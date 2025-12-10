VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sin Copa Sudamericana ni su continuidad asegurada: las primeras definiciones de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    El estratega argentino aún no amarra el último objetivo que le queda. Aún así, planifica la próxima temporada. En Macul asumen que tendrán que ser mucho más austeros que en un año en que tuvieron la planilla más cara de su historia y solo pueden ilusionarse con un premio de consuelo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Fernando Ortiz, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Colo Colo vive horas complejas. Los albos se quedaron con las manos vacías. La caída frente a Audax Italiano los dejó sin el último objetivo posible: el cupo en la próxima Copa Sudamericana. El panorama resulta impropio para una temporada en que los albos soñaban con todo. Cumplían 100 años y jugaban la Copa Libertadores. El Centenario terminó siendo un fiasco y la participación en el torneo continental también, al punto de que el Cacique ni siquiera entró en el segundo torneo continental de clubes en importancia.

    La resolución de la temporada tiene un efecto directo: puede determinar la continuidad de Fernando Ortiz en la banca del equipo de Macul. El argentino reemplazó a Jorge Almirón y hasta antes de la estrepitosa caída frente a Cobresal, gozaba de una favorable evaluación en los albos.

    Sin Copa Sudamericana ni su continuidad asegurada: las primeras definiciones de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    Aunque hay una buena impresión respecto de su trabajo y de algunas decisiones que ha adoptado, en el Monumental han sido particularmente cautelosos respecto de la permanencia del argentino en la banca para el próximo año. En principio, porque cualquier escenario estaba sujeto a una participación internacional. De una clasificación dependía el presupuesto con el que se contará para 2026. Ya estar fuera de la Copa Libertadores supone un recorte importante de ingresos. Quedar fuera de la Sudamericana se tranforma en un auténtico desastre.

    Lo que está claro es que habrá ajustes, porque ni el escenario menos complejo admitiría seguir soportando una planilla mensual que bordea los $ 1.200 millones, la más cara en la historia del club y la más alta del fútbol chileno en la actualidad.

    Aunque Ortiz aún no tiene claro su futuro en el club, igualmente ha empezado a realizar diagnósticos del plantel, precisamente en el escenario de que continúe en la escuadra popular. Una de sus principales conclusiones preliminares ha sido la necesidad de rejuvenecer el plantel. Especialmente, en zonas que requieren un alto trajín.

    Mauricio Isla, ante Limache. (Foto: Photosport) PHOTOSPORT

    Renovar las bandas y un retorno

    En esa línea, el estratega ya tiene algunas decisiones tomadas. Emiliano Amor, cuyo contrato expira junto con el término del campeonato, no continuará en la institución, más allá de la alta identificación que ha demostrado con el club y con sus hinchas. El transandino volvió al club para suplir el vacío que dejó Maximiliano Falcón. Si ya no había convicción respecto de que continuara en 2026 antes del choque ante los mineros, el garrafal error que cometió ante la escuadra de Gustavo Huerta convenció a todos de la necesidad de encontrar una nueva opción en esa crucial plaza.

    Las otras salidas se producirán en las bandas. Óscar Opazo ya sabe que no figura en los planes institucionales. Mauricio Isla tampoco entra en el bosquejo inicial del estratega. El Huaso ha mostrado su intención de seguir. Está dispuesto, incluso, a reducir sus ingresos para mantenerse en el equipo. Sin embargo, todo indica que primará la idea de renovarse en una posición que requiere alta dinámica.

    En el caso de Esteban Pavez chocan dos intenciones. La postura del capitán albo es quedarse y pelear por un puesto. Sin embargo, está más que claro que Ortiz no lo considera. Esa razón y su alto sueldo llevarían a la dirigencia a buscar un arreglo económico que le permita dejar el club en condiciones convenientes para ambas partes.

    Salomón Rodríguez celebra el gol que le marcó a La Calera (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    También está resuelto que Marcos Bolados y Salomón Rodríguez no figuran entre las prioridades. Al antofagastino se le buscará un nuevo equipo. En el caso del uruguayo, la idea es venderlo, para recuperar parte de la inversión que se realizó en contratarlo, una de las peores que ha hecho el club en el último tiempo.

    Una oportunidad y un retorno

    El estratega también es partidario de las segundas chances. En ese plano, tiene la idea que de Claudio Aquino permanezca en el equipo popular. El transandino ha disputado 40 partidos y ha marcado seis goles, pero la percepción generalizada de su aporte sigue lejos de las expectativas.

    Incluso está dispuesto a abrirle una a chance a Damián Pizarro, cuyo paso por Europa, donde partió al Udinese y ahora está cedido al Le Havre no ha sido todo lo fructífero que se proyectaba. El Cacique aún conserva un 30 por ciento de la propiedad del pase del delantero, por lo que en Macul se trata de un nombre que interesa por dos potentes razones: en principio, porque ayudaría a solucionar problemas ofensivos y, luego, por la necesidad de revalorizarlo.

    Más sobre:Colo ColoFernando OrtizFútbolFútbol NacionalBlanco y NegroLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    El drama de tener cáncer en el norte: sin especialistas, tres máquinas de radioterapia y viajes de 18 horas para tratarse

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: falso ❌

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    5.
    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”
    Chile

    Squella abre la puerta a Kaiser para integrar un eventual gobierno de Kast: “Me lo imagino colaborando en distintos temas”

    A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Deportes Limache por la final de la Copa Chile

    El drama de tener cáncer en el norte: sin especialistas, tres máquinas de radioterapia y viajes de 18 horas para tratarse

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014
    Negocios

    La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

    Australia aplica primera prohibición mundial de acceso a redes sociales para menores de 16 años

    Kast plantea que en su programa no se menciona la revisión de las 40 horas para las pymes: falso ❌

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS
    Tendencias

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    “Tiene que saber dónde está”: el recado de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras la eliminación de Boca Juniors en Argentina
    El Deportivo

    “Tiene que saber dónde está”: el recado de Ricardo Gareca a Carlos Palacios tras la eliminación de Boca Juniors en Argentina

    El presidente del Betis da su postura sobre la chance de que Manuel Pellegrini quiera partir a la Roja

    El millonario sueldo de Eduardo Berizzo que lo hace una carta imposible para la U

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Nostalgia Britpop en 4K: Blur rescata el videoclip de “Charmless Man”
    Cultura y entretención

    Nostalgia Britpop en 4K: Blur rescata el videoclip de “Charmless Man”

    Muere a los 63 años Robe Iniesta, líder del grupo Extremoduro y nombre esencial de la música española

    “En esteroides”: así se creó a “Vecna 2.0” en Stranger Things 5

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares
    Mundo

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística
    Paula

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile