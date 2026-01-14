Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

Solo faltan detalles para que Felipe Loyola deje Independiente de Avellaneda y salte al fútbol europeo. De no mediar imprevistos, el volante se integrará al Pisa, club de la Serie A italiana. Llega a un equipo complicado en lo deportivo: figura en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, con 13 puntos, solo supera al Hellas Verona y está a cuatro unidades de escapar de la zona de descenso: en el país de la bota son tres los equipos que pierden la categoría al término de la temporada.

A los 25 años, el mediocampista da un paso clave para su carrera. El paso por Independiente le brindó las herramientas para aspirar a objetivos mayores. 61 partidos en el equipo transandino, en los que marcó 11 goles y aportó ocho asistencias son el certificado de ingreso a un equipo que, perfectamente, puede servirle como trampolín. Eso es a lo que aspira, en principio.

Pisa suelo italiano: el millonario salto de Felipe Loyola al fútbol europeo que beneficia a Huachipato, Fernández Vial y Colo Colo

El seleccionado chileno llega como figura y en valor proporcional a esa condición. Según fuentes consultadas por El Deportivo en La Tercera PM, El equipo toscano pagará US$ 8 millones por el 60 por ciento de los derechos económicos del jugador. Es decir, el total de la carta fue avaluado en US$ 13 millones. La cifra involucrada en la operación debe dividirse en partes iguales entre los Diablos Rojos y Huachipato, considerando que ambos clubes son socios en la propiedad del pase del futbolista.

El Pisa es controlado por Alexander Knaster, un magnate angloamericano de origen ruso, que adquirió la participación que tenían Enzo Ricci y Mirko Palleti, quienes controlaban el 75 por ciento de la entidad. La porción restante quedó en manos de la familia Corrado. “Mi inversión es sólo el comienzo de un camino que acompañará al equipo y a la sociedad hacia nuevos objetivos deportivos y no deportivos”, afirmó Kastner en un comunicado, en 2021.

Los acereros mantienen la cautela respecto de la operación, a la espera de las notificaciones formales. En la usina argumentan que existe un protocolo establecido con Independiente para la eventualidad de que exista algún ofrecimiento por el jugador. En esa formalidad se estipula que los argentinos deben informar en detalle de la potencial oferta, para la aprobación conjunta.

Felipe Loyola, en la Selección (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

En Talcahuano, de hecho, se muestran escépticos, al menos hasta que exista esa notificación. Recuerdan que Loyola ha sido vinculado a varios clubes del Viejo Continente, incluso de la primera línea. Juventus y Bayern Múnich fueron mencionados, en su momento, como posibles destinos. En ambos casos, se llegó a hablar de operaciones que bordeaban los US$ 10 millones por la totalidad de la carta. Es decir, una cifra inferior a la que se pactó con el Pisa en términos globales.

Todos celebran

No solo los Diablos Rojos y los acereros se frotan las manos ante la partida de Loyola al Pisa. En la línea de beneficiarios hay más clubes. En Concepción, por ejemplo, Fernández Vial calcula que recibirá cerca de US$ 100 mil a cuenta del mecanismo de solidaridad que establece la FIFA para estas operaciones. El mediocampista defendió a los aurinegros entre 2020 y 2022. Disputó 60 encuentros.

Colo Colo también recibirá dinero: a los albos les correspondería el 60 por ciento del cinco por ciento de la operación. Es decir, US$ 240 mil. Los albos formaron al jugador aún intentan explicarse cómo no fueron capaces de detectar su capacidad y de proyectarlo hacia el primer equipo. “Me pone feliz Loyola que juegue. Por el pibe. Si no hubiese sido considerado por mí, lo dejaba libre. Y no. Por eso lo mandé a préstamo. Quería que jugara con grandes. Después armó su carrera. Está todo registrado“, explicó Ariel Paolorossi, entonces jefe de las divisiones inferiores albas a El Deportivo, en abril del año pasado.

“En ese momento Paolorossi era el jefe de cadetes. Él es quien decide mandarlo a Fernández Vial”, sostuvo Gualberto Jara, el último DT que dirigió a Loyola en Macul. “Después, (Paolorossi) decide no dejarlo. El chico quería jugar. Tenía las condiciones para estar en el primer equipo. Por eso decidió volver a Fernández Vial. Era el jugador tipo que se trabaja en Colo Colo. Estaba pintado para jugar en el club”, insistía.

Mario Salas, el técnico del primer equipo albo en esa época, le había visto condiciones y lo había incorporado a algunas prácticas del primer equipo. Ese aval no alcanzó.