Squella se abre a formar coalición con Chile Vamos y libertarios en eventual gobierno de Kast

Si bien aún quedan 16 días para la segunda vuelta presidencial, los sondeos de opinión pronostican un triunfo del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En ese contexto, desde la tienda de Presidente Errázuriz ya están tomando las primeras definiciones para el aterrizaje del abanderado a La Moneda.

Particularmente, en lo que respecta al gabinete presidencial y eventual gobierno de Kast, el presidente de republicanos -y futuro senador-, Arturo Squella, entregó algunas claves en el podcast Cómo te lo explico, que se transmite por La Tercera.

En primer lugar, afirmó que “este no va a ser un gobierno únicamente de republicanos“, abriendo la puerta al resto de partidos de la actual oposición para que arriben a Palacio junto a Kast.

Al ser consultado sobre si integrarán a Chile Vamos y libertarios al gabinete desde el primer momento, aseguró que sí. “Nosotros necesitamos unir a toda la oposición de hoy día para sacar adelante esta tremenda oportunidad de erradicar el crimen organizado, de darle seguridad a los chilenos y de reactivar la economía bajo el gobierno de José Antonio Kast”, argumentó.

Sobre si el diseño también considera a Demócratas, el timonel precisó que siempre y cuando ellos quieran. Además, agregó que han tenido diversas conversaciones “que están en una línea muy positiva”.

¿Nueva coalición?

Consultado por la opción de formar una coalición con Chile Vamos, Squella afirmó que los partidos de ese bloque -UDI, RN y Evópoli- deberán resolver el dilema interno en primer lugar.

“Obviamente que la coordinación el día de mañana, particularmente la que se da en el Congreso Nacional, siendo oficialistas es muy importante tener algún grado de institucionalidad, darle un contexto institucional. Yo soy convencido de eso”, complementó al respecto.

Ante la insistencia de si formarían una coalición, el timonel republicano dejó abierta la puerta: “Con la experiencia que tengo habiendo pasado por el Congreso y acá llegamos a la tarea que me va a corresponder a partir de marzo, creo que es inevitable y es necesario y es bueno que exista una coordinación fluida”.

En ese diseño, señaló Squella, es que la coordinación a la que apuesta tener con las otras tiendas de la oposición sea de tal manera que “nadie se sienta como invitado al gobierno, sino que lo sientan como propio”.

Consultado por si eso implica que asistan a las reuniones de comité político que se dan en Palacio, Squella afirmó: “Perfectamente”.

“Todos están invitados”, remató.