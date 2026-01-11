SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Catalanes y merengues protagonizan un nuevo clásico hispano para intentar sumar su primer trofeo del año. Sigue aquí el relato del partido.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Barcelona y Real Madrid van por su primer título del año. Foto: @rfef / X.

    Actualizar Relato

    Barcelona 2-2 Real Madrid

    1-0


    Síguenos en nuestras redes

    El Deportivo está en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y en X (@ElDeportivoLT).


    Termina la primera parte

    Barcelona fue más que el Madrid, pero a los merengues nunca hay que darle un espacio pues saben marcar en el arco contrario. Por ahora, un empate justo.


    El segundo gol del Madrid

    45′+7. Tras una salvada de Raphinha, la pelota queda en el área chica y García -cayéndose- le pega arriba para igualar el marcador.


    Gooooooooooooool del Real Madrid


    El segundo del Barcelona

    45′+3. Otra vez está mal parada la defensa merengue y Lewandowski con un sombrerito ante la salida de Courtois.


    Gooooooooooool de Barcelona


    Golazo de Vinicius

    45′+1′. El atacante brasileño ingresa por la banda derecha, gana línea de fondo, engancha y luego con un tiro cruzado marca el empate.


    Gooooooooooool del Real Madrid


    Descuentos

    45′. Se agregaron tres más a esta primera parte.


    El gol del Barcelona


    Courtois ya es figura

    41′. Yamal tuvo la chance para marcar el segundo del Barcelona, pero el portero del Madrid se lo impide.


    Otra de Barcelona

    40′. Fermín le pega de media vuelta y Courtois impide el segundo gol.


    El gol de Barcelona

    36′. Pillan mal parado al Madrid y Raphinha ingresa por la banda izquierda y pone un remate cruzado imparable. Los culé ganan por la cuenta mínima.


    Goooooooooooooool del Barcelona


    Fallaron cuando no debían

    34′. Primero Fermín y luego Raphinha yerran claras ocasiones de gol para el Barcelona.


    Era buena para el Madrid

    31′. García ingresa al área y le pega cruzado. Pero demasiado suave para el portero del Barcelona.


    Disparo de Barcelona

    26′. Raphinha le da con todo y las manos de Courtois impiden que se cañonazo ingrese al arco merengue.

    Se arma lío

    22′. Una falta sobre Yamal hace que los jugadores de Barcelona y Real Madrid se enfrasquen en una discusión.

    Bien parada la defensa del Madrid

    18′. Por ahora, el Barcelona no logra llegar con peligro al arco merengue.

    Lo tiene Vinicius

    14′. El delantero del Madrid entra solo, pero su disparo llega suave a las manos de García.

    Otra llegada de Barcelona

    10′. Lewandowski desaprovecha la oportunidad, pues se le escapa el balón cuando estaba en posición de tiro.

    Contesta el Madrid

    7′. Vinicius busca abrir la cuenta, pero llega García para impedir la primera celebración merengue.

    Primera carga del Barcelona

    3’. Lewandowski encabeza el ataque, pero la jugada termina en un lateral.

    Comienza el partido

    Barcelona y Real Madrid ya juegan la final de la Supercopa de España.

    La formación del Madrid

    El 11 del Barcelona

    ¿Cómo se define la Supercopa?

    El trofeo lo obtendrá el equipo que gane el partido en los 90 minutos. En caso de empate, el triunfador se definirá mediante lanzamientos penales.

    ¿Cuántas Supercopas tienen ambos equipos?

    El Barcelona ha ganado 15 veces este título y el Real Madrid lleva 13. El año pasado, los catalanes lo obtuvieron por última vez frente a... los merengues.

    El primer trofeo del año

    Barcelona y Real Madrid buscan su primera copa de este 2026, luego de derrotar al Athletic y al Atlético Madrid, respectivamente.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Supercopa EspañaBarcelonaReal MadrdiFútbol InternacionalSupercopaLaLiga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Desde este lunes: cerca de 2.000 familias serán desalojadas de la megatoma de San Antonio

    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Lo más leído

    1.
    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    2.
    Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocen a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia

    Nicolás Jarry y Tomás Barrios conocen a sus rivales para el debut en la qualy del Abierto de Australia

    3.
    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

    “Me dio mucha fuerza”: la dedicatoria de Francisca Garrido a Matías Opitz tras lograr el podio del Ironman de Pucón

    4.
    Fin a la espera: Universidad de Chile anuncia a Octavio Rivero como tercer refuerzo del 2026

    Fin a la espera: Universidad de Chile anuncia a Octavio Rivero como tercer refuerzo del 2026

    5.
    Presidente del Midtjylland anuncia el plazo para la venta de Darío Osorio y la millonaria cifra que espera por su pase

    Presidente del Midtjylland anuncia el plazo para la venta de Darío Osorio y la millonaria cifra que espera por su pase

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    Controlan incendio en Machalí, cercano a reserva nacional Río los Cipreses

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país
    Chile

    Conaf se encuentra combatiendo doce incendios forestales en seis regiones del país

    Desde este lunes: cerca de 2.000 familias serán desalojadas de la megatoma de San Antonio

    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta
    Negocios

    El trueque de Andrés Echeverría: dejar la gestión de fondos para blindar Fundamenta

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Sigue sin saber de derrotas: Esteban González empata en su debut con el Querétaro en la Liga MX
    El Deportivo

    Sigue sin saber de derrotas: Esteban González empata en su debut con el Querétaro en la Liga MX

    En vivo: Barcelona enfrenta al Real Madrid en la final de la Supercopa de España

    Fin a la espera: Universidad de Chile anuncia a Octavio Rivero como tercer refuerzo del 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini recibe alta médica tras accidente vehicular: ”Fue un milagro salir de ahí"

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos
    Mundo

    Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos

    Israel advierte ataque inminente contra infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano

    “No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil