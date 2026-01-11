En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

Barcelona y Real Madrid van por su primer título del año. Foto: @rfef / X.

Barcelona 2-2 Real Madrid

1-0





Termina la primera parte

Barcelona fue más que el Madrid, pero a los merengues nunca hay que darle un espacio pues saben marcar en el arco contrario. Por ahora, un empate justo.





El segundo gol del Madrid

45′+7. Tras una salvada de Raphinha, la pelota queda en el área chica y García -cayéndose- le pega arriba para igualar el marcador.





Gooooooooooooool del Real Madrid





El segundo del Barcelona

45′+3. Otra vez está mal parada la defensa merengue y Lewandowski con un sombrerito ante la salida de Courtois.





Gooooooooooool de Barcelona





Golazo de Vinicius

45′+1′. El atacante brasileño ingresa por la banda derecha, gana línea de fondo, engancha y luego con un tiro cruzado marca el empate.





Gooooooooooool del Real Madrid





Descuentos

45′. Se agregaron tres más a esta primera parte.





El gol del Barcelona





Courtois ya es figura

41′. Yamal tuvo la chance para marcar el segundo del Barcelona, pero el portero del Madrid se lo impide.





Otra de Barcelona

40′. Fermín le pega de media vuelta y Courtois impide el segundo gol.





El gol de Barcelona

36′. Pillan mal parado al Madrid y Raphinha ingresa por la banda izquierda y pone un remate cruzado imparable. Los culé ganan por la cuenta mínima.





Goooooooooooooool del Barcelona





Fallaron cuando no debían

34′. Primero Fermín y luego Raphinha yerran claras ocasiones de gol para el Barcelona.





Era buena para el Madrid

31′. García ingresa al área y le pega cruzado. Pero demasiado suave para el portero del Barcelona.





Disparo de Barcelona

26′. Raphinha le da con todo y las manos de Courtois impiden que se cañonazo ingrese al arco merengue.

Se arma lío

22′. Una falta sobre Yamal hace que los jugadores de Barcelona y Real Madrid se enfrasquen en una discusión.

Bien parada la defensa del Madrid

18′. Por ahora, el Barcelona no logra llegar con peligro al arco merengue.

Lo tiene Vinicius

14′. El delantero del Madrid entra solo, pero su disparo llega suave a las manos de García.

Otra llegada de Barcelona

10′. Lewandowski desaprovecha la oportunidad, pues se le escapa el balón cuando estaba en posición de tiro.

Contesta el Madrid

7′. Vinicius busca abrir la cuenta, pero llega García para impedir la primera celebración merengue.

Primera carga del Barcelona

3’. Lewandowski encabeza el ataque, pero la jugada termina en un lateral.

Comienza el partido

Barcelona y Real Madrid ya juegan la final de la Supercopa de España.

La formación del Madrid

El 11 del Barcelona

¿Cómo se define la Supercopa?

El trofeo lo obtendrá el equipo que gane el partido en los 90 minutos. En caso de empate, el triunfador se definirá mediante lanzamientos penales.

¿Cuántas Supercopas tienen ambos equipos?

El Barcelona ha ganado 15 veces este título y el Real Madrid lleva 13. El año pasado, los catalanes lo obtuvieron por última vez frente a... los merengues.

El primer trofeo del año

Barcelona y Real Madrid buscan su primera copa de este 2026, luego de derrotar al Athletic y al Atlético Madrid, respectivamente.

