El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española

Nuevamente, el “clásico del mundo” en Arabia Saudita. El ganador de la Supercopa de España se iba a definir en el choque de los colosos. Barcelona versus Real Madrid, en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, para conocer al primer campeón del año en el fútbol hispano. El desierto se tiñó de azulgrana, porque el cuadro catalán se impuso 3-2 a su archirrival y se quedó con el trofeo. Este partidazo nunca falla.

Por cuarta vez consecutiva, la Supercopa, con este nuevo formato tipo Final Four (que adoptará Chile desde este año), tuvo una final entre los más grandes del país. La edición anterior fue una goleada culé 5-2. La previa estuvo encendida, luego de que el timonel catalán, Joan Laporta, confesara que las relaciones con la entidad liderada por Florentino Pérez están “rotas”. De igual manera, ambas personalidades vieron el partido en el mismo palco, junto a autoridades saudíes.

Hansi Flick tuvo la novedad de la inclusión de Lamine Yamal desde el primer minuto, igual que Robert Lewandowski. Mientras que Xabi Alonso, en la otra vereda, dejó en el banquillo a Kylian Mbappé, quien se unió a la delegación en Medio Oriente luego de superar problemas físicos.

El Madrid salió a la cancha con una postura conservadora, defendiendo con una línea de cinco en el retroceso. Tchouaméni se metía como un central más, dejando la banda derecha libre para Federico Valverde en el ida y vuelta. El Barcelona hizo suya la posesión del balón (76% en el primer tiempo), aunque carente de aceleración cerca del área rival. Mediante su juego directo, los blancos tuvieron opciones para abrir la cuenta. En los 14′, falló Vinícius. Luego, en los 33′, se lo perdió Gonzalo García.

La pausa de hidratación que se hizo en el primer periodo fue clave para los azulgranas, porque Flick aprovechó de reordenar sus piezas. Después de ese respiro para tomar un refrigerio, el Barça salió de otra manera. Cobró otra fuerza y mayor claridad. Esto se reflejó en el marcador porque Raphinha anotó el 1-0 en los 36′, mediante un zurdazo cruzado al segundo palo de Courtois. Grieta defensiva merengue y aprovechó el brasileño.

Raphinha anotó dos goles para el Barcelona.

El “clásico del mundo” fue culé

Todo se volvió “patas arriba” en el tiempo agregado del primer tiempo, porque llegaron los goles de lado y lado. En los 45′+2, Vinícius empató con un golazo. Jugada personal por la izquierda, elude rivales y cruza el disparo para vencer a Joan García. Pese a todas las polémicas (la última con Diego Simeone), el ex Flamengo fue el mejor de la ofensiva madridista.

El Barça respondió de inmediato. En el cuarto minuto añadido, apareció Lewandowski en su faceta más reconocible: como finalizador. Pase profundo de Pedri y el polaco le pica el balón a Courtois. Primera acción con ventaja para el ex Bayern Múnich y concretó, para el 2-1. Pero faltaba más. Sexto minuto agregado y el joven Gonzalo García le devolvió la paridad al Madrid. Capturó un rebote tras cabezazo de Huijsen que dio en el travesaño. Cayéndose y todo, el ariete merengue acertó. Se fueron 2-2 al descanso. Podía pasar cualquier cosa.

El Real Madrid empezó a salir de su encierro autoimpuesto, quitándole control al Barcelona. De la mano de Vinícius, la Casa Blanca tenía chances de desequilibrio por la izquierda del ataque. Flick movió el tablero, incluyendo a Ferran Torres y Dani Olmo, en lugar de Lewandowski y Fermín López.

Con un poco de suerte, los catalanes llegaron al 3-2. En los 73′, Raphinha cierra una acción rematando mordido, se desvía en Asencio y descoloca a Courtois. Catarsis culé, dentro de un duelo que se fue tornando tenso. Con la desventaja, Xabi Alonso se decidió y metió a Mbappé. Después ingresaría el argentino Franco Mastantuono, en lugar de Vinícius. Se escucharon pifias en la salida del brasileño. Los culés aguantaron el epílogo con 10, tras la expulsión de Frenkie De Jong.

Fueron 60.326 espectadores los que presenciaron la consagración del Barcelona en Arabia Saudita. Es el club más ganador de la Supercopa española. Este domingo alcanzó su 16ª corona, sacándole tres de ventaja a su más enconado adversario.