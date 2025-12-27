El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos delitos tributarios

El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos délitos tributarios. . Por @afa

La justicia argentina imputó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presuntas irregularidades en el manejo de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social que, según la denuncia fiscal, no habrían sido depositados dentro de los plazos legales.

La decisión fue tomada por el fiscal Claudio Navas y formalizada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5 por el juez Diego Amarante. En la presentación se señala que la AFA habría retenido aportes previsionales y tributos vinculados a empleados y de clubes afiliados sin ingresar esos fondos a las cuentas correspondientes.

“No lo habrían depositado luego de operado el plazo de treinta días corridos del vencimiento legal por importes que superaban ampliamente la condición objetiva de punibilidad previstas en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario”, detalla el escrito publicado por el medio Olé.

Tapia enfrenta una serie de acusaciones en Argentina.

La imputación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), que acusa a la AFA de no haber cumplido con el ingreso de contribuciones por un monto que supera los 19 mil millones de pesos argentinos, correspondientes a períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La cifra se traduce en 13 millones de dólares.

Tapia fue imputado en su carácter de presidente de la AFA, lo que le atribuía responsabilidad en el depósito de tributos retenidos. La acusación señala que, por la magnitud de la estructura económica de la AFA y los montos involucrados, es necesario extender la investigación a otros integrantes de la directiva.

El fiscal también requirió información al Banco Central de la República Argentina sobre las cuentas bancarias utilizadas por la AFA para operar los movimientos financieros vinculados con las retenciones y aportes, además de solicitar los estados contables de la entidad a la Inspección General de Justicia.

La imputación de Tapia y Toviggino se produce en un contexto de tensiones entre la conducción de la AFA y el gobierno de Javier Milei, que se ha manifestado en diversas disputas sobre el modelo de gestión del fútbol local. En las últimas semanas, además de este caso judicial, la AFA ha enfrentado denuncias adicionales por presuntas irregularidades en otras áreas de su administración.