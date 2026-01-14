SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    El mediocampista está a detalles de dejar el equipo de Avellaneda para emigrar a la Serie A. Llega a una escuadra complicada con el descenso, pero que recibió una fuerte inyección de recursos producto de parte de su acaudalado propietario. Huachipato, Fernández Vial y Colo Colo se benefician en la operación.

    Por 
    Christian González
     
    Cristian Barrera

    Solo faltan detalles para que Felipe Loyola deje Independiente de Avellaneda y salte al fútbol europeo. De no mediar imprevistos, el volante se integrará al Pisa, club de la Serie A italiana. Llega a un equipo complicado en lo deportivo: figura en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones, con 13 puntos, solo supera al Hellas Verona y está a cuatro unidades de escapar de la zona de descenso: en el país de la bota son tres los equipos que pierden la categoría al término de la temporada.

    A los 25 años, el mediocampista da un paso clave para su carrera. El paso por Independiente le brindó las herramientas para aspirar a objetivos mayores. 61 partidos en el equipo transandino, en los que marcó 11 goles y aportó ocho asistencias son el certificado de ingreso a un equipo que, perfectamente, puede servirle como trampolín. Eso es a lo que aspira, en principio.

    Pisa suelo italiano: el millonario salto de Felipe Loyola al fútbol europeo que beneficia a Huachipato, Fernández Vial y Colo Colo

    El seleccionado chileno llega como figura y en valor proporcional a esa condición. Según fuentes consultadas por El Deportivo en La Tercera PM, El equipo toscano pagará US$ 8 millones por el 60 por ciento de los derechos económicos del jugador. Es decir, el total de la carta fue avaluado en US$ 13 millones. La cifra involucrada en la operación debe dividirse en partes iguales entre los Diablos Rojos y Huachipato, considerando que ambos clubes son socios en la propiedad del pase del futbolista.

    El Pisa es controlado por Alexander Knaster, un magnate angloamericano de origen ruso, que adquirió la participación que tenían Enzo Ricci y Mirko Palleti, quienes controlaban el 75 por ciento de la entidad. La porción restante quedó en manos de la familia Corrado. “Mi inversión es sólo el comienzo de un camino que acompañará al equipo y a la sociedad hacia nuevos objetivos deportivos y no deportivos”, afirmó Kastner en un comunicado, en 2021.

    Los acereros mantienen la cautela respecto de la operación, a la espera de las notificaciones formales. En la usina argumentan que existe un protocolo establecido con Independiente para la eventualidad de que exista algún ofrecimiento por el jugador. En esa formalidad se estipula que los argentinos deben informar en detalle de la potencial oferta, para la aprobación conjunta.

    Felipe Loyola, en la Selección (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En Talcahuano, de hecho, se muestran escépticos, al menos hasta que exista esa notificación. Recuerdan que Loyola ha sido vinculado a varios clubes del Viejo Continente, incluso de la primera línea. Juventus y Bayern Múnich fueron mencionados, en su momento, como posibles destinos. En ambos casos, se llegó a hablar de operaciones que bordeaban los US$ 10 millones por la totalidad de la carta. Es decir, una cifra inferior a la que se pactó con el Pisa en términos globales.

    Todos celebran

    No solo los Diablos Rojos y los acereros se frotan las manos ante la partida de Loyola al Pisa. En la línea de beneficiarios hay más clubes. En Concepción, por ejemplo, Fernández Vial calcula que recibirá cerca de US$ 100 mil a cuenta del mecanismo de solidaridad que establece la FIFA para estas operaciones. El mediocampista defendió a los aurinegros entre 2020 y 2022. Disputó 60 encuentros.

    Colo Colo también recibirá dinero: a los albos les correspondería el 60 por ciento del cinco por ciento de la operación. Es decir, US$ 240 mil. Los albos formaron al jugador aún intentan explicarse cómo no fueron capaces de detectar su capacidad y de proyectarlo hacia el primer equipo. “Me pone feliz Loyola que juegue. Por el pibe. Si no hubiese sido considerado por mí, lo dejaba libre. Y no. Por eso lo mandé a préstamo. Quería que jugara con grandes. Después armó su carrera. Está todo registrado“, explicó Ariel Paolorossi, entonces jefe de las divisiones inferiores albas a El Deportivo, en abril del año pasado.

    “En ese momento Paolorossi era el jefe de cadetes. Él es quien decide mandarlo a Fernández Vial”, sostuvo Gualberto Jara, el último DT que dirigió a Loyola en Macul. “Después, (Paolorossi) decide no dejarlo. El chico quería jugar. Tenía las condiciones para estar en el primer equipo. Por eso decidió volver a Fernández Vial. Era el jugador tipo que se trabaja en Colo Colo. Estaba pintado para jugar en el club”, insistía.

    Mario Salas, el técnico del primer equipo albo en esa época, le había visto condiciones y lo había incorporado a algunas prácticas del primer equipo. Ese aval no alcanzó.

    Más sobre:Felipe LoyolaLa Tercera PMIndependientePisaHuachipatoColo ColoFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    PC al rojo: Ministros Vallejo, Gajardo y Cataldo enfrentan a Jadue y envían carta de protesta al partido

    Lo más leído

    1.
    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil
    Chile

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno
    El Deportivo

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Con homenaje a la U de Russo del 96: Adidas revela las nuevas camisetas de Universidad de Chile para esta temporada

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias
    Cultura y entretención

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”
    Mundo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender