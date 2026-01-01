SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Desde el goleador Felipe Loyola, hasta el relegado Paulo Díaz: cómo le fue a la numerosa legión chilena en Argentina

    El Deportivo revisó el cometido de los 19 jugadores nacionales que pasaron por la liga transandina durante 2025 (Apertura y Clausura). El volante de Independiente, con opción de ser transferido, hizo siete anotaciones. Mientras, Carlos Palacios lideró en las asistencias con Boca Juniors. Gabriel Arias ya dejó Racing.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Felipe Loyola (Independiente), Carlos Palacios (Boca), Paulo Díaz (River) y Gabriel Arias (Racing).

    La legión de futbolistas chilenos más numerosa en el extranjero está en Argentina. Lo que antes pasaba en México, ahora se da más cerca en el mapa. A una cordillera de distancia. Durante 2025 se percibió el crecimiento de la presencia de jugadores nacionales en la liga de los campeones del mundo, cuyo estatus se ha visto manchado por todas las polémicas que atraviesa la AFA, comandada por el controvertido Claudio “Chiqui” Tapia.

    Más allá de todo lo que envuelve al fútbol transandino, partiendo por el particular hecho de tener 30 equipos en Primera División, su mayor competitividad respecto a la competencia doméstica genera un atractivo para los nacionales que se van a esa liga. Con la temporada finalizada, es época de balances. ¿Cómo les fue en el exigente balompié del país vecino?

    El catastro realizado por El Deportivo da cuenta de 19 futbolistas que participaron del campeonato argentino. No necesariamente estuvieron todo 2025, como el caso de Gonzalo Tapia en River Plate, o Diego Valdés en Vélez. En este ejercicio, se incluye al argentino-chileno Leonardo Gil, quien no ha tenido presencia en la Selección, a diferencia de otros con doble nacionalidad.

    Precisamente, el “Colo” es quien cuenta con la mayor cantidad de minutos disputados, sumando el Apertura y el Clausura. Con Huracán, el mediocampista acumuló 2.791 minutos, distribuidos en 33 partidos. Le sigue Felipe Loyola, con 2.370 minutos en Independiente, y Carlos Palacios, sumando 2.281′ con la camiseta de Boca Juniors. Si se divide por torneo, asoman otros nombres. En el Clausura, quien tuvo más presencia fue Guillermo Soto, en Tigre, con 1.315′. Mientras que en el Apertura, se reitera Leo Gil con 1.710′.

    En el otro lado de la tabla, Gonzalo Tapia es quien tuvo menos participación. En un semestre con River, disputó apenas 163 minutos en seis partidos. Terminaría saliendo hacia Sao Paulo, donde sí contó con la regularidad que buscaba, tanto así que le compraron el pase. Después aparece Diego Valdés, a quien le costó ganarse un lugar en Vélez. Jugó 294′ en nueve partidos, de los cuales solo fue titular en dos. El podio de los con menos minutos lo completa Maximiliano Rodríguez. El exdelantero de Huachipato fue campeón del Apertura con Platense, sin embargo tuvo escasa regularidad a lo largo del año: 452′ en 14 juegos con el Calamar, haciendo un gol.

    Goleadores y relegados

    En el ítem goles, destacó un jugador que no es delantero. Se trata de Felipe Loyola. En un contexto en el cual Independiente destacó mucho más en el primer semestre, el ex Huachipato fue el chileno más anotador en Argentina. Anotó siete veces: tres en el Apertura y cuatro en el Clausura. El seleccionado nacional es una de las piezas más exportables del Rojo, en el afán de hacer caja.

    Luego, aparecen cuatro futbolistas con tres anotaciones cada uno: Carlos Palacios (Boca), Iván Morales (Sarmiento), Ulises Ortegoza (Talleres) y César Pérez (Defensa y Justicia). En el caso de Palacios, tuvo una irregular primera temporada con los xeneizes, con momentos destacados y otros discretos. Además de anotar en tres ocasiones, el ex Colo Colo aportó con cuatro asistencias en los 30 partidos que disputó con la camiseta azul y oro.

    Dentro del universo de chilenos en la liga argentina, hay un par de nombres que tienen peso específico y que finalizaron el año con más dudas que certezas. Uno es Paulo Díaz, quien llegó a ser el “káiser” de la zaga de River, sin embargo hoy está relegado por Marcelo Gallardo. Es recién el octavo nacional con más minutos en este barrido, con 1.593′ en 20 partidos (11 en el Apertura y nueve en el Clausura). Es una opción plausible que Díaz tome otro camino lejos de los Millonarios.

    El otro es Gabriel Arias. El golero nacionalizado chileno era el capitán de Racing. Por rendimiento, Gustavo Costas optó por hacer un cambio y darle la titularidad a Facundo Cambeses. La movida le dio resultado al DT, dejando relegado al exportero de La Calera. En el Clausura, fue el nacional con menos partidos jugados (6). A los 38 años, Arias no renovó con la Academia.

    Chilenos en la liga argentina durante 2025:

    JugadorClubMinutosPJTitularGolesAsist.
    Leonardo GilHuracán2791333113
    Felipe LoyolaIndependiente2370312773
    Carlos PalaciosBoca Juniors2281302834
    Iván MoralesSarmiento2170302332
    Luciano CabralIndependiente2020332223
    Ulises OrtegozaTalleres1914282231
    Gabriel AriasRacing16461919--
    Paulo DíazRiver Plate1593201811
    César PérezDefensa y Justicia1473201930
    Guillermo SotoTigre1315161401
    Lautaro MillánIndependiente1240231720
    Claudio BaezaVélez Sarsfield1239191401
    Matías CatalánTalleres1042121200
    Bastián YáñezGodoy Cruz992201102
    Pablo GaldamesIndependiente98024912
    Williams AlarcónBoca Juniors80221801
    Maximiliano RodríguezPlatense45214210
    Diego ValdésVélez Sarsfield2949210
    Gonzalo TapiaRiver Plate1636100

    Fuente: Sofascore. * Considera la sumatoria de los torneos Apertura y Clausura.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalLiga argentinaFelipe LoyolaPaulo DíazLeonardo GilCarlos PalaciosGabriel AriasTorneo AperturaTorneo ClausuraChilenos en Argentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así se vivieron los shows de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    Colisión múltiple en la Autopista Central deja al menos siete atropellados

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Lo más leído

    1.
    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    2.
    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

    3.
    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    4.
    La fórmula de la U para transformar a Juan Martín Lucero en el ‘9′ de Paqui Meneghini

    La fórmula de la U para transformar a Juan Martín Lucero en el ‘9′ de Paqui Meneghini

    5.
    Roberto Carlos es operado de urgencia en Brasil tras presentar problemas cardíacos

    Roberto Carlos es operado de urgencia en Brasil tras presentar problemas cardíacos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero

    Así se vivieron los shows de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026
    Chile

    Así se vivieron los shows de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026

    Colisión múltiple en la Autopista Central deja al menos siete atropellados

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias
    Negocios

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    Los secretos detrás del súper equipo que arma Deportes Concepción para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Los secretos detrás del súper equipo que arma Deportes Concepción para el retorno a Primera División

    El rol que tuvo Claudio Borghi en el fichaje de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

    Desde el goleador Felipe Loyola, hasta el relegado Paulo Díaz: cómo le fue a la numerosa legión chilena en Argentina

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo
    Mundo

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Al menos 24 civiles muertos en un ataque ucraniano con drones en Jersón

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir
    Paula

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad