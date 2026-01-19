El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

Colo Colo cayó por 3-2 contra Alianza Lima en su segundo partido en la Serie Río de la Plata. El conjunto albo no pudo ponerse arriba del marcador y tuvo problemas para mantener el empate.

Los dos goles de la escuadra chilena fueron de Javier Correa, pero no bastaron para conseguir el empate. Por otro lado, en el duelo debutaron con la camiseta alba los recientes refuerzos de los dirigidos por Fernando Ortiz: Maximiliano Romero y Javier Méndez.

Luego de la derrota, el entrenador de los de Macul compadeció ante los medios, instancia en la que sacó el lado positivo del encuentro: “Más allá del resultado, que a nadie le gusta perder, vi al equipo más suelto, quizás en el primer tiempo no tanto como en el segundo. Después, llegaron los goles que eso también es importante. Si nos convirtieron rápido, lo que nos quitó esa posibilidad de establecernos y encontrar el equilibrio, siempre estuvimos abajo del marcador. Los chicos pudieron reponerse ante un resultado adverso”.

Las reflexiones del DT después de la caída

Colo Colo cayó por 2-3 ante Alianza Lima en la Serie Río de la Plata. FOCOUY/PHOTOSPORT

Al ser cuestionado sobre la línea de tres centrales que planteó el estratega argentino en sus dos primeros encuentros, Ortiz declaró: “Estamos practicando un sistema que no lo habíamos usado antes. En algún momento lo podemos utilizar, en otros no. Nunca dije que íbamos a jugar con línea de tres en todo el torneo. Solamente es que ellos sepan jugar de una manera, que podamos hacerlo o no, pero que todos conozcan a qué jugamos".

“Con la llegada de Maximiliano (Romero) tenemos diferentes características de delantero. Max es más de área, mientras que Javi (Correa) intenta jugar un poco más, hoy estuvo en el área y convirtió un par de goles. Son dos características que tenemos para jugar diferente. Es una posibilidad que en algún momento puedan jugar juntos”, analizó Ortiz sobre las capacidades del nuevo ariete argentino.

“La idea es que todos sumen y acumulen minutos. Como verán hicimos rotaciones, algunos jugaron 90, otros menos. Trataremos que en estos tres partidos ellos agarren ritmo y se puedan acomodar rápido al juego y a la idea de equipo, así llegan de la mejor forma a la primera fecha”, dijo el técnico al ser preguntado por lo hecho por Javier Zavala y Javier Méndez.

El Tano Ortiz también fue interpelado por la posibilidad de que los albos sumen un arquero en este mercado de pases: “Me voy a sentar de nuevo con Aníbal y veremos la situación del refuerzo. A mi me gusta tener competencia, estando en una institución grande como colo colo es necesario tener competencia”.

“Hoy Lucas está con un estado estomacal delicado y la verdad no lo sé, cuando el libro de pases aún sigue abierto puede haber gente que venga o se pueda ir. Lo hablaremos con el presidente si se da esa situación”, comentó el adiestrador sobre el motivo de la ausencia de Lucas Cepeda y su posible salida.

“Siempre dije lo mismo, cuando uno cree que puede salir o llegar un jugador, el mercado siempre te da sorpresas. Hasta que no cierre el libro de pases yo no voy a cerrar el plantel”, dijo Ortiz para terminar con el tema del mercado de fichajes.

“Obviamente, sabemos que estamos en una institución y campeonar es una palabra que tiene que estar en toda boca de cada jugador, directivo y entrenador. Así que buscaremos eso sin lugar a dudas”, contestó Fernando Ortiz acerca de si el objetivo del Cacique es levantar un título esta temporada.