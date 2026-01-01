Desde el goleador Felipe Loyola, hasta el relegado Paulo Díaz: cómo le fue a la numerosa legión chilena en Argentina

La legión de futbolistas chilenos más numerosa en el extranjero está en Argentina. Lo que antes pasaba en México, ahora se da más cerca en el mapa. A una cordillera de distancia. Durante 2025 se percibió el crecimiento de la presencia de jugadores nacionales en la liga de los campeones del mundo, cuyo estatus se ha visto manchado por todas las polémicas que atraviesa la AFA, comandada por el controvertido Claudio “Chiqui” Tapia.

Más allá de todo lo que envuelve al fútbol transandino, partiendo por el particular hecho de tener 30 equipos en Primera División, su mayor competitividad respecto a la competencia doméstica genera un atractivo para los nacionales que se van a esa liga. Con la temporada finalizada, es época de balances. ¿Cómo les fue en el exigente balompié del país vecino?

El catastro realizado por El Deportivo da cuenta de 19 futbolistas que participaron del campeonato argentino. No necesariamente estuvieron todo 2025, como el caso de Gonzalo Tapia en River Plate, o Diego Valdés en Vélez. En este ejercicio, se incluye al argentino-chileno Leonardo Gil, quien no ha tenido presencia en la Selección, a diferencia de otros con doble nacionalidad.

Precisamente, el “Colo” es quien cuenta con la mayor cantidad de minutos disputados, sumando el Apertura y el Clausura. Con Huracán, el mediocampista acumuló 2.791 minutos, distribuidos en 33 partidos. Le sigue Felipe Loyola, con 2.370 minutos en Independiente, y Carlos Palacios, sumando 2.281′ con la camiseta de Boca Juniors. Si se divide por torneo, asoman otros nombres. En el Clausura, quien tuvo más presencia fue Guillermo Soto, en Tigre, con 1.315′. Mientras que en el Apertura, se reitera Leo Gil con 1.710′.

En el otro lado de la tabla, Gonzalo Tapia es quien tuvo menos participación. En un semestre con River, disputó apenas 163 minutos en seis partidos. Terminaría saliendo hacia Sao Paulo, donde sí contó con la regularidad que buscaba, tanto así que le compraron el pase. Después aparece Diego Valdés, a quien le costó ganarse un lugar en Vélez. Jugó 294′ en nueve partidos, de los cuales solo fue titular en dos. El podio de los con menos minutos lo completa Maximiliano Rodríguez. El exdelantero de Huachipato fue campeón del Apertura con Platense, sin embargo tuvo escasa regularidad a lo largo del año: 452′ en 14 juegos con el Calamar, haciendo un gol.

Goleadores y relegados

En el ítem goles, destacó un jugador que no es delantero. Se trata de Felipe Loyola. En un contexto en el cual Independiente destacó mucho más en el primer semestre, el ex Huachipato fue el chileno más anotador en Argentina. Anotó siete veces: tres en el Apertura y cuatro en el Clausura. El seleccionado nacional es una de las piezas más exportables del Rojo, en el afán de hacer caja.

Luego, aparecen cuatro futbolistas con tres anotaciones cada uno: Carlos Palacios (Boca), Iván Morales (Sarmiento), Ulises Ortegoza (Talleres) y César Pérez (Defensa y Justicia). En el caso de Palacios, tuvo una irregular primera temporada con los xeneizes, con momentos destacados y otros discretos. Además de anotar en tres ocasiones, el ex Colo Colo aportó con cuatro asistencias en los 30 partidos que disputó con la camiseta azul y oro.

Dentro del universo de chilenos en la liga argentina, hay un par de nombres que tienen peso específico y que finalizaron el año con más dudas que certezas. Uno es Paulo Díaz, quien llegó a ser el “káiser” de la zaga de River, sin embargo hoy está relegado por Marcelo Gallardo. Es recién el octavo nacional con más minutos en este barrido, con 1.593′ en 20 partidos (11 en el Apertura y nueve en el Clausura). Es una opción plausible que Díaz tome otro camino lejos de los Millonarios.

El otro es Gabriel Arias. El golero nacionalizado chileno era el capitán de Racing. Por rendimiento, Gustavo Costas optó por hacer un cambio y darle la titularidad a Facundo Cambeses. La movida le dio resultado al DT, dejando relegado al exportero de La Calera. En el Clausura, fue el nacional con menos partidos jugados (6). A los 38 años, Arias no renovó con la Academia.

Chilenos en la liga argentina durante 2025:

Jugador Club Minutos PJ Titular Goles Asist. Leonardo Gil Huracán 2791 33 31 1 3 Felipe Loyola Independiente 2370 31 27 7 3 Carlos Palacios Boca Juniors 2281 30 28 3 4 Iván Morales Sarmiento 2170 30 23 3 2 Luciano Cabral Independiente 2020 33 22 2 3 Ulises Ortegoza Talleres 1914 28 22 3 1 Gabriel Arias Racing 1646 19 19 - - Paulo Díaz River Plate 1593 20 18 1 1 César Pérez Defensa y Justicia 1473 20 19 3 0 Guillermo Soto Tigre 1315 16 14 0 1 Lautaro Millán Independiente 1240 23 17 2 0 Claudio Baeza Vélez Sarsfield 1239 19 14 0 1 Matías Catalán Talleres 1042 12 12 0 0 Bastián Yáñez Godoy Cruz 992 20 11 0 2 Pablo Galdames Independiente 980 24 9 1 2 Williams Alarcón Boca Juniors 802 21 8 0 1 Maximiliano Rodríguez Platense 452 14 2 1 0 Diego Valdés Vélez Sarsfield 294 9 2 1 0 Gonzalo Tapia River Plate 163 6 1 0 0

Fuente: Sofascore. * Considera la sumatoria de los torneos Apertura y Clausura.