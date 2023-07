“Si te llevas a Brereton, lo venderás en US$ 60 millones al Chelsea”: dudas del Villarreal antes de fichar a Ben incluyeron hasta telefonazos a Eduardo Berizzo

Ben Brereton da el gran salto de su carrera. Después de un par de temporadas buscando infructuosamente el ascenso a la Premier League con el Blackburn Rovers, el seleccionado chileno arriba a otra de las competencias que están en el top 5 a nivel mundial: LaLiga. Lo hace para vestir la camiseta del Villarreal, con el que había alcanzado un acuerdo hace un tiempo, en función de la prerrogativa que le permitía negociar con los interesados en sus servicios a seis meses de concluir la relación contractual con la escuadra inglesa.

Aunque Brereton deberá obligadamente adoptar el español como su nuevo idioma, tal como intenta cuando viene a la Roja, lo cierto es que lo primero que debe haber pensado es que la movida es un auténtico “win-win”. Para su carrera, la apreciación es inobjetable: además de la competencia ibérica, participará en la Europa League, el segundo certamen en importancia en el Viejo Continente. Los ibéricos también ganan, porque se quedan con un jugador de altísimo valor y proyección a costo cero. Y también celebra la Selección, cuyo staff tuvo una participación decisiva en la operación.

El ‘sí' de Berizzo

Eduardo Berizzo es una voz autorizada en el fútbol español. El DT de la Selección jugó en el Celta y en el Cádiz, aunque es la referencia más reciente la que le dio el mayor peso: fue técnico del equipo gallego entre 2014 y 2017, luego saltó al Sevilla, donde estuvo en la temporada siguiente y finalizó el recorrido en el Athletic de Bilbao en la temporada 2018-19. Por esa razón, además de la que implica su reciente contacto con el jugador en la Roja, se transformó en un referente obligado y crucial al momento de acometer la operación.

No fue el único. El otro actor relevante fue el actual gerente de Selecciones Rodrigo Robles, quien también tuvo que responder llamados desde España. Al otro lado del auricular estaba Miguel Ángel Tena, el actual director deportivo de un club marcado por la presencia de chilenos. Por ahí ya pasaron Manuel Pellegrini, como técnico, y los jugadores Matías Fernández, Mathías Vidangossy y Manuel Iturra. La rama femenina del club acogió a Francisca Lara.

Brereton luce su nueva camiseta en familia (Foto: @villarrealcf)

En los diálogos hubo consultas y, consecuentemente, recomendaciones. También sorpresa. Entre las primeras, los conceptos que más interesaban a los ibéricos eran tres: comportamiento, compromiso y disciplina. Berizzo y Robles avalaron plenamente a Brereton en ese sentido. En la Roja, de hecho, lo conciben como el líder natural del proceso de renovación que impulsa el ex técnico de O’Higgins e, incluso, como un posible capitán en el futuro.

El último está relacionado con la escasez de intentos de clubes ingleses de la Premier por ficharle. En ese acápite, la conclusión no está directamente relacionada con el jugador ni con su capacidad. Simplemente, tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia británica: como el Blackburn Rovers se encargó de transmitir profusamente su intención de retener al jugador a través de un nuevo contrato, el resto de los clubes no le presentó ofertas al jugador. La renovación, como se sabe, no se produjo.

La oportunidad

Brereton es un jugador de presente incuestionable. Jugó 177 partidos por los Rovers, considerando todas las competencias en las que intervino y deja estadísticas llamativas: 45 goles y 12 asistencias. En 2021-22 fue el goleador del equipo, con 22 anotaciones en 37 encuentros lo que ya había activado el interés de varias escuadras. En la última, bajo la dirección del danés Jon Dahl Tomasson, sumó 14 anotaciones en 43 duelos y solo en cuatro encuentros no actuó desde el arranque.

En la Roja también ha dado muestras de su contundencia. Lo hizo en el amistoso frente a República Dominicana, cuando marcó un hat-trick en menos de media hora. Participó, también, en los duelos preparatorios ante Paraguay, Bolivia y Cuba. El choque ante los isleños no estaba considerado en la última fecha FIFA, pero Brereton optó por disputarlo de igual forma, en una muestra de compromiso que en Juan Pinto Durán valoraron considerablemente.

En las conversaciones, de hecho, surgió una recomendación elocuente. A los 24 años, Brereton es concebido como un jugador de alta proyección en la primera línea del fútbol mundial. De ahí que en el equipo cerámico se froten las manos. “Si el Villarreal lo compra ahora, en un par de años se lo puede vender por 60 millones de euros al Chelsea”, se escuchó durante los diálogos. De concretarse esa proyección, el negocio sería total, porque los hispanos no invirtieron una sola unidad de la moneda comunitaria para quedarse con su pase.

Aplausos

La prensa española está suficientemente bien enterada de la calidad que ofrece Brereton. Y lo recalca. “El Villarreal firma goles y desborde con la llegada de Ben Brereton”, tituló, a modo de ejemplo, El Periódico Mediterráneo. “A sus 24 años, Ben Brereton da un paso importante en su carrera. Un jugador que suele partir desde el costado izquierdo, posición que competiría por Yeremy Pino, pero también puede jugar en la punta de ataque. Una alternativa para Quique Setién, más tras la salida de Nicolas Jackson”, añade respecto de sus características de juego. La única aprensión está dada por el cambio de exigencia que implica el salto a una categoría superior.

El club está feliz. “Es un atacante versátil, que destaca por su capacidad goleadora, desborde y poderío físico. El futbolista anglochileno puede jugar en distintas posiciones del frente de ataque, actuando con gran desempeño como extremo izquierdo y delantero centro”, lo describió en sus plataformas oficiales.

Ben, también “Estar aquí es increíble, un gran honor para mí. Es un gran club, con una gran historia, así que estoy muy emocionado y deseando conocer a todos los jugadores y al cuerpo técnico”, planteó. “Cuando me enteré de la oportunidad, no tuve ninguna duda. Es un club increíble que juega muy bien al fútbol y tengo muchas ganas de empezar”, amplió.

“Es un gran reto. Un nivel por encima de donde he jugado en Inglaterra. Tengo muchas ganas de enfrentar este nuevo reto. Va a ser increíble”, agrego respecto del cambio de dificultad. Para el final dejó una expresión de deseos. “Quiero trabajar al máximo, marcar goles, jugar todo lo que pueda y trabajar mucho para el equipo. Estoy muy ilusionado”, concluyó.