    Una nueva chance para Brayan Cortés en el extranjero: vuelve a dejar Colo Colo y parte a Argentinos Juniors

    El guardameta encuentra un nuevo club después de su paso por Peñarol.

    Cristian Barrera
     
    Christian González
    Brayan Cortés, en su paso por Peñarol. (Foto: @OficialCAP).

    Brayan Cortés tendrá una nueva chance para demostrar sus condiciones en el extranjero. El iquiqueño, quien en la última temporada defendió el arco de Peñarol, en Uruguay, recalará en Argentinos Juniors, una de las escuadras más tradicionales del fútbol transandino.

    El pase del nortino pertenece a Colo Colo. Sin embargo, era altamente improbable que el guardameta actuara en Macul. En ese escenario, apareció la propuesta de los Bichos Colorados. Finalmente, se acordó un préstamo por un año, con una opción de compra. El golero negoció con el Puebla, pero el equipo mexicano está en un proceso de profunda transformación institucional.

    A los 30 años, Cortés busca la consolidación. De paso, el golero aspira a recuperar el arco de la Selección, que ahora está en poder de Lawrence Vigouroux, quien convenció a Nicolás Córdova con sus primeras actuaciones en la portería de la Roja.

    Entre sus pasos por Colo Colo y el conjunto uruguayo, el golero suma 36 encuentros, con 3.280 minutos en el campo de juego. Recibió 45 goles y en 12 compromisos entregó la portería intacta. En Peñarol participó en 21 duelos, con 18 goles en contra. Ganó la Copa de Uruguay. Los charrúas decidieron no ejecutar la opción de compra que tenían sobre su pase.

    Brayan Cortés, en su paso por Peñarol.

    La llegada al equipo de La Paternal le permitiría a Cortés disputar la Copa Libertadores. El equipo que dirige Nicolás Diez se medirá con Barcelona, de Ecuador. Si supera la primera instancia preliminar, enfrentará al ganador del duelo entre Botafogo y Nacional de Potosí.

    Argentinos lamentó hace unos meses la lesión de Diego Rodríguez. El Ruso aún se recupera de una lesión de rodilla. Intentó dar un golpe de efecto con el arribo de Sergio Romero, pero el exmeta de Boca Juniors tampoco resultó la respuesta adecuada. Terminó atajando el juvenil Gonzalo Siri.

    En Argentina valoran el fichaje. “Con la Selección de Chile fue titular en la mayoría de las Eliminatorias Sudamericanas. En 2025, dijo presente en cuatro de los seis compromisos internacionales con la Roja. La llegada del oriundo de Iquique significa un salto de calidad en el arco del Bicho, mientras el Ruso Rodríguez se recupera de su lesión y los chicos del club continúan con su proceso formativo", consigna el sitio deportivo Olé.

    Intención mutua

    Cortés tenía escasas opciones de volver a Colo Colo. En principio porque su voluntad era extender su permanencia en el exterior, con la finalidad de seguir probando su nivel en una competencia más exigente que la nacional.

    A los albos también les habría resultado una complicación mantenerlo en el plantel. Principalmente porque se trata de un jugador de alto costo. En su último contrato con el club de Macul había acordado un ingreso que bordeaba los $ 60 millones. Con la cesión, Blanco y Negro comparte parte de ese costo, lo que cuadra con el ajuste que, ineludiblemente, tendrá que realizar en el marco de una temporada en la que no disputará torneos internacionales, pues no logró ingresar a la Copa Libertadores ni a la Copa Sudamericana.

