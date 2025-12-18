SUSCRÍBETE POR $1100
    Nuevo destino lejos de Colo Colo: Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla

    Luego de su cesión en Peñarol, el golero iquiqueño se aproxima a tener un nuevo desafío en el extranjero. Su carta le pertenece al Cacique y tiene una opción latente de recalar en la Liga MX para 2026.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Carlos Tapia
    Brayan Cortés negocia su llegada al Puebla de México. CATON BRITOS/FOCOUY/PHOTOSPORT

    Un nuevo desafío deportivo se aproxima para la carrera de Brayan Cortés. Luego de finalizar su etapa en Peñarol, el arquero chileno debe volver a Colo Colo, el dueño de su carta. No obstante, está cerca de concretar una nueva oportunidad en el extranjero, el manifiesto deseo del iquiqueño.

    Por pedido expreso del entrenador Diego Aguirre, se dio la cesión al Manya para el segundo semestre de 2025, donde tomó de inmediato el arco del gigante uruguayo. En total, disputó 21 partidos con los carboneros, desglosados de la siguiente manera: 17 en la liga charrúa, dos en la Copa AUF de Uruguay y otros dos en la Copa Libertadores. Obtuvo dos títulos: la Copa AUF y el Torneo Clausura.

    Se pensaba que Peñarol pudiera retener a Cortés, toda vez que tuvo alta regularidad y contaba con el aval del entrenador. Para ello debía negociar con el Cacique. Pero no sucedió. A principios de mes, el secretario general de los aurinegros, Rodolfo Catino, afirmó que “99 por ciento no sigue en el club”.

    El futuro del golero chileno está apuntando a Norteamérica. Según información de El Deportivo, el meta de 30 años se encuentra negociando su fichaje en el Puebla de México para 2026. La alternativa es un préstamo por toda la próxima temporada.

    En el último campeonato azteca, el Apertura 2025, La Franja (así se le denomina) terminó último con 12 puntos en 17 partidos (tres triunfos, tres empates y 11 derrotas), con dos chilenos en el plantel: Nicolás Díaz y Ángelo Araos. Por razones obvias, no se metió en la postemporada.

    El argentino Pablo Guede estuvo al mando del Puebla durante la campaña anterior. Hoy, el ex DT de Colo Colo asumió en Alianza Lima. El nuevo DT del elenco mexicano es el español Albert Espigares, de 46 años, cuya formación está en las inferiores.

    Este viernes, habrá reunión de directorio en Blanco y Negro y se verá si el posible préstamo de Cortés es uno de los temas en la tabla, considerando que el club albo necesita hacer caja para un 2026 de “vacas flacas” tras un 2025 para el olvido.

