En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España
Catalanes y merengues protagonizan un nuevo clásico hispano para intentar sumar su primer trofeo del año. Sigue aquí el relato del partido.
Barcelona 2-2 Real Madrid
1-0
Termina la primera parte
Barcelona fue más que el Madrid, pero a los merengues nunca hay que darle un espacio pues saben marcar en el arco contrario. Por ahora, un empate justo.
El segundo gol del Madrid
45′+7. Tras una salvada de Raphinha, la pelota queda en el área chica y García -cayéndose- le pega arriba para igualar el marcador.
Gooooooooooooool del Real Madrid
El segundo del Barcelona
45′+3. Otra vez está mal parada la defensa merengue y Lewandowski con un sombrerito ante la salida de Courtois.
Gooooooooooool de Barcelona
Golazo de Vinicius
45′+1′. El atacante brasileño ingresa por la banda derecha, gana línea de fondo, engancha y luego con un tiro cruzado marca el empate.
Gooooooooooool del Real Madrid
Descuentos
45′. Se agregaron tres más a esta primera parte.
El gol del Barcelona
Courtois ya es figura
41′. Yamal tuvo la chance para marcar el segundo del Barcelona, pero el portero del Madrid se lo impide.
Otra de Barcelona
40′. Fermín le pega de media vuelta y Courtois impide el segundo gol.
El gol de Barcelona
36′. Pillan mal parado al Madrid y Raphinha ingresa por la banda izquierda y pone un remate cruzado imparable. Los culé ganan por la cuenta mínima.
Goooooooooooooool del Barcelona
Fallaron cuando no debían
34′. Primero Fermín y luego Raphinha yerran claras ocasiones de gol para el Barcelona.
Era buena para el Madrid
31′. García ingresa al área y le pega cruzado. Pero demasiado suave para el portero del Barcelona.
Disparo de Barcelona
26′. Raphinha le da con todo y las manos de Courtois impiden que se cañonazo ingrese al arco merengue.
Se arma lío
22′. Una falta sobre Yamal hace que los jugadores de Barcelona y Real Madrid se enfrasquen en una discusión.
Bien parada la defensa del Madrid
18′. Por ahora, el Barcelona no logra llegar con peligro al arco merengue.
Lo tiene Vinicius
14′. El delantero del Madrid entra solo, pero su disparo llega suave a las manos de García.
Otra llegada de Barcelona
10′. Lewandowski desaprovecha la oportunidad, pues se le escapa el balón cuando estaba en posición de tiro.
Contesta el Madrid
7′. Vinicius busca abrir la cuenta, pero llega García para impedir la primera celebración merengue.
Primera carga del Barcelona
3’. Lewandowski encabeza el ataque, pero la jugada termina en un lateral.
Comienza el partido
Barcelona y Real Madrid ya juegan la final de la Supercopa de España.
La formación del Madrid
El 11 del Barcelona
¿Cómo se define la Supercopa?
El trofeo lo obtendrá el equipo que gane el partido en los 90 minutos. En caso de empate, el triunfador se definirá mediante lanzamientos penales.
¿Cuántas Supercopas tienen ambos equipos?
El Barcelona ha ganado 15 veces este título y el Real Madrid lleva 13. El año pasado, los catalanes lo obtuvieron por última vez frente a... los merengues.
El primer trofeo del año
Barcelona y Real Madrid buscan su primera copa de este 2026, luego de derrotar al Athletic y al Atlético Madrid, respectivamente.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
