    Supercopa caliente: presidente del Barcelona le declara la guerra al timonel del Real Madrid

    Joan Laporta, mandatario culé, envió un potente mensaje contra Florentino Pérez, máximo dirigente merengue: "Las relaciones están rotas totalmente", aseguró.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joan Laporta y Florentino Pérez en la Supercopa de España de 2023. Foto: REUTERS/Ahmed Yosri.

    Se enciende la Supercopa de España. Este domingo, en Yeda, Barcelona y Real Madrid definirán un nuevo título para el fútbol español. La final, eso sí, está marcada por el fuego cruzado entre Joan Laporta y Florentino Pérez, presidentes culé y merengue, respectivamente.

    El timonel blaugrana fue tajante contra la Casa Blanca: “Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, ahora mismo están rotas. Siempre se pueden reconducir, pero ahora están así”, indicó en su llegada a Arabia Saudita.

    “Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no son buenas”, continuó.

    Los dardos de Laporta

    Laporta llegó a Yeda y atendió a los medios de comunicación en el cóctel de bienvenida de la cena de la Real Federación Española de Fútbol, evento previo a la Supercopa. En tanto, el representante del Real Madrid no fue Florentino Pérez, sino que fue el ídolo merengue Emilio Butragueño, actual Director de Relaciones Institucionales del club.

    Eso sí, el presidente culé aseguró mantener el respeto: “Las relaciones están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones y siempre vamos a actuar así con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están rotas totalmente”, indicó.

    También valoró la relevancia del torneo, pero también le quitó presión a su escuadra: “Quieren revivir lo que vivimos el año pasado en cuanto a la temporada que para nosotros fue histórica y para eso han de empezar ganando la Supercopa de España”, sostuvo el dirigente azulgrana.

    “A pesar de como llegan los dos equipos a la final, no hay favoritos, porque en una final nunca hay favoritos”, continuó.

    Finalmente, valoró la realización de la Supercopa en Arabia Saudita: “Desde que se juega aquí, en Arabia Saudi y desde que se juega con este formato de ‘final-four’ ha ganado en prestigio y proyección internacional. Precisamente por eso quiere agradecer y felicitar a la Real Federación Española y en la persona de su presidente, Rafael Louzán, por la buena organización y por este campeonato que es la Supercopa de España”, cerró.

