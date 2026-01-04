SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County

    El chileno marcó su segundo tanto con la camiseta de los Rams en la caída contra el Wrexham, por 2-1. No anotaba desde septiembre de 2025.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Ben Brereton anotó con el Derby County después de más de tres meses. Foto: @dcfcofficial (Instagram).

    Desahogo para Ben Brereton. El delantero chileno logró quebrar una extensa sequía goleadora en la Championship. Sin embargo, su tanto no fue suficiente para evitar la derrota del Derby County, que cayó a domicilio ante el Wrexham, por 2-1.

    Sam Smith, a los 25′, marcó la apertura de la cuenta para el elenco visitante. No obstante, el seleccionado nacional anotó el empate en el 34′.

    Brereton comandó un veloz contragolpe del Derby County. El nacido en Stoke-on-Trent recibió cargado por la derecha y encaró. Ingresó al área y enganchó hacia dentro para eludir a un defensor. Terminó definiendo con un ajustado zurdazo al segundo palo. Fue un gol de gran factura para el artillero.

    Sin embargo, la anotación del chileno no fue suficiente para los Rams. El equipo galés se puso en ventaja gracias a Matty James (48′), que terminó sentenciando la victoria de la visita.

    Su segundo tanto con el Derby County

    Brereton marcó su primer gol en más de tres meses con la camiseta del Derby County. El atacante nacional no anotaba desde el 27 de septiembre del año pasado en el empate 1-1 ante el propio Wrexham, en lo que era, hasta ahora, el único tanto con los Rams.

    Con este partido, el chileno alcanzó su encuentro 23 con el equipo inglés en la presente temporada. En 1.608 minutos ha logrado anotar en apenas dos oportunidades y no ha entregado asistencias.

    Por otra parte, con este tropiezo, el Derby County se encuentra en la duodécima posición de la Championship, con 35 unidades. Está a seis puntos de los puestos del playoffs por el ascenso a la Premier League.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalChampionshipDerby CountyBen BreretonWrexham

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan por cargos de narcotráfico

    Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana

    Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España muestran “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares en Venezuela

    Hallan cuerpo de hombre con disparo en la cabeza en La Cruz

    Lo más leído

    1.
    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    2.
    La traumática experiencia de karateka venezolana tras los bombardeos de Estados Unidos: “Mi vida nunca será la misma”

    La traumática experiencia de karateka venezolana tras los bombardeos de Estados Unidos: “Mi vida nunca será la misma”

    3.
    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    El profundo dolor de Jorge Socías: “A veces me pregunto por qué sigo siendo hincha de la U”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo
    Chile

    Incendio forestal en Puerto Montt: Senapred solicita evacuar Panitao Bajo

    Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España muestran “profunda preocupación y rechazo” a las acciones militares en Venezuela

    Hallan cuerpo de hombre con disparo en la cabeza en La Cruz

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County
    El Deportivo

    Después de más de tres meses: Ben Brereton rompe su sequía y marca en la derrota del Derby County

    Manuel Pellegrini tras la dura goleada del Real Madrid sobre el Betis: “Me da mucha bronca”

    En vivo: Manchester City quiere seguir en la lucha por el liderato contra Chelsea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela
    Mundo

    Trump endurece el tono con Delcy Rodríguez y fija las reglas para una transición bajo tutela de EE.UU. en Venezuela

    Nicolás Maduro podría comparecer este lunes ante una corte federal en Manhattan por cargos de narcotráfico

    Policía suiza identifica a 16 víctimas fatales del incendio en recinto de esquí en Crans-Montana

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso