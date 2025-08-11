“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo

Joaquín Montecinos tuvo la posibilidad de dejar a O’Higgins para continuar su carrera en Colo Colo. Su nombre sonó como opción para reforzar el ataque del Cacique. Sin embargo, Blanco y Negro acabó descartando la incorporación.

Entre las razones estaba el hecho de que contratarlo significaba un esfuerzo económico importante para los albos y por la decisión de no entorpecer la evolución de los jugadores formados en el club.

Claro que esto trajo consecuencias para Montecinos con los Celestes. El técnico Francisco Meneghini admitió hace algunos días que “accedí inmediatamente a no considerarlo. Un jugador que hace ese planteo claramente no tiene el foco en el partido. Tras eso, tomé la decisión consensuada con los dirigentes, que entrene de forma diferenciada del plantel. Hasta que se cierre el libro de pases”.

Las explicaciones de Montecinos

Después de todo lo anterior, Joaquín Montecinos ocupó sus redes sociales para entregar las explicaciones correspondientes de lo sucedido.

“Han sido días de mucha reflexión, días difíciles, porque ocurrieron muchas cosas que jamás pensé que iban a pasar. Mi mensaje es que el compromiso con la institución está desde el día uno, estoy muy agradecido con la gente de O’Higgins en general”, comenzó señalando en Instagram.

“Sé que es un momento de mucha rabia contra mí, por lo que sucedió. Yo busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que este era el siguiente paso y me la jugué”, explicó.

“Siento que se malinterpretó todo, que hubo muchas cosas que dijeron personas que ni siquiera hablaron conmigo. Jamás voy a estar de acuerdo con el odio, con la rabia, con la mala intención, con las amenazas y cerré mis redes sociales por lo mismo. Estoy acostumbrado a recibir críticas, porque así es el fútbol lamentablemente, pero mi familia no. Por eso fue un momento muy difícil”, reconoció el delantero.

Así mismo, sostuvo que “de lo que se habló, hay muchas cosas que son verdad. Como que me la jugué por ir a jugar a otro club, pero no por desmerecer a la institución, sino por una oportunidad y siento que se han hablado muchas cosas que han hecho mucho daño. Voy a tratar de revertir esta situación con trabajo”.

Por último, enfatizó su compromiso con O’Higgins. “Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar y voy a hablar en la cancha. Quiero demostrar que tengo mucho compromiso por la camiseta, mucho orgullo por representar a O’Higgins. Mi mensaje es no incitar al odio, nunca, porque no me conocen, ni hablaron conmigo para preguntarme qué estaba pasando. El día de mañana esto solo va a ser una anécdota”, cerró