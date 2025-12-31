La peor temporada de su carrera: 2025, el año en que Arturo Vidal se olvidó del éxito

“El campeonato seguramente va a ser mucho más fácil, pero nuestro objetivo es ganar la Libertadores”, declaraba Arturo Vidal en enero de este 2025. A pesar de su edad y experiencia, sus expectativas seguían igual de altas que las de ese joven de 19 años que en 2007 decía que quería ser campeón en el Mundial Sub 20 de Canadá. Su ilusión a inicios de temporada se alineaba con la de los hinchas de Colo Colo, que soñaban con volver a hacer historia en el año del centenario del club. Para cumplir los deseos del Rey y de los fanáticos, la dirigencia armó el plantel más caro en la historia del fútbol chileno.

Sin embargo, la temporada transcurrió y el equipo no se logró afirmar. Tal vez el golpe más duro ocurrió el 10 de abril, día en el que ocurrieron graves incidentes en el duelo ante Fortaleza por la Copa Libertadores, los que terminaron con dos jóvenes hinchas del club muertos (Mylan y Martina) y una invasión a la cancha. Conmebol le dio los puntos al elenco brasileño, rival directo de los albos en el grupo, castigó el estadio Monumental y aplicó una fuerte multa económica. De ahí en adelante, el elenco que en ese entonces entrenaba Jorge Almirón no levantó y sumó un empate en Santiago ante Racing, una goleada por 4-0 contra Fortaleza en Brasil, otra caída por el mismo marcador en Avellaneda y, ya eliminados, un triunfo que no sirvió de nada ante Atlético Bucaramanga. Acabaron últimos en su zona.

Para colmo, en la Liga de Primera no encontraron regularidad y se alejaron rápidamente de la pelea por el título y en la Copa Chile quedaron afuera también en la fase de grupos luego de una histórica derrota 4-1 ante el modesto Deportes Limache. A esas alturas del año, antes de siquiera terminar el primer semestre, Vidal y los hinchas del Cacique ya vivían una pesadilla. Y el final de temporada no mejoró, con el club afuera de los torneos internacionales para 2026 y el nacido en San Joaquín en una tensa relación con el DT Fernando Ortiz.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz, en el debut del DT argentino en Colo Colo. Foto: Photosports

Poca relevancia en el juego, lesiones y disputas

En lo individual, Arturo Vidal tampoco mostró un mejor rendimiento que el resto de sus compañeros, a diferencia de lo que ocurrió en 2024, en donde fue importante en los partidos que clasificaron al Cacique a los cuartos de final de la Libertadores y en la obtención de la estrella 34 en una apretada pelea ante Universidad de Chile.

El King, junto a otro referente del plantel como Esteban Pavez, perdió terreno en la mitad de la cancha. No obstante, mientras permaneció Jorge Almirón en la banca, Vidal siempre fue titular cuando estuvo disponible, situación que cambió con la llegada de Fernando Ortiz en septiembre, ya que el ex DT de América y Monterrey privilegió nombres como Tomás Alarcón, Víctor Méndez y Vicente Pizarro.

Un factor importante para esta pérdida de protagonismo fueron las lesiones que padeció durante la temporada, las que, a pesar de que no fueron de gravedad, le impidieron tener regularidad. A inicios de febrero sufrió un desgarro, entre agosto y septiembre tuvo problemas en los muslos y en noviembre una contractura en el isquiotibial derecho.

Otro elemento para considerar fue el comportamiento dentro de la cancha. Entre todas las competencias, acumuló 14 tarjetas amarillas y dos rojas, las que le valieron recordadas suspensiones. La primera fue en el mayo, en el encuentro en que Colo Colo era goleado ante Racing por la Copa Libertadores en Argentina, en donde el King le realizó gestos a la barra local con referencia a las dos Copa América que les ganó con la Roja, razón por la que fue expulsado. La segunda fue en junio, en la caída de los albos ante Audax Italiano en La Florida por la Liga de Primera; Vidal se descontroló y le gritó al árbitro Fernando Vejar “malo cu… soy muy malo”, según el informe del juez. Por este último caso recibió dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, razón por la que se perdió los clásicos ante la U y la UC.

La expulsión de Vidal ante Racing, por el quinto partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Foto: Photosports

En total, el Rey jugó 27 partidos este año, en los que marcó tres goles y acumuló 1.772 minutos disputados. Los números son más bajos si se comparan con su temporada anterior, en la que estuvo en 35 duelos, anotó ocho tantos y registró 2.753 minutos, casi mil más. La diferencia aumenta aún más cuando se considera la importancia en el equipo que tuvo en 2024, con un gol clave en el último partido ante Copiapó, y los dos títulos que levantó en ese periodo: Primera División y Supercopa.

A pesar de esto, Vidal renovó automáticamente su vínculo con Colo Colo para 2026, gracias a una cláusula en la que se establecía que si el mediocampista jugaba el 50% de los minutos posibles de la temporada su contrato se extendería un año más, situación que ocurrió. Con 38 años, el Rey tendrá una oportunidad más para reencontrarse con la gloria en el club de sus amores.

El peor año de su carrera

El futbolista chileno que más títulos oficiales acumula tuvo un tropiezo este 2025. Las comparaciones a veces son injustas, puesto que Arturo Vidal tiene registros casi imposibles de igualar hasta para él mismo. Por ejemplo, sin considerar su periodo en Bayer Leverkusen desde 2007 a 2011, un club de tradición en Alemania pero no le podía competir a Bayern Múnich, ganó trofeos en casi todos los años que estuvo en actividad.

Por lo mismo, esta temporada sin títulos y sin el protagonismo habitual es solo comparable a lo que le sucedió en 2023, cuando no logró entrar en el once de Flamengo, tuvo problemas con Jorge Sampaoli y luego fichó por Athletico Paranaense, en donde no pudo jugar demasiado por una lesión en la rodilla en septiembre de ese año que le hizo perderse todo el resto de la temporada. No obstante, alcanzó a disputar 36 partidos en total, un registro superior al de este 2025, aunque tampoco ganó copas en ese periodo.

Arturo Vidal en 2023 con la camiseta de Flamengo. Foto: Photosports

Desglose año por año de la carrera de Arturo Vidal: