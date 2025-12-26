SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    No lo quieren en Macul: las maniobras de Colo Colo para sellar la partida de Brayan Cortés

    El arquero iquiqueño acabó su cesión en Peñarol de Uruguay, pero su futuro está lejos de Macul.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Brayan Cortés no seguirá en Peñarol y busca club. FOTO: Photosport

    Tal como ocurrió hace un año, la situación del portero Brayan Cortés está en el aire. Después de quedar libre de Colo Colo, el jugador se despidió del equipo, a través de sus redes sociales. Sin embargo, después de algunas semanas en las que no encontró un destino, firmó la extensión de su contrato con los albos hasta 2028, el mismo que otra vez quiere dejar.

    Porque el Iquiqueño alcanzó a estar solo seis meses en su regreso a Macul. En julio, el futbolista decidió aceptar el ofrecimiento de Peñarol de Uruguay, equipo donde estuvo cedido seis meses y el que abandonó hace algunos días, luego de que los orientales no hicieran uso de la opción de compra por su pase, tasada en 1,4 millones de dólares por el 80% de la carta.

    Sin embargo, el futbolista ya aclaró a los dirigentes que quiere continuar su carrera en el Monumental. En ese escenario, sus representantes le buscan club, mientras que los albos se resignan a contar con el nortino para la próxima temporada.

    “Estamos conversando con Brayan (Cortés) y su círculo para ver la posibilidad de que siga a préstamo en el extranjero, está cerca la posibilidad y en los próximos días podría haber novedades”, reconoció el presidente de la institución, Aníbal Mosa, la semana pasada.

    Tema que inquieta al directorio de Blanco y Negro, pero más todavía al confirmado técnico Fernando Ortiz, quien debió salir personalmente a buscar un nuevo portero. En ese ínterin, el DT argentino vio fallida la posibilidad de reencontrarse con su compatriota Esteban Andrada, quien fue blindado por el Zaragoza de España.

    El futuro del Indio

    Pero la contingencia no ha sido amable con Cortés. Hace al menos diez días que los representantes del jugador trabajan intensamente para conseguir nuevo club al atleta de 30 años.

    La semana pasada, medios mexicanos adelantaron las avanzadas tratativas del meta con el equipo de Puebla, que esperaba llegar a acuerdo para conseguir el préstamo del futbolista, quien el año pasado fue desechado por el León del torneo azteca, cuando lo dirigía Eduardo Toto Berizzo.

    Sin embargo, el elenco poblano parece haber dado un paso atrás de contar con el iquiqueño. Hace un par de días, medios locales aseguraron que el club camotero había adquirido al portero Ricardo Daniel Gutiérrez, previo pago de 1,5 millones de dólares al Mazatlán, franquicia azteca que está por desaparecer.

    Sin embargo, según se enteró El Deportivo, las negociaciones entre Puebla y los albos tampoco están enterradas por completo. Incluso, en el Monumental están dispuestos a hacer un esfuerzo para cerrar la partida del jugador a Norteamérica.

    En ese escenario, el club chileno no descarta renunciar a un cargo por el préstamo. Eso, siempre y cuando, el equipo extranjero financie la totalidad del salario de Cortés, el cual bordea los 60 mil dólares mensuales. Es decir, cerca de 720 mil de la misma divisa cada 365 días.

    Más sobre:FútbolColo ColoBrayan CortésPuebla de MéxicoPeñarol de Uruguay

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Stephan Winkelmann, CEO global de Lamborghini: “Reconocemos la creciente demanda de vehículos de lujo y de alto rendimiento en Chile”

    La economía de la Región de Tarapacá no repunta: PIB cae por cuarto trimestre consecutivo

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Tianqi ingresa nueva orden de no innovar por asociación Codelco-SQM argumentando que “ya pasó a fase de ejecución”

    Lo más leído

    1.
    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    2.
    “Es muy serio, no realiza asados ni conversa mucho”: exdirigidos por Paqui Meneghini detallan el método del nuevo DT de la U

    “Es muy serio, no realiza asados ni conversa mucho”: exdirigidos por Paqui Meneghini detallan el método del nuevo DT de la U

    3.
    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    4.
    La ANFP define el calendario 2026: fecha de inicio de la Liga de Primera, 12 meses de fútbol y pausa durante el Mundial

    La ANFP define el calendario 2026: fecha de inicio de la Liga de Primera, 12 meses de fútbol y pausa durante el Mundial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    ¿Habrá feriado bancario?: Así funcionarán los bancos este 31 de diciembre

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026
    Chile

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Diputado Carter critica “reacción belicosa” del PC y el FA ante la inminente llegada de Kast a La Moneda

    Región del Maule: Carabineros detiene a sujeto tras ser sorprendido quemando pasto seco con encendedor

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo
    Negocios

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Los detalles de la apelación que presentó la abogada que demandó a Juan Pablo Hermosilla por agresión física

    Acciones de centros comerciales casi duplican su valor en bolsa y podrían seguir subiendo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Ex seleccionado francés se lanza contra Argentina al recordar la final de Qatar 2022: “Siento mucho odio hacia ellos”

    La dura sanción que recibe compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla tras ser expulsado

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido
    Cultura y entretención

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Todos los mares de La Odisea: el eterno retorno de Ulises en Homero, Kazantzakis y Joyce

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Zelenski anuncia que se reunirá con Donald Trump este domingo en Florida

    El inédito mea culpa de la familia real noruega ante el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación