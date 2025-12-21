SUSCRÍBETE POR $1100
Ciencia y Tecnología
    Brayan Cortés se despide de Peñarol mientras Colo Colo le busca club y mira a exarquero de Boca Juniors

    El iquiqueño está detalles de llegar a Puebla, mientras que en el Cacique se fijan en Esteban Andrada, arquero del Zaragoza, para pelear un puesto con Fernando de Paul.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Brayan Cortés se despidió de Peñarol y busca continuar su carrera en el Puebla de México.

    La situación de Brayan Cortés se ha transformado en un problema para Colo Colo. El arquero no va a volver al Cacique pero sigue perteneciendo al club, luego de que Peñarol no ejecutara la opción de compra tras terminar su préstamo en el cuadro uruguayo.

    En las últimas horas, el iquiqueño publicó en sus redes sociales una emotiva despedida. “Cuando se dio la oportunidad de vestir estos colores no dudé un segundo”, comenzó expresando. “La historia de este club, la gente y la hinchada, me motivó a dejar de lado muchas cosas con tal de vestir el escudo mas grande del Uruguay”, añadió.

    “Fue una experiencia inolvidable, si bien no terminó cómo pretendíamos, levantar un copa uruguaya y un torneo Clausura es un orgulloso para mí. Luchamos en conjunto contra todo y todos”, prosiguió.

    En ese sentido, reconoció que las cosas pudieron ser mejores: “Aun así quedamos al debe, pero en mi corazón llevaré hermosos recuerdos y una experiencia que me enriqueció en lo deportivo y en lo personal”.

    “Puedo decir que salir al campeon del siglo y ver un estadio lleno cantando y alentando sin parar quedará en los mejores recuerdos que el fútbol me ha entregado”, manifestó, junto con agradecer a Diego Aguirre por haberlo llevado al equipo carbonero. “Gracias a Diego y su cuerpo técnico por confiar en mí, gracias a los dirigentes, compañeros, utileros, funcionarios y a la gente que día a día trabajó por nosotros en los aromos”, cerró.

    El portero está buscando opciones en el extranjero y Colo Colo no ve con malos ojos una posible salida del nortino o al menos liberarse de su alto sueldo, pues necesitan con urgencia sumar ingresos económicos ante la no participación en torneos internacionales durante 2026.

    Según información de El Deportivo, el meta de 30 años se encuentra negociando su fichaje en el Puebla de México para 2026. La alternativa es un préstamo por toda la próxima temporada.

    En el último campeonato azteca, el Apertura 2025, La Franja terminó último con 12 puntos en 17 partidos (tres triunfos, tres empates y 11 derrotas), con dos chilenos en el plantel: Nicolás Díaz y Ángelo Araos. La campaña obviamente no les alcanzó para meterse en la postemporada.

    El deseo de Ortiz

    En las últimas horas, el nombre del arquero argentino Esteban Andrada comienza a sonar con fuerza en el estadio Monumental.

    El DT Fernando Ortiz apunta a buscar un golero que dispute la titularidad con Fernando de Paul, tomando en cuenta que Brayan Cortés no regresará. Actualmente solo cuenta con el juvenil Eduardo Villanueva como segundo arquero.

    En esa ecuación entra Andrada, quien fue dirigido por Fernando Ortiz en su paso por Monterrey. El meta argentino se encuentra cedido en Zaragoza, colista de la Segunda División española, y tiene contrato con los Rayados hasta diciembre de 2027. Además, cuenta con pasos por Lanús, Arsenal, Boca Juniors y la selección argentina.

    La fórmula de los albos es aprovechar la buena relación con el exequipo de Chupete Suazo. De hecho, esta temporada lograron el préstamo de Sebastián Vegas, haciéndose cargo de la mitad de su sueldo, una fórmula que también podría emplearse en el caso del experimentado portero de 34 años.

    Más sobre:FútbolColo ColoLiga de PrimeraBrayan CortésPeñarolPueblaEsteban Andrada

