BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Squella se abre a formar coalición con Chile Vamos y libertarios en eventual gobierno de Kast

    El presidente del Partido Republicano indicó que, en caso de llegar a La Moneda, integrarán a esos partidos en igualdad de condiciones desde el primer momento y recalcó que debe existir una "coordinación".

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Si bien aún quedan 16 días para la segunda vuelta presidencial, los sondeos de opinión pronostican un triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

    En ese contexto, desde la tienda de Presidente Errázuriz ya están tomando las primeras definiciones para el aterrizaje del abanderado a La Moneda.

    Particularmente, en lo que respecta al gabinete presidencial y eventual gobierno de Kast, el presidente de republicanos -y futuro senador-, Arturo Squella, entregó algunas claves en el podcast Cómo te lo explico, que se transmite por La Tercera.

    En primer lugar, afirmó que “este no va a ser un gobierno únicamente de republicanos“, abriendo la puerta al resto de partidos de la actual oposición para que arriben a Palacio junto a Kast.

    Al ser consultado sobre si integrarán a Chile Vamos y libertarios al gabinete desde el primer momento, aseguró que sí. “Nosotros necesitamos unir a toda la oposición de hoy día para sacar adelante esta tremenda oportunidad de erradicar el crimen organizado, de darle seguridad a los chilenos y de reactivar la economía bajo el gobierno de José Antonio Kast”, argumentó.

    Sobre si el diseño también considera a Demócratas, el timonel precisó que siempre y cuando ellos quieran. Además, agregó que han tenido diversas conversaciones “que están en una línea muy positiva”.

    ¿Nueva coalición?

    Consultado por la opción de formar una coalición con Chile Vamos, Squella afirmó que los partidos de ese bloque -UDI, RN y Evópoli- deberán resolver el dilema interno en primer lugar.

    “Obviamente que la coordinación el día de mañana, particularmente la que se da en el Congreso Nacional, siendo oficialistas es muy importante tener algún grado de institucionalidad, darle un contexto institucional. Yo soy convencido de eso”, complementó al respecto.

    Ante la insistencia de si formarían una coalición, el timonel republicano dejó abierta la puerta: “Con la experiencia que tengo habiendo pasado por el Congreso y acá llegamos a la tarea que me va a corresponder a partir de marzo, creo que es inevitable y es necesario y es bueno que exista una coordinación fluida”.

    En ese diseño, señaló Squella, es que la coordinación a la que apuesta tener con las otras tiendas de la oposición sea de tal manera que “nadie se sienta como invitado al gobierno, sino que lo sientan como propio”.

    Consultado por si eso implica que asistan a las reuniones de comité político que se dan en Palacio, Squella afirmó: “Perfectamente”.

    “Todos están invitados”, remató.

    Más sobre:PolíticaArturo SquellaJosé Antonio KastOposiciónPartido Republicano

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Teletón y viajes a regiones: los próximos pasos de Kast y Jara

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana

    Con la disidencia de la UC y la UDP, Consejo de Rectores acuerda seguir trabajando indicaciones al FES junto al Mineduc

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao
    Chile

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Teletón y viajes a regiones: los próximos pasos de Kast y Jara

    Con la disidencia de la UC y la UDP, Consejo de Rectores acuerda seguir trabajando indicaciones al FES junto al Mineduc

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social
    Negocios

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    El 77% de las empresas Ipsa mejoran sus resultados en 2025 y suman ganancias por casi US$10.000 millones

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000
    Tendencias

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”
    El Deportivo

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”

    En vivo: Chile se enfrenta a Brasil por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana
    Mundo

    Sheinbaum apuesta a alianza con el empresariado para plan de inversiones que frene la caída de la economía mexicana

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida