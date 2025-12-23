SUSCRÍBETE POR $1100
    Zaragoza de España le da un portazo a Colo Colo por el golero argentino Esteban Andrada

    El director deportivo del cuadro, Txema Indias, conversó con El Deportivo y descartó la posibilidad de que el transandino salga del equipo maño.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Zaragoza dio un portazo a Colo Colo por Esteban Andrada.

    Colo Colo trabaja contra el tiempo. El austero mercado de fichajes ha puesto varias restricciones para la secretaría técnica de los albos. Después de un centenario para el olvido, el equipo no clasificó a copas internacionales y deberá adecuarse a las restricciones presupuestarias que eso implica.

    Uno de los puestos en los que se trabaja es la portería. Si bien, al menos hasta ahora, el dueño del arco para el técnico Fernando Ortiz es para su tocayo De Paul, tampoco es impensado apuntar en esa dirección para reforzar la plantilla.

    “Ustedes saben que el próximo año no tenemos copas internacionales. Entonces, tenemos que conversar con el técnico para saber qué haremos respecto sobre el arco. Veremos si quiere otro portero o solo nos vamos a quedar con Fernando de Paul y Eduardo Villanueva”, dijo hace algunos días el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

    Pero el confirmado entrenador no quiere sorpresas y tampoco pasar apreturas. De esa manera, personalmente hizo las gestiones para comunicarse con un viejo conocido, el golero argentino Esteban Andrada, a quien conoce desde su paso por Monterrey de México.

    El futbolista tiene contrato con Rayados hasta 2027, pero está a préstamo cedido en el Zaragoza de España, desde el 1 de septiembre pasado, escuadra aragonesa que está en la penúltima posición de la segunda categoría hispana.

    “Esteban Andrada quiere llegar a Colo Colo, eso es lo que me ha dicho. Es cierto que ya hemos tenido contactos con el club chileno. Acaba de jugar su último partido con Zaragoza, antes del receso, club con el que tiene contrato hasta junio próximo”, afirmó a El Deportivo el representante del jugador, Luciano Nicotra.

    En la misma conversación reconoció también que “Andrada tiene contrato con Monterrey hasta junio de 2027. Hablaremos con Zaragoza para ver la posibilidad de su salida. Al menos en lo inmediato, el club español es el que tiene la última palabra”.

    Portazo maño

    Pese al interés del técnico de los de Macul, en la institución aragonesa no están dispuestos a dejar partir al transandino. Así queda claro en las declaraciones del director deportivo del club, Txema Indias, quien en contacto con El Deportivo desconoció el interés de los albos.

    “Es primera noticia que tenemos sobre el interés de Colo Colo, se lo aseguro. Algo nos comunicó su representante sobre una posible salida, pero la respuesta es tajante, el jugador no se va de Zaragoza”, explicó el exencargado de fichajes de Leganés.

    De la misma manera, Indias insistió en que “no existe ninguna posibilidad de que se vaya, Esteban (Andrada) es una pieza fundamental de nuestro proyecto y no queremos que se marche. Al menos, en lo inmediato, el portero se quedará con nosotros hasta junio, cuando cumpla su contrato con Zaragoza. Se rumoreaba también del interés de un equipo de Argentina, pero tampoco es viable para nosotros”.

