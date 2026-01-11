Alarma en el Sevilla: Alexis Sánchez sufre contusión en la pelvis y es duda para el duelo ante el Celta

Una vez más, Alexis Sánchez está entre algodones. Tal como le pasó en noviembre pasado, el atacante chileno presenta una dolencia y es duda para el importante duelo que sostendrá su escuadra, el Sevilla, contra el Celta de Vigo.

Según la prensa de Andalucía el tocopillano no participó de la última práctica del conjunto hispano y hoy estaría fuera del once inicial. “El chileno seria duda para participar en el encuentro frente al combinado vigués. Una contusión en la pelvis ha sido el motivo de la ausencia del atacante sudamericano, que tenía muchas papeletas para partir de inicio en un choque que se antoja vital para el equipo que dirige Matías Almeyda", publicó el Diario de Sevilla.

Información que ratificó el entrenador argentino en su rueda de prensa. “Recibió ayer (sábado 10 de enero) un golpe en su cadera. Un golpe de esos contra el hueso que te duermen un poco el músculo. A ver cómo esta mañana (lunes), porque hoy estaba dolorido. Son golpes que te dejan dos días sin poder entrenar”, aseveró el estratega.

El detrimento llega en un mal momento para la institución hispana, pues lleva tres derrotas seguidas y hoy, tal como le pasó en la temporada pasada, se acerca a los puestos de descenso. De hecho, tras los resultados de la fecha, a los nervionenses le urge la victoria pues de caer ante el séptimo de la tabla quedarán a sólo tres puntos de la zona roja.

Foto: Sevilla FC.

Los nervios le pasan la cuenta al Sevilla

La crisis de los andaluces tiene ribetes económicos, pero también sicológicos. Tal como lo describió el propio Niño Maravilla durante la semana, los nervios le pasan la cuenta al plantel. “Estamos ahí, pero necesitamos conectar, no desesperar, que nos juega en contra. Eso no puede pasar. A la afición le queremos dar una alegría”, aseguró el seleccionado.

Palabras que fueron recogidas y reafirmadas por Almeyda. “Las ganas no faltan porque los veo entrenar y el compromiso que tienen. La tranquilidad da inseguridad y eso bloquea a los seres humanos. El otro día ante el Levante tuvimos un penalti a favor. En los entrenos cuando yo no cobro un penalti ellos reclaman. Si estás bloqueado no reclamas y ves que ellos no reclaman. Las dudas se reflejan en eso, en un mal pase... y tenemos que defender que los jugadores no tengan dudas”, expresó el DT.

Y es precisamente la jugada del penal la que reflejó el nerviosismo de los futbolistas. Sánchez le cedió el tiro a Isaac Romero y éste falló cuando perdían 2-0 y aún quedaban minutos para buscar una remontada épica.

“Agoumé tomó el balón, como siempre lo hace, yal final le pego yo. Me pasó el balón y le dije a Isaac si lo quería patear, me dijo que sí, que se veía con confianza. Es parte del fútbol, puede pasar, equivocarse. Es del club, de la cantera, y si no aprende ahora, algún día tendrá que aprender”, explicó el integrante de la Generación Dorada días después de la derrota ante el Levante.