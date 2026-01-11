SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española

    Partidazo en Arabia Saudita. El choque de los colosos tuvo goles, tensión, errores y nombres propios que sacaron a relucir sus galones. Los azulgranas ganaron por 3-2, con doblete de Raphinha incluido, y se quedaron por 16ª vez con este cetro. El ingreso de Mbappé no fue suficiente para los merengues.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Barcelona venció al Real Madrid y retiene la Supercopa de España. Foto: @rfef

    Nuevamente, el “clásico del mundo” en Arabia Saudita. El ganador de la Supercopa de España se iba a definir en el choque de los colosos. Barcelona versus Real Madrid, en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, para conocer al primer campeón del año en el fútbol hispano. El desierto se tiñó de azulgrana, porque el cuadro catalán se impuso 3-2 a su archirrival y se quedó con el trofeo. Este partidazo nunca falla.

    Por cuarta vez consecutiva, la Supercopa, con este nuevo formato tipo Final Four (que adoptará Chile desde este año), tuvo una final entre los más grandes del país. La edición anterior fue una goleada culé 5-2. La previa estuvo encendida, luego de que el timonel catalán, Joan Laporta, confesara que las relaciones con la entidad liderada por Florentino Pérez están “rotas”. De igual manera, ambas personalidades vieron el partido en el mismo palco, junto a autoridades saudíes.

    Hansi Flick tuvo la novedad de la inclusión de Lamine Yamal desde el primer minuto, igual que Robert Lewandowski. Mientras que Xabi Alonso, en la otra vereda, dejó en el banquillo a Kylian Mbappé, quien se unió a la delegación en Medio Oriente luego de superar problemas físicos.

    El Madrid salió a la cancha con una postura conservadora, defendiendo con una línea de cinco en el retroceso. Tchouaméni se metía como un central más, dejando la banda derecha libre para Federico Valverde en el ida y vuelta. El Barcelona hizo suya la posesión del balón (76% en el primer tiempo), aunque carente de aceleración cerca del área rival. Mediante su juego directo, los blancos tuvieron opciones para abrir la cuenta. En los 14′, falló Vinícius. Luego, en los 33′, se lo perdió Gonzalo García.

    La pausa de hidratación que se hizo en el primer periodo fue clave para los azulgranas, porque Flick aprovechó de reordenar sus piezas. Después de ese respiro para tomar un refrigerio, el Barça salió de otra manera. Cobró otra fuerza y mayor claridad. Esto se reflejó en el marcador porque Raphinha anotó el 1-0 en los 36′, mediante un zurdazo cruzado al segundo palo de Courtois. Grieta defensiva merengue y aprovechó el brasileño.

    Raphinha anotó dos goles para el Barcelona.

    El “clásico del mundo” fue culé

    Todo se volvió “patas arriba” en el tiempo agregado del primer tiempo, porque llegaron los goles de lado y lado. En los 45′+2, Vinícius empató con un golazo. Jugada personal por la izquierda, elude rivales y cruza el disparo para vencer a Joan García. Pese a todas las polémicas (la última con Diego Simeone), el ex Flamengo fue el mejor de la ofensiva madridista.

    El Barça respondió de inmediato. En el cuarto minuto añadido, apareció Lewandowski en su faceta más reconocible: como finalizador. Pase profundo de Pedri y el polaco le pica el balón a Courtois. Primera acción con ventaja para el ex Bayern Múnich y concretó, para el 2-1. Pero faltaba más. Sexto minuto agregado y el joven Gonzalo García le devolvió la paridad al Madrid. Capturó un rebote tras cabezazo de Huijsen que dio en el travesaño. Cayéndose y todo, el ariete merengue acertó. Se fueron 2-2 al descanso. Podía pasar cualquier cosa.

    El Real Madrid empezó a salir de su encierro autoimpuesto, quitándole control al Barcelona. De la mano de Vinícius, la Casa Blanca tenía chances de desequilibrio por la izquierda del ataque. Flick movió el tablero, incluyendo a Ferran Torres y Dani Olmo, en lugar de Lewandowski y Fermín López.

    Con un poco de suerte, los catalanes llegaron al 3-2. En los 73′, Raphinha cierra una acción rematando mordido, se desvía en Asencio y descoloca a Courtois. Catarsis culé, dentro de un duelo que se fue tornando tenso. Con la desventaja, Xabi Alonso se decidió y metió a Mbappé. Después ingresaría el argentino Franco Mastantuono, en lugar de Vinícius. Se escucharon pifias en la salida del brasileño. Los culés aguantaron el epílogo con 10, tras la expulsión de Frenkie De Jong.

    Fueron 60.326 espectadores los que presenciaron la consagración del Barcelona en Arabia Saudita. Es el club más ganador de la Supercopa española. Este domingo alcanzó su 16ª corona, sacándole tres de ventaja a su más enconado adversario.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalSupercopa de EspañaBarcelonaReal MadridArabia SauditaBarcelona vs Real Madrid

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu

    Hombre queda en prisión preventiva tras ser acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja en Alto Hospicio

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Amparo Noguera entre las víctimas: formalizan a banda que encabezó millonarias estafas cibernéticas

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    Lo más leído

    1.
    Repasa la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Repasa la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu
    Chile

    Avioneta que combatía incendio forestal capotó en Lebu

    Hombre queda en prisión preventiva tras ser acusado de secuestrar y agredir a su ex pareja en Alto Hospicio

    Combaten incendio forestal en Reserva Nacional Ñuble y declaran alerta roja comunal en Pinto

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    Negocios

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española
    El Deportivo

    El “clásico del mundo” nunca falla: Barcelona vence al Real Madrid y retiene el título de la Supercopa española

    Sigue sin saber de derrotas: Esteban González empata en su debut con el Querétaro en la Liga MX

    Repasa la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina
    Mundo

    Machado apoya manifestaciones en Irán y acusa “infiltración” del régimen en sistemas criminales en América Latina

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil