Colo Colo vive horas complejas. Los albos se quedaron con las manos vacías. La caída frente a Audax Italiano los dejó sin el último objetivo posible: el cupo en la próxima Copa Sudamericana. El panorama resulta impropio para una temporada en que los albos soñaban con todo. Cumplían 100 años y jugaban la Copa Libertadores. El Centenario terminó siendo un fiasco y la participación en el torneo continental también, al punto de que el Cacique ni siquiera entró en el segundo torneo continental de clubes en importancia.

La resolución de la temporada tiene un efecto directo: puede determinar la continuidad de Fernando Ortiz en la banca del equipo de Macul. El argentino reemplazó a Jorge Almirón y hasta antes de la estrepitosa caída frente a Cobresal, gozaba de una favorable evaluación en los albos.

Sin Copa Sudamericana ni su continuidad asegurada: las primeras definiciones de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

Aunque hay una buena impresión respecto de su trabajo y de algunas decisiones que ha adoptado, en el Monumental han sido particularmente cautelosos respecto de la permanencia del argentino en la banca para el próximo año. En principio, porque cualquier escenario estaba sujeto a una participación internacional. De una clasificación dependía el presupuesto con el que se contará para 2026. Ya estar fuera de la Copa Libertadores supone un recorte importante de ingresos. Quedar fuera de la Sudamericana se tranforma en un auténtico desastre.

Lo que está claro es que habrá ajustes, porque ni el escenario menos complejo admitiría seguir soportando una planilla mensual que bordea los $ 1.200 millones, la más cara en la historia del club y la más alta del fútbol chileno en la actualidad.

Aunque Ortiz aún no tiene claro su futuro en el club, igualmente ha empezado a realizar diagnósticos del plantel, precisamente en el escenario de que continúe en la escuadra popular. Una de sus principales conclusiones preliminares ha sido la necesidad de rejuvenecer el plantel. Especialmente, en zonas que requieren un alto trajín.

Mauricio Isla, ante Limache. (Foto: Photosport) PHOTOSPORT

Renovar las bandas y un retorno

En esa línea, el estratega ya tiene algunas decisiones tomadas. Emiliano Amor, cuyo contrato expira junto con el término del campeonato, no continuará en la institución, más allá de la alta identificación que ha demostrado con el club y con sus hinchas. El transandino volvió al club para suplir el vacío que dejó Maximiliano Falcón. Si ya no había convicción respecto de que continuara en 2026 antes del choque ante los mineros, el garrafal error que cometió ante la escuadra de Gustavo Huerta convenció a todos de la necesidad de encontrar una nueva opción en esa crucial plaza.

Las otras salidas se producirán en las bandas. Óscar Opazo ya sabe que no figura en los planes institucionales. Mauricio Isla tampoco entra en el bosquejo inicial del estratega. El Huaso ha mostrado su intención de seguir. Está dispuesto, incluso, a reducir sus ingresos para mantenerse en el equipo. Sin embargo, todo indica que primará la idea de renovarse en una posición que requiere alta dinámica.

En el caso de Esteban Pavez chocan dos intenciones. La postura del capitán albo es quedarse y pelear por un puesto. Sin embargo, está más que claro que Ortiz no lo considera. Esa razón y su alto sueldo llevarían a la dirigencia a buscar un arreglo económico que le permita dejar el club en condiciones convenientes para ambas partes.

Salomón Rodríguez celebra el gol que le marcó a La Calera (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

También está resuelto que Marcos Bolados y Salomón Rodríguez no figuran entre las prioridades. Al antofagastino se le buscará un nuevo equipo. En el caso del uruguayo, la idea es venderlo, para recuperar parte de la inversión que se realizó en contratarlo, una de las peores que ha hecho el club en el último tiempo.

Una oportunidad y un retorno

El estratega también es partidario de las segundas chances. En ese plano, tiene la idea que de Claudio Aquino permanezca en el equipo popular. El transandino ha disputado 40 partidos y ha marcado seis goles, pero la percepción generalizada de su aporte sigue lejos de las expectativas.

Incluso está dispuesto a abrirle una a chance a Damián Pizarro, cuyo paso por Europa, donde partió al Udinese y ahora está cedido al Le Havre no ha sido todo lo fructífero que se proyectaba. El Cacique aún conserva un 30 por ciento de la propiedad del pase del delantero, por lo que en Macul se trata de un nombre que interesa por dos potentes razones: en principio, porque ayudaría a solucionar problemas ofensivos y, luego, por la necesidad de revalorizarlo.