político otro nombre de Kast: la periodista, actriz y cantante Mara Sedini (40), quien se ha afianzado como la más probable portavoz de su gobierno, aunque su falta de experiencia política sigue siendo su hándicap. Si bien ella es parte de la galaxia republicana, no es militante.

Dentro del plan de Kast de aglutinar algunos ministerios para evitar burocracia y gastos, algunos se atreven a apostar que -de no encontrar a un nombre que convenza para la Segpres-, Alvarado podría ser un supraministro con ambas carteras a su cargo. Incluso, algunos agregan que Sedini podría ejercer su rol de vocera sin ser ministra de la Segegob -como ha sido tradicionalmente-, sino que desde una subsecretaría.

Otra solución es que algún ministro sectorial republicano pudiera incorporarse al comité político, tal como lo hizo el Presidente Gabriel Boric con la entonces ministra del Trabajo y Previsión Social Jeannette Jara (PC) para equilibrar en su momento las fuerzas de su coalición de gobierno.

Claudio Alvarado, el experimentado político oriundo de Chilóe, se apresta a tomar las riendas políticas del próximo gobierno. PATRICIO FUENTES Y.

El nudo en Hacienda

Con esas cartas sobre la mesa, Kast definió que quiere a dos economistas en su equipo: José Luis Daza y Jorge Quiroz. Ambos entrarían al comité político. Sin embargo, no está cerrado en qué posición estaría cada uno.

Según fuentes republicanas, cuando Kast viajó a Buenos Aires, donde se reunió con Daza -viceministro de Economía de Argentina desde agosto de 2024-, la opción que estuvo sobre la mesa fue la de un triministerio que congregara las carteras de Economía, Energía y Minería.

Ello dejaba a Quiroz, coordinador económico de la campaña, en la oficina principal de Teatinos 120.

Sin embargo, ninguna de las posiciones está clara aún. El nombre de Daza -quien vino a pasar las fiestas de fin de año a Chile- sigue siendo una alternativa para Hacienda. En las últimas dos semanas se activó una silenciosa, pero fuerte presión del mundo de varios economistas y políticos en contra de Quiroz, y en favor del economista nacido en Buenos Aires -cuando su padre, Pedro Daza, se desempeñaba como diplomático- y doctorado en Economía en la Universidad de Georgetown. Daza fue vocero económico del republicano en la campaña de 2021.

En privado, diversas voces han transmitido que Quiroz no tiene el seniority que se requiere para el cargo, ni conocimientos en macroeconomía ni política fiscal, como tuvieron sus antecesores. Y algunos plantean que para volver a poner a Chile en el ojo de los inversionistas, es más funcional un nombre como el de Daza.

Otros han advertido que su rol como perito económico para empresas involucradas en casos de colusión -Salcobrand y avícolas- será una piedra en zapato.

Así lo señaló la semana pasada el diputado electo Eduardo Cretton (UDI). “Sería un disparo en los pies tener a Jorge Quiroz de ministro”, dijo en una entrevista con el streaming Turno.

Los partidarios de Quiroz, en tanto, argumentan que el gobierno no necesita un experto en macroeconomía, sino que un profesional como Quiroz, experto en microeconomía, convergencia fiscal, desregulación y simplificación administrativa, que muestre resultados rápidos.

El gallito continúa.

Para el establishment de los economistas top del país, José Luis Daza, es el nombre para ser el próximo ministro de Hacienda. MARIO TELLEZ

La lista de Kast

“Kast lleva más de 10 años como candidato y tenía muy claro cuál sería su gabinete”, asegura un alto dirigente de la oposición, aceptando que su diseño contempla a muchas figuras independientes cercanas a él y deja poco espacio para los partidos de Chile Vamos, libertarios, Demócratas y Amarillos, que se sumaron a su campaña en el balotaje.

Algo parecido, recuerdan dirigentes de la oposición, a lo que ocurrió tras el primer triunfo presidencial de Sebastián Piñera, en 2009, cuando tenía claro de antemano que Rodrigo Hinzpeter sería su ministro del Interior; Felipe Larraín, de Hacienda; Cristián Larroulet, su Segpres; Alfredo Moreno, su canciller, y Jaime Mañalich, su titular en Salud, entre otros.

En su segunda incursión a La Moneda, Piñera diseñó su gabinete junto a los miembros de su equipo de campaña y parte de la entonces fundación Avanza Chile -Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Cecilia Pérez-, además de Larroulet, y trabajó sobre quinas para las diferentes áreas.

El Excel de Kast ya tendría varios nombres en azul.

Confirmado en Obras Públicas está Martín Arrau, jefe de campaña de Kast. El ingeniero civil industrial, quien se desempeñó como intendente de la Región de Ñuble, entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, siendo el primero en ejercer el cargo, tras la creación de la región, ya está preparando su aterrizaje en el edificio de Morandé 59.

El miércoles, Arrau se reunió con la exministra Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa); el exministro Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, y Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Arrau publicó la foto con los tres en sus redes sociales, señalando que “el trabajo continúa, convencidos de que la infraestructura pública es clave en los planes de progreso, desarrollo y bienestar de nuestro país”.

En Desarrollo Social, la socióloga y master en Sociología María Jesús Wulf (35) es la carta de Kast, aunque ella ha planteado razones familiares que le dificultarían asumir una cartera tan grande. La subdirectora de Acción Republicana fue una de las caras que el 15 de diciembre llegaron con él a La Moneda, como parte de la delegación que fue recibida por Boric.

El arquitecto Iván Poduje, en Vivienda y Urbanismo, es otro de los nombres del presidente electo. Cercano al mundo de la centroizquierda, el usual panelista del programa Sin Filtros y excandidato a alcalde por Viña del Mar trabajó fuertemente en el programa de Kast. Su carácter confrontacional saca chispas en Chile Vamos.

El ingeniero Louis de Grange, expresidente de Metro entre marzo de 2018 y abril de 2022, estaría seguro en Transportes y Telecomunicaciones.​ De hecho, el miércoles de esta semana se reunió con Arrau en “La Moneda chica”.

Además de su esposa, María Pía Adriazola, el presidente electo llegó el 15 de diciembre a La Moneda con tres colaboradores que asoman como ministros, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Claudio Alvarado. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Un hombre de negocios en RR.EE.

Otro nombre que se le atribuye netamente al presidente electo es el de Francisco Pérez Mackenna (67), gerente general de Quiñenco (grupo Luksic), como canciller.

El diseño de Kast es un ministro de Relaciones Exteriores con un perfil con énfasis en lo comercial y que promueva inversiones, similar a lo que fue Alfredo Moreno durante Piñera 1.

La primera señal fue la presencia de Pérez en la sede del partido la tarde del triunfo republicano. Días después, el ingeniero comercial y empresario de larga data fue parte de la delegación de Kast a Buenos Aires.

Su nombre ha tenido detractores. El lunes, el analista Ascanio Cavallo dijo en T13 Radio que sería un error poner a un hombre de negocios a cargo de la política exterior de nuestro país, quien no conoce los complejos códigos de la diplomacia y el tema migratorio.

El futuro hombre a cargo de las relaciones exteriores deberá tener un rol clave en una de las principales promesas de Kast, la expulsión de migrantes ilegales y la apuesta por un pasadizo entre países para facilitar su salida.

La fórmula incluiría un subsecretario experto en diplomacia. Algunos mencionan a Raúl Sanhueza -hombre cercano al senador RN Francisco Chahuán y exdirector general de Asuntos Consulares y de Inmigración-.

Desde el comando, hay voces que señalan que el almuerzo de Kast, el lunes, con el excanciller Roberto Ampuero -informado previamente en la pauta de la oficina presidencial de Kast- puso una cuota de incertidumbre a la elección del futuro canciller.

Tras las visitas a Argentina, Ecuador y sus próximos periplos a Lima y Estados Unidos -aplaudidas transversalmente-, la gran pregunta es quién o quiénes son las personas que están aconsejando al mandatario electo en materia de política exterior.

Algunos mencionan que estos primeros contactos internacionales estuvieron a cargo de su equipo de confianza, integrado por Cristián Valenzuela -quien seguirá como asesor después del 11 de marzo-, Antonio Barchiesi, su jefe operativo, y Arrau. También se menciona al exdiputado UDI Issa Kort como uno de sus consejeros.

La dupla que se consolida al mando del mayor grupo chileno: Pablo Granifo y Francisco Pérez Mackenna

Poco espacio a los partidos

En este cuadro, los principales partidos que sustentarán el futuro gobierno -republicanos, RN y la UDI- tienen poco más de una decena de carteras para negociar y que se repartirían en fracciones similares.

Squella y los presidentes de RN, Rodrigo Galilea, y de la UDI, Guillermo Ramírez, han estado en permanente contacto y varias veces se han reunido en la sede del Partido Republicano, en Av. Presidente Errázuriz.

En los primeros testeos, varias figuras habrían descartado la oferta de ser ministros, por distintos motivos. Entre ellos, la senadora Luz Ebensperger (UDI) -quien no logró ser reelecta en la Región de Tarapacá-, a quien se le habría consultado si estaba dispuesta para ser ministra de Desarrollo Social, y hoy la UDI busca convencerla de que sea titular de Justicia.

El exsubsecretario Alejandro Weber (UDI) también descartó la opción de ser ministro del Trabajo y Previsión Social.

El lunes, después de la elección, Kast les dijo a sus partidos que las tratativas serían sólo a través de los presidentes y no habría espacio para intermediarios. De ahí que cada partido haya designado a un emisario para sondear los nombres de subsecretarios y otros cargos: el senador Javier Macaya (UDI) y la senadora electa Andrea Balladares (RN).

RN, en paralelo, se encuentra en pleno proceso de preparación de sus elecciones internas, que se realizarán el 28 de marzo. Es decir, Galilea, quien se encuentra negociando los futuros equipos de gobierno, no será el presidente del partido durante el arranque del gobierno. Balladares, quien busca reemplazarlo, podría serlo si logra imponerse en los comicios internos, donde tendrá una dura competencia. Este punto lo hicieron ver representantes de la disidencia en un caliente consejo general del partido, realizado la tarde del pasado 18 de diciembre.

El plan de Kast es reunirse oficialmente con los jefes de partidos una vez pasadas las fiestas de fin de año a conversar el tema con los nombres ya prácticamente definidos. Y, como es la tónica, el presidente electo llamarlos muy cerca del anuncio oficial de su primer gabinete, que está programado para antes del 15 de enero.

Otra de las definiciones que ya estarían muy avanzadas son los nombres de los delegados presidenciales de cada región , donde, al igual que las subsecretarías, los partidos tendrían más preponderancia.

En el camino también han surgido otros inconvenientes, entre ellos, el sorpresivo -para algunos- y esperado, para otros, rechazo de Johannes Kaiser de ser ministro y de los libertarios de ser parte del gobierno de Kast, tema que aún no está zanjado.

El excandidato presidencial argumentó que su cargo de ministro podría ser incompatible con el rol de su hermana, Vanessa Kaiser, como senadora electa por la Novena Región.

Consultado al respecto, Alvarado dijo el miércoles en Radio Infinita que, efectivamente, “se está evaluando que no exista una relación entre autoridades del Poder Ejecutivo con autoridades elegidas democráticamente en el Parlamento”. En los últimos días, los libertarios han puesto sobre la mesa el nombre del general (R) Luis Felipe Cuéllar -quien fue el jefe programático de seguridad de Kaiser- como carta para el gabinete.

En republicanos aseguran que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se le dejará al mundo de la centroizquierda, como Amarillos o Demócratas. De ahí que el profesor de Literatura, escritor y conductor de televisión y radio chileno Cristián Warnken sea una alternativa.

La senadora Luz Ebensperger (UDI), quien no logró ser reelecta en la Región de Tarapacá, habría descartado ser ministra de Desarrollo Social. Y hoy su partido busca convencerla de que sea una carta en Justicia y DD.HH.

El dilema en Seguridad y Justicia

Con todo, queda pendiente un nombramiento clave: el del ministro de Seguridad, que además ingresaría al futuro comité político. El lunes, pasadas las 15 horas, llegaron a “La Moneda chica” los senadores electos Rodolfo Carter y el general (R) Cristián Vial. Ambos acompañaron a Kast a su viaje flash a Quito, centrado en el combate al narcotráfico.

La presencia de ambos volvió a reflotar la idea de que el próximo mandatario pudiese recurrir a uno de los dos para esta nueva cartera. Sin embargo, altas fuentes republicanas plantean que, por ahora, Kast tendría descartado recurrir a parlamentarios electos. Y descartado también el nombre de Kaiser para esta cartera, por lo que la búsqueda continúa.

En Justicia -además de Ebensperger- han sonado el nombre del excontralor Ramiro Mendoza -el cual estaría descartado- y el de Jaime Arancibia, director del Departamento de Derecho Público de la U. de los Andes. Este último, para muchos, no contaría con la “calle” para echarse al hombro una cartera que está diariamente en la atención mediática y que deberá enfrentar la actual crisis carcelaria y de corrupción en la Corte Suprema.

Al cuadro general le faltan nombramientos importantes, como el del Ministerio de Educación, de Salud -donde suenan nombres conocidos, como el de Emilio Santelices y Luis Castillo-, Medio Ambiente y Trabajo. A ello se le suma una dificultad adicional: integrar mujeres a una administración que ya definió que no buscará la paridad.

En parte por eso es que ha trascendido que la idea de Kast es apostar por figuras jóvenes, como Sedini y Wulf. La fórmula sería suplir su falta de experiencia política con asesores más seniors, algo que es muy común en el mundo municipal.