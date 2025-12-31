SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Campeones solo en la región: los chilenos que levantaron copas en las ligas de Sudamérica en 2025

    La representación nacional en los campeonatos de este lado del mundo tuvo una suculenta cosecha de éxitos: Erick Pulgar, en Brasil; Maximiliano Rodríguez, en Argentina; Matías Fernández, en Ecuador; Rodrigo Ureña y Miguel Vargas, en Perú; más Brayan Cortés, en Uruguay. En Europa los representantes nacionales no brillaron.

    Carlos Tapia 
    Carlos Tapia
    Erick Pulgar, Matías Fernández y Rodrigo Ureña fueron campeones en sus ligas durante 2025.

    A la hora de revisar el desempeño de los futbolistas chilenos en el extranjero, el radar se posa inevitablemente en Europa, al tratarse de la elite internacional. No obstante, en América también hay una numerosa legión jugando en sus respectivas ligas. Y el 2025 ha sido un año particularmente exitoso para quienes juegan en la región, no así en Europa. La legión de futbolistas nacionales que milita en el Viejo Continente no logró amarrar ningún título. Remitiéndose exclusivamente a las competencias que conforman la Conmebol, excluyendo Chile, en cinco hubo campeones nacionales.

    El torneo más poderoso del continente, tanto en aspectos competitivos como financieros, es el Brasileirao. Precisamente, uno de los tantos trofeos que consiguió Erick Pulgar en el año fue la liga brasileña. De la mano de Filipe Luís, el Mengao cerró un 2025 prodigioso, al consagrarse a nivel local y también internacional. Ganó el campeonato local con 79 puntos en 38 partidos (23 triunfos, 10 empates y cinco derrotas), con tres unidades de ventaja sobre Palmeiras, su escolta.

    El mediocampista antofagastino, quien tuvo una larga ausencia a raíz de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, sucedida en el Mundial de Clubes, disputó 17 encuentros en el Brasileirao (15 de titular), con un total de 1.244 minutos, y anotó un gol.

    Quizás pocos recuerden que en Argentina hubo un campeón nacional en 2025. Se trata de Maximiliano Rodríguez. El exdelantero de Huachipato se coronó con Platense, en el Torneo Apertura. Fue un hecho inédito para el fútbol transandino, porque el Calamar logró la primera estrella de su historia. Platense se quedó con el certamen del primer semestre (Estudiantes obtuvo el Clausura) tras vencer por 1-0 a Huracán, en la final. Rodríguez solo disputó seis partidos en el Apertura, sin anotaciones.

    Matías Fernández fue campeón con Independiente del Valle.

    Una campaña con mucho más protagonismo fue la que tuvo Matías Fernández en Independiente del Valle. El cuadro de Sangolquí, la vedette del continente por su robusto trabajo en divisiones inferiores, consiguió el segundo título de su historia en Primera División, al ser el más regular de la temporada. Luego de terminar primero en la fase inicial de la Liga Pro, el IDV acabó como el líder del hexagonal por el título con un total de 82 puntos.

    Fernández disputó 30 partidos en el certamen local (28 como titular), con una sumatoria de 2.531 minutos. Aportó con cuatro asistencias. Tras finalizar su vínculo, retornó al país y ya fue presentado como refuerzo de Colo Colo. Está llamado a ocupar el lugar que dejó Mauricio Isla.

    También hubo celebraciones de chilenos en Perú. Universitario de Lima, con Rodrigo Ureña y Miguel Vargas en el equipo, fue el absoluto ganador en el país vecino. El cuadro crema ganó el Torneo Apertura (con 39 puntos) y el Clausura (40 puntos). Como el mismo equipo obtuvo los dos torneos cortos, automáticamente se convirtió en el campeón del año. En total, la U peruana hizo 79 unidades, siete más que el segundo, Cusco FC. Ureña jugó 24 partidos y dio tres asistencias. Mientras que “Manotas” Vargas, recientemente renovado en el club, jugó cuatro encuentros.

    Otro que festejó en Perú fue José Letelier, bicampeón de la liga femenina con Alianza Lima.

    Brayan Cortés ganó el Torneo Clausura de Uruguay con Peñarol.

    El recorrido de los campeones sigue en Uruguay, con Brayan Cortés en Peñarol. El golero iquiqueño obtuvo el Torneo Clausura con el Manya, uno de los campeonatos cortos que se juega en el país oriental, haciendo 35 puntos en 15 jornadas. También accedió a la final anual ante Nacional, sin embargo fue el Bolso el que se quedó con la copa. El jugador perteneciente a Colo Colo, quien además ganó la Copa AUF 2025 con los Carboneros, disputó 17 partidos en la liga uruguaya. Su futuro es un dilema para el Cacique, porque Peñarol decidió no hacer uso de la opción de compra y Cortés quiere seguir en el exterior.

    En el norte de América aparece un bonus track, porque el argentino-chileno Tomás Avilés se consagró campeón de la MLS 2025 con el Inter Miami de Lionel Messi. El exseleccionado Sub 20 jugó 27 partidos en la Major League Soccer con Las Garzas, anotando dos goles.

    Más sobre:Fútbol internacionalChilenos campeones en AméricaMaximiliano RodríguezLa Tercera PMErick PulgarMatías FernándezRodrigo UreñaMiguel VargasBrayan CortésPlatenseFlamengoIndependiente del ValleUniversitarioPeñarol

