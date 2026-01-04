SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    El Xeneize y el Millonario se preparan para un año donde buscan regularidad y competitividad. Mientras el mediapunta busca la consolidación, el futuro del defensor es incierto.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Boca Juniors y River Plate inician sus pretemporadas.

    Inician los trabajos en Boca Predio y River Camp. Tanto Boca Juniors como River Plate darán el vamos a la pretemporada de cara al 2026. Ambos elencos citaron a un numeroso grupo de futbolistas, donde tres chilenos son protagonistas: Carlos Palacios y Williams Alarcón, en el Xeneize; y Paulo Díaz, en el Millonario.

    El conjunto Azul y Oro, que continuará siendo dirigido por Claudio Úbeda tras el trágico fallecimiento de Miguel Ángel Russo, es el que más ajetreo tuvo previo a una temporada donde buscarán retomar la competitividad e irán por la Gloria Eterna: la Copa Libertadores. Eso sí, es obligación pelear en todos los frentes.

    Un total de 20 jugadores retornaron a Boca Juniors tras finalizar múltiples préstamos. Sin embargo, ningún futbolista será considerado para el próximo año. A ellos se les suman otros jugadores descartados que tampoco fueron llamados a la pretemporada. Todos realizan tareas diferenciadas a la espera de definir su futuro. El Xeneize busca reducir el plantel, liberar contratos y buscar posibles refuerzos.

    Para ello, los dos chilenos fueron llamados a la pretemporada y se deberán presentar en Boca Predio, recinto ubicado en Ezeiza. Aunque ambos tienen diferente consideración para afrontar el año.

    Por ejemplo, de Carlos Palacios se espera la consolidación total: “El chileno arranca bien considerado y va por un año de consolidación definitiva tras uno de transición”, indicó Olé.

    En tanto, Alarcón corre desde más atrás: “Llegó hace un año, no logró consolidarse y arranca el 2026 como una alternativa para la triple competencia. En el 11, por ahora, no tiene lugar”, indicó el medio.

    El Xeneize aún no ha presentado fichajes, pero todo indica que Marino Hinestroza, atacante de Atlético Nacional, será la primera incorporación del club.

    El futuro Paulo Díaz, una incógnita

    En River Plate también existe una exigencia más que alta luego de una temporada para el olvido. El conjunto Millonario ni siquiera se clasificó a la Copa Libertadores y el multicampeón Marcelo Gallardo ha ido perdiendo el crédito en el banquillo.

    El Muñeco liderará la pretemporada que se está realizará en San Martín de los Andes, donde estarán hasta el 10 de enero, día en el que viajarán a Punta del Este, Uruguay, para disputar dos amistosos. Posteriormente retornarán a River Camp y continuarán con los trabajos. El recinto también ubicado en Ezeiza.

    Con el regreso de algunos futbolistas y la incorporación de juveniles, los Millonarios afrontan los trabajos con dos nuevas caras: Fausto Vera, exvolante de Atlético Mineiro, y Aníbal Moreno, exvolante de Palmeiras, son los flamantes fichajes del club.

    Por otra parte, una de las grandes sorpresas es la inclusión de Paulo Díaz, quien no estaba considerado en los planes de Gallardo y se le buscaba una salida. No obstante, el chileno aún tiene contrato vigente, específicamente hasta diciembre de 2027. Eso, sumado a ofertas no valoradas, provocó que el futbolista también se sumara al viaje.

    “A pesar de no estar en los planes de Marcelo Gallardo para esta temporada y de encontrarse en la búsqueda de club, Paulo Díaz fue incluido en la lista de jugadores que viajan al Sur. Con contrato vigente hasta diciembre de 2027, el entrenador decidió sumarlo a la delegación rumbo a la Patagonia, aun cuando su futuro deportivo continúa abierto de cara a este año”, informó Olé.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLiga argentinaFútbol argentinoRiver PlateBoca JuniorsMarcelo GallardoClaudio ÚbedaPaulo DíazCarlos PalaciosWilliams Alarcón

