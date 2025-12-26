No lo quieren en Macul: las maniobras de Colo Colo para sellar la partida de Brayan Cortés

Tal como ocurrió hace un año, la situación del portero Brayan Cortés está en el aire. Después de quedar libre de Colo Colo, el jugador se despidió del equipo, a través de sus redes sociales. Sin embargo, después de algunas semanas en las que no encontró un destino, firmó la extensión de su contrato con los albos hasta 2028, el mismo que otra vez quiere dejar.

Porque el Iquiqueño alcanzó a estar solo seis meses en su regreso a Macul. En julio, el futbolista decidió aceptar el ofrecimiento de Peñarol de Uruguay, equipo donde estuvo cedido seis meses y el que abandonó hace algunos días, luego de que los orientales no hicieran uso de la opción de compra por su pase, tasada en 1,4 millones de dólares por el 80% de la carta.

Sin embargo, el futbolista ya aclaró a los dirigentes que quiere continuar su carrera en el Monumental. En ese escenario, sus representantes le buscan club, mientras que los albos se resignan a contar con el nortino para la próxima temporada.

“Estamos conversando con Brayan (Cortés) y su círculo para ver la posibilidad de que siga a préstamo en el extranjero, está cerca la posibilidad y en los próximos días podría haber novedades”, reconoció el presidente de la institución, Aníbal Mosa, la semana pasada.

Tema que inquieta al directorio de Blanco y Negro, pero más todavía al confirmado técnico Fernando Ortiz, quien debió salir personalmente a buscar un nuevo portero. En ese ínterin, el DT argentino vio fallida la posibilidad de reencontrarse con su compatriota Esteban Andrada, quien fue blindado por el Zaragoza de España.

El futuro del Indio

Pero la contingencia no ha sido amable con Cortés. Hace al menos diez días que los representantes del jugador trabajan intensamente para conseguir nuevo club al atleta de 30 años.

La semana pasada, medios mexicanos adelantaron las avanzadas tratativas del meta con el equipo de Puebla, que esperaba llegar a acuerdo para conseguir el préstamo del futbolista, quien el año pasado fue desechado por el León del torneo azteca, cuando lo dirigía Eduardo Toto Berizzo.

Sin embargo, el elenco poblano parece haber dado un paso atrás de contar con el iquiqueño. Hace un par de días, medios locales aseguraron que el club camotero había adquirido al portero Ricardo Daniel Gutiérrez, previo pago de 1,5 millones de dólares al Mazatlán, franquicia azteca que está por desaparecer.

Sin embargo, según se enteró El Deportivo, las negociaciones entre Puebla y los albos tampoco están enterradas por completo. Incluso, en el Monumental están dispuestos a hacer un esfuerzo para cerrar la partida del jugador a Norteamérica.

En ese escenario, el club chileno no descarta renunciar a un cargo por el préstamo. Eso, siempre y cuando, el equipo extranjero financie la totalidad del salario de Cortés, el cual bordea los 60 mil dólares mensuales. Es decir, cerca de 720 mil de la misma divisa cada 365 días.