En vivo: Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Elche por la Copa del Rey
Ambos elencos se ven las caras por los octavos de final de la competencia.
Minuto a minuto
Betis 0-0 Elche
Ya se juega el segundo tiempo entre Betis y Elche.
Postales de la primera parte
¡Final del primer tiempo!
Betis y Elche no se sacan diferencias por los octavos de final de la Copa del Rey, en el estadio La Cartuja.
20′ Amarilla en Betis
Sergi Altimira es amonestado en el elenco de Manuel Pellegrini.
¡Arranca el partido!
Betis se enfrenta a Elche por los octavos de final de la Copa del Rey, en el estadio La Cartuja.
Con Matías Dituro, un viejo conocido del fútbol chileno: la formación de Elche
Los elegidos por Manuel Pellegrini en Betis
El duelo está pactado para las 17.00 horas en el estadio La Cartuja.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Real Betis y Elche, por los octavos de final de la Copa del Rey.
