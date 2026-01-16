SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El líbero Vidal, un empoderado De Paul y la posición de Aquino: lo que dejó el debut de un Colo Colo 2026 no tan renovado

    Ante Olimpia, el Cacique tuvo su primer partido después de 39 días. Se confirmó la idea de la línea de tres en defensa, con el King siendo el último hombre. Justo cuando ByN analizaba reforzar o no la portería, el Tuto (capitán) fue el mejor de la noche uruguaya.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Lo que dejó el debut de Colo Colo en 2026. Foto: FocoUy/Photosport

    Pasaron 39 días para volver a ver a Colo Colo en una cancha. Fue en Uruguay, en el primero de sus amistosos de pretemporada. Para la estadística quedó el empate sin goles con Olimpia de Paraguay, dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, y el triunfo en tanda de penales, donde Fernando De Paul terminó de consolidar una noche positiva. Justo cuando en el club albo ha sido tema reforzar o no la portería.

    Había que ver la incipiente nueva propuesta de Fernando Ortiz, luego de un 2025 horroroso.

    Si hay un lugar del campo en donde el Cacique se ha renovado es en la defensa. Remitiéndose a la temporada pasada, el único titular que sigue es Erick Wiemberg. Como se mencionaba en la previa, Colo Colo salió con línea de tres, que se transformaba en cinco a la hora del retroceso. Arturo Vidal fue el líbero, acompañado de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. En este diseño, se prevé la inclusión de Javier Méndez cuando esté disponible. A esto se suma Matías Fernández, como carrilero derecho, más Wiemberg por la izquierda.

    El cuadro popular fue, en líneas generales, de menos a más contra los paraguayos. Claro, son cosas propias de un partido en medio de la pretemporada. De igual manera, el bosquejo inicial presentó ciertas alertas por las grietas defensivas y por la postura de no presionar, optando por ser un equipo compacto. Las tres intervenciones de De Paul en los primeros 15′ son la muestra de que los albos lo pasaron mal en el inicio. El Tuto, capitán, fue el mejor de la noche charrúa, justo cuando se debate sobre si ByN debe ir o no por otro arquero.

    El líbero Vidal

    En los primeros momentos de su carrera, Vidal jugó como defensa. Particularmente, cuando Claudio Borghi era el DT, el de San Joaquín era recurrentemente zaguero por la izquierda. El propio Bichi dijo, hace años, que el King sería un buen líbero. Ahora, Ortiz le encontró un lugar en el fondo, para no desarmar la dupla de Tomás Alarcón y Felipe Méndez en el eje. El primer ensayo no terminó de convencer, particularmente en lo relativo al orden que requiere un último hombre.

    “Siempre es importante ganar y ahora, seguir mejorando en los próximos partidos”, dijo el 23 tras el choque con el Decano. También les puso tarea a los refuerzos: “Hay que seguir trabajando, lo importante es que los que lleguen se adapten muy rápido, Matías (Fernández), (Joaquín) Sosa y alguno más que si se agrega va a ser importante, pero creo que el equipo este año lo va a hacer muy bien porque se está trabajando bien y estamos con mucha rabia, así que esperamos que este año se den las cosas”.

    En esta nueva estructura que presentó Colo Colo, la posición de Claudio Aquino resulta clave, al ser el encargado de elaborar y distribuir en ofensiva. En su notable 2024 con Vélez, el mediocampista brilló en la posición de creador, detrás del centrodelantero (en ese equipo de Gustavo Quinteros era Braian Romero). Ante Olimpia, Aquino no terminó de ser el 10 fijo de Colo Colo, porque fue transitando por espacios en la cancha.

    Se hizo reiterado que se moviera por la izquierda, para emparejar lo que hacía Lucas Cepeda en la diestra. Al no tener características de un puntero o algo semejante, es desafío para Ortiz y su cuerpo técnico dar con la tecla ideal para encontrar la mejor versión de un jugador que no terminó de convencer en 2025, pese a llegar con un elevado cartel.

    El entrenador de los albos tiene presión, porque él inicia la temporada y la construcción de la plantilla pasa por sus determinaciones. “Los primeros 20 minutos se notó que teníamos la semana anterior de la carga física, pero luego los chicos entendieron por dónde era, se empezaron a soltar, hubo jugadas asociadas, hubo oportunidades de gol“, dijo Fernando Ortiz. El domingo, contra Alianza Lima (de Pablo Guede), será una nueva oportunidad para ver qué presenta el Colo Colo 2026.

