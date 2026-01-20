Entrevista con Joaquín Montecinos: “Quiero volver a nacer en el fútbol; a esas sensaciones de cuando recién comencé”

Joaquín Montecinos (30 años) encuentra una nueva oportunidad en su carrera. El delantero firmó con Deportes Limache y deja atrás una etapa en O’Higgins marcada por un fallido traspaso a Colo Colo que derivó en ser cortado por Francisco Meneghini.

Luego de firmar con el cuadro de la Quinta Región, el atacante habla con El Deportivo sobre sus proyecciones en 2026 y realiza una profunda reflexión en torno a las experiencias que le han tocado en el fútbol profesional.

¿Cómo llega a Deportes Limache?

Es un desafío muy importante porque es un club que viene en alza, pasó por todas las categorías y ha hecho un trabajo espectacular. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y, por supuesto, con mucha ambición de lograr cosas importantes, de aportar a la institución. Creo que eso es lo más importante, poder sumar a un proyecto con gente con muchas ganas de trabajar y con mucha humildad. Espero estar a la altura y entregar mi granito de arena como lo he hecho en todos los clubes donde he estado.

¿Por qué Limache y no otro club?

No fue fácil tomar una decisión, pero creo que necesito volver a mis raíces. Soy un jugador que se caracterizó siempre por salir de las cenizas y esta oportunidad la tomo como un desafío en ese ámbito. Quiero volver a tener esa hambre y sentir esa energía de poder barrer con todos los obstáculos. Por eso tomamos la decisión. Fue en familia, para estar cerca de Santiago. También quiero que mi señora se siga desarrollando en sus actividades. Tenía chance de ir afuera, pero hoy lo más importante es mi familia y el proyecto que tenemos juntos. Siento que estoy comenzando otra vez, es un desafío desde cero y me toma en un muy buen momento. Estoy muy feliz por mi hijo, tengo una energía extra.

Montecinos disputará la temporada 2026 en Limache. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

¿Fue un error borrarse en O’Higgins cuando negociaba con Colo Colo?

Siempre he sido decidido con mis decisiones. No soy de arrepentirme porque sé muy bien lo que estoy haciendo. Hubo un mal manejo, ustedes ya lo saben, ya les he explicado lo que pasó. Ya está, ya pasó. Quiero volver a nacer en el fútbol y sentir esas sensaciones de cuando recién comencé, de querer comerme el mundo. Llego a un club que viene en crecimiento. Estoy muy contento, con muchas ganas. Se viene un desafío muy importante, la Supercopa inmediatamente. Me voy a poner a punto futbolísticamente lo antes posible. Físicamente me siento muy bien, he trabajado todo este tiempo a full. Mi objetivo ahora es ponerme a punto futbolística y tácticamente con la idea del profe, que me ha dado mucha confianza. Espero hacerlo de la mejor manera y ser un aporte para una institución que me brindó mucho cariño, respeto y confianza.

En O’Higgins lo cortó Francisco Meneghini, que ahora llega a la U. ¿Qué opinión le deja?

No me gustaría entrar en eso... Está todo claro respecto a lo que sucedió. Siempre voy a respetar a las personas. Independiente de lo que pasó, le tengo mucho cariño a Paqui. Estuvimos en dos ocasiones juntos y lo que pasó se conversó. Hoy estoy enfocado en lo mío. Mi preocupación es volver a mi mejor versión. Fueron seis meses en que no estuve en la órbita y tengo que volver de la mejor manera. Mi foco es 100% mi vida, mi familia y lo que voy a hacer futbolísticamente en Limache.

¿Cómo se toma las burlas de las redes sociales?

Hoy en redes sociales se tiran más cosas negativas que positivas, pero me lo tomo con humor, porque si me lo tomara mal me volvería loco con todo lo que se dice. Muchas veces me da pena la gente que tiene tanto odio guardado y se desahoga por ahí. Hay que tomárselo con humor, porque si yo lo paso mal, mi familia lo pasa mal. Soy muy transparente. Nunca he hablado para creerme más que alguien, son mis emociones, mi forma de ser. En un minuto te aman y en otro ya no te quieren. Así es el fútbol. Tristeza, alegría, rabia. Pasas de ser tremendo jugador a ser el peor. Critican a los más grandes, cómo no me van a criticar a mí. Sigo igual, no me cambia la fama ni el dinero. Los que me conocen de chico saben que siempre he sido así.

En la Selección le tocó compartir con algunos integrantes de la Generación Dorada. ¿Sigue en contacto con ellos?

Sí. Fue una etapa muy linda. Me quedo con recuerdos hermosos. Tengo 30 años, me quedan varios años de carrera y no cierro la puerta a volver. Demostrando mi calidad como jugador y profesional estoy seguro de que tendré una nueva oportunidad. Ahora no puede quedar en palabras, tengo que trabajar más que nunca. Estuve seis meses sin jugar, ahora tiene que ser jugar y demostrarme a mí mismo y a mi familia que sigo vigente y en una versión renovada, ahora que soy padre.

¿Lo aconsejan los jugadores de la Generación Dorada?

Siempre. Son personas con mucha experiencia y siempre hay un consejo o un mensaje de aliento, sobre todo en momentos complicados. Ahora estoy enfocado en lo que viene, en un 2026 con muchos partidos. Tengo mucha energía para comenzar este proceso y todo lo que pasó estos seis meses fue aprendizaje.

¿Se imagina volviendo a la Selección?

El fútbol es de momentos. Si hacemos un buen año con Limache y en lo individual destaco con mis características, por supuesto que puede darse la posibilidad de la Selección. Pero hoy lo más importante para mí es tomar regularidad, como la que había tenido el primer semestre. Había hecho un muy buen torneo después de una lesión muy grande, jugué el 80% de los partidos. Quiero retomar esa regularidad. En el segundo semestre pasaron cosas que escaparon de mis manos. Este desafío me va a impulsar a tener esa hambre de gloria que he tenido toda mi carrera, con esperseverancia, resiliencia y trabajo. Limache me brindó muchísima confianza desde el primer día, fue de los clubes que me llamaron inmediatamente. Eso es muy importante, la confianza del club, del cuerpo técnico y de la institución. Necesito llenarme de esa energía positiva para volver a mi mejor versión y, ahora que vengo acompañado de mi familia, todo será mucho mejor.