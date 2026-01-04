Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County

Desahogo para Ben Brereton. El delantero chileno logró quebrar una extensa sequía goleadora en la Championship. Sin embargo, su tanto no fue suficiente para evitar la derrota del Derby County, que cayó a domicilio ante el Wrexham, por 2-1.

Sam Smith, a los 25′, marcó la apertura de la cuenta para el elenco visitante. No obstante, el seleccionado nacional anotó el empate en el 34′.

Brereton comandó un veloz contragolpe del Derby County. El nacido en Stoke-on-Trent recibió cargado por la derecha y encaró. Ingresó al área y enganchó hacia dentro para eludir a un defensor. Terminó definiendo con un ajustado zurdazo al segundo palo. Fue un gol de gran factura para el artillero.

Sin embargo, la anotación del chileno no fue suficiente para los Rams. El equipo galés se puso en ventaja gracias a Matty James (48′), que terminó sentenciando la victoria de la visita.

🚨 ⚽️ Ben Brereton Díaz 34'



Derby County 1-1 Wrexhampic.twitter.com/5bM4MMkJTq — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 4, 2026

Su segundo tanto con el Derby County

Brereton marcó su primer gol en más de tres meses con la camiseta del Derby County. El atacante nacional no anotaba desde el 27 de septiembre del año pasado en el empate 1-1 ante el propio Wrexham, en lo que era, hasta ahora, el único tanto con los Rams.

Con este partido, el chileno alcanzó su encuentro 23 con el equipo inglés en la presente temporada. En 1.608 minutos ha logrado anotar en apenas dos oportunidades y no ha entregado asistencias.

Por otra parte, con este tropiezo, el Derby County se encuentra en la duodécima posición de la Championship, con 35 unidades. Está a seis puntos de los puestos del playoffs por el ascenso a la Premier League.