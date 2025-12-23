SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Macaya y Balladares: los enlaces de la UDI y RN para afinar nóminas de dirigentes que podrían entrar al gobierno de Kast

    Mientras el presidente electo avanza en el diseño final de su primer equipo ministerial, los partidos de Chile Vamos ya activaron mecanismos internos para proponer nombres para cargos clave de la próxima administración.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Paula Catena

    En las últimas semanas, el diseño del gabinete de José Antonio Kast entró en una fase más concreta, marcada por definiciones políticas y por la activación formal de los partidos que respaldaron su candidatura.

    Con el horizonte puesto en enero, el presidente electo comenzó a ordenar el ingreso de Chile Vamos a su futura administración, un paso clave para la instalación del nuevo gobierno.

    El plazo es conocido en todos los equipos. Kast se ha impuesto como meta cerrar la nómina ministerial antes de que termine la primera quincena de enero, lo que ha intensificado el trabajo interno y las coordinaciones con los partidos aliados.

    En ese marco, una de las decisiones ya zanjadas es que RN y la UDI formarán parte del gabinete desde el primer día y en igualdad de condiciones, despejando así las dudas que se arrastraban desde la campaña sobre el rol que tendría Chile Vamos en la administración republicana.

    Aunque no ocurre lo mismo en todo el sector. En colectividades como Evópoli y el Partido Nacional Libertario, aún persisten interrogantes respecto de asumir o no cargos en el Ejecutivo, una discusión que sigue abierta y que, por ahora, no tiene una resolución definitiva.

    Con eso despejado, tanto en la UDI como en RN el trabajo se aceleró. Cada partido designó a un “enlace” encargado de coordinar la elaboración de nóminas para distintos cargos del Estado, que incluyen puestos de primera línea, jefaturas de servicio y cargos regionales. En la UDI, esa labor quedó en manos del senador Javier Macaya, quien volvió a tener un rol articulador en su colectividad, mientras que en RN el proceso es liderado por la secretaria general y senadora electa Andrea Balladares.

    Según quienes conocen de cerca ese trabajo, ambos han sostenido contactos permanentes con parlamentarios en ejercicio, dirigentes regionales y cuadros técnicos, con el objetivo de levantar nombres que cumplan con los perfiles requeridos por el próximo gobierno.

    Esas propuestas, agregan las mismas fuentes, son compartidas con el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien ha seguido de cerca la confección de las nóminas.

    Más allá de ese trabajo, Kast mantiene un canal directo con los presidentes de partido para las definiciones más sensibles.

    Tanto con Guillermo Ramírez, de la UDI, como con Rodrigo Galilea, de RN, el presidente electo ha sostenido conversaciones reservadas orientadas a los nombramientos que impliquen un eventual ingreso al futuro comité político, considerado el núcleo duro del gobierno y el espacio donde se concentrarán las decisiones estratégicas. Un ámbito que, hasta ahora, Kast ha mantenido bajo su control personal.

    En ese escenario, los próximos días serán decisivos para ordenar el el diseño político del nuevo gobierno.

    Mientras los partidos avanzan en sus listados y el Presidente electo se reserva las definiciones más sensibles, enero aparece como el mes clave para despejar el equilibrio interno del gabinete y el rol que jugarán los distintos aliados en la administración Kast. Y si, finalmente, esto derivará en la conformación de una coalición de gobierno.

