    El despertar goleador de Correa no le alcanza a Colo Colo: el Cacique tropieza ante el Alianza Lima de Pablo Guede

    Hasta la fecha, el elenco popular nunca había perdido en la Serie Rio de La Plata. En el Parque Viera, los albos perdieron 3-2 ante los peruanos. Si bien dio con el gol en el segundo tiempo, el pecado de los nacionales fue que inmediatamente encajó en su portería.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo perdió con Alianza Lima, en Uruguay. Foto: FocoUy/Photosport

    En su segunda presentación por la Serie Rio de La Plata, Colo Colo tropezó. En el Parque Viera de Montevideo, el Cacique perdió por 3-2 ante Alianza Lima.

    Luego de iniciar el año futbolístico con la victoria por penales sobre Olimpia de Paraguay, tras empatar sin goles en el tiempo regular, Fernando Ortiz y compañía tenían un nuevo ensayo para probar el diseño que intenta plasmar el equipo en un año con una obligación clara y nítida: pelear por ser campeón de Primera División. Al no tener competencia internacional en 2026, no hay espacio para otra cosa.

    Si bien los partidos amistosos dan pie para utilizar más jugadores, lo que no cambió fue el dibujo inicial. Segundo partido de pretemporada y segundo partido en el cual Colo Colo insiste con la línea de tres en el fondo, repitiendo a Arturo Vidal como el último hombre. Se repitieron seis hombres respecto a la oncena del debut. Además del King, los otros fueron Fernando De Paul, Matías Fernández, Felipe Méndez, Claudio Aquino y Javier Correa. Las novedades del DT fueron las titularidades de Jeyson Rojas (por Jonathan Villagra), Diego Ulloa (por Joaquín Sosa), Esteban Pavez (en lugar de Tomás Alarcón), Cristián Riquelme (por Erick Wiemberg) y Francisco Marchant (en reemplazo de Lucas Cepeda).

    Fue un 3-4-3 (o 3-4-2-1), insistiendo con el argentino Aquino cargado por la izquierda, más que ubicarse como un claro enganche, por detrás del centrodelantero. Si ante los paraguayos, Colo Colo partió con dudas y fue reaccionando a lo largo del juego, ante los peruanos arrancó activo, con un afán más propositivo. Tomó la iniciativa y se hizo del control del balón. Uno de los volantes centrales se soltaba (Pavez o Méndez), mientras que Marchant esbozaba ganas e intensidad.

    El problema fue que ese ímpetu se fue apagando rápidamente. Luego de un arranque alentador, Alianza fue emparejando las acciones. De hecho, los peruanos contaron con las principales ocasiones de riesgo. El elenco chileno no aprovechó su instante en la primera mitad para dar con la portería rival. En los 22′, un cabezazo de Gentile se fue desviado. Fue el primer aviso de los “Íntimos” de La Victoria.

    Este Alianza, con Guede al mando, es un equipo donde prima la experiencia. Uno de los “viejos rockeros” del plantel es Paolo Guerrero. Con 42 años, ya avisó que 2026 será su última temporada como profesional. Cuando la calidad permanece intacta, lo que diga el carnet pasa a un segundo plano. Con el oficio que le caracteriza, el ariete abrió la cuenta en los 33′, con un golazo. Desde la media luna, sacó un remate colocado. Abrió el pie y puso el balón en un rincón.

    El Cacique requería de mayor claridad de mitad hacia arriba. En el complemento se posó en campo contrario, sin embargo le faltaba la puntada final. Esteban Pavez, quien se animó a atacar en más de una ocasión, tuvo una clara en los 63′, rompiendo por el centro.

    Ortiz se guardó los cambios para, prácticamente, los últimos 20′. Debutaron Javier Méndez y Maximiliano Romero. También apareció Cristián Zavala. Para tranquilidad del DT, el empate llegó en los 71′ gracias a Correa, a través de un potente remate tras centro atrás de Riquelme. El 9 albo lo celebró con una cierta cuota de rabia.

    La parte final del partido dejó con sensaciones encontradas a Ortiz. Supo llegar al gol, sin embargo al instante le encajaron. Después del 1-1, Alianza se puso otra vez en ventaja con tanto de Luis Ramos (74′), conectando tras un desborde de Cantero (a Ulloa).

    Minuto 81 y Javier Correa vuelve a convertir. El transandino cabecea un tiro libre de Tomás Alarcón y bate al boliviano Viscarra. Pero el 2-2 no duró nada. Alan Cantero se inventó una jugada, luego de robarle la pelota a Riquelme, y saca un gran remate desde fuera del área para el 3-2. Un golazo para darle la victoria a los peruanos.

    Hasta la fecha, Colo Colo nunca había caído en la Serie Rio de La Plata. Este tropezón llega ad portas del último amistoso de su gira en Uruguay. El miércoles, enfrentará a Peñarol. Tendrá que seguir trabajando Fernando Ortiz para darle mayor sustancia a su cuadro.

