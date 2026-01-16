SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    De Paul, figura: el modelo 2026 de Colo Colo arranca con una victoria por penales sobre Olimpia

    El primer amistoso del año para el Cacique de Fernando Ortiz terminó sin goles ante el Decano paraguayo. Luego, en la tanda, se impuso 4-3. El portero, que arrancó el partido como capitán, fue el mejor de la noche. Tal como se preveía, Arturo Vidal fue el líbero.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo superó por penales a Olimpia, en su primer partido de 2026. Foto: FocoUy/Photosport

    Arrancó, en la cancha, el 2026 de Colo Colo. Pasaron 39 días para que el cuadro popular volviera a jugar. Su último partido había sido el 7 de diciembre, aquella derrota con Audax Italiano que le impidió optar a una plaza para la Copa Sudamericana. Fue el cierre de un año nefasto, donde la conmemoración del centenario trajo consigo un sinnúmero de problemas y frustraciones. Por lo mismo, había que ver la incipiente propuesta del Cacique, de la mano de Fernando Ortiz.

    En el estadio Luis Franzini de Montevideo, el primer partido de los albos fue un empate sin goles con Olimpia de Paraguay, en su estreno por la Serie del Rio de La Plata. En la tanda de penales, ganaron los nacionales 4-3.

    Tal como se mencionaba en la previa, se ratificó la línea de tres en el fondo, con la presencia de Arturo Vidal como líbero, acompañado de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa. Javier Méndez, el zaguero que llegó de Peñarol y se prevé titular, vio el partido desde un palco. Por afuera, Matías Fernández, por la derecha, y Erick Wiemberg, en la izquierda. Tomás Alarcón y Felipe Méndez formaron la dupla en el mediocampo, más Claudio Aquino en la creación. Arriba, Lucas Cepeda con Javier Correa.

    Una cosa es la ubicación inicial y otra tiene que ver con los movimientos. Será algo propio de estar en pretemporada, pero Colo Colo arrancó con dudas. Es un dato de la causa que Fernando De Paul haya tenido tres contenciones durante los primeros 15′. Trató de ser un cuadro compacto, armando una línea de cinco en el retroceso. En ataque, Aquino buscaba su posición. Porque no era estrictamente un 10. Se cargaba hacia la izquierda, siendo una especie de puntero.

    El Cacique no presionaba alto y jugaba a un ritmo cansino, con poca fluidez. Olimpia, dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, estaba más activo, con mayor profundidad en ofensiva. Estaba más cerca de abrir la cuenta. En ese sentido, los laterales albos sufrían en la marca. Además, Vidal no se afirmaba en la posición que le dio Ortiz, saliendo en más de una ocasión.

    Después de los 25′, el cuadro chileno empezó a sacudirse del letargo y esbozar una reacción. La primera llegada al arco sucedió en los 29′, con un pase filtrado de Cepeda que deja a Correa mano a mano con el golero Olveira. El 9 colocolino no pudo ante el achique del 1 del Decano. Por lo menos fue una respuesta ante un inicio que arrastraba los resabios del 2025. Luego, en los 41′, un zurdazo de Méndez se fue desviado.

    Ortiz determinó no hacer cambios en el entretiempo. Salió con la misma disposición táctica. En ese sentido, quien estuvo más activo en el complemento fue Lucas Cepeda, en su labor de segunda punta, acompañando a Correa. En el marco de un duelo que se fue emparejando, Colo Colo llegó más veces al área rival, aunque no corrigió del todo las grietas defensivas.

    Las chances se produjeron en ambos lados. Si en los 51′, Javier Correa sacó un tiro que dio en el travesaño, más tarde De Paul nuevamente salvó al Cacique tapando un mano a mano claro (67′). El golero, que ahora porta la dorsal 1 en lugar de la 30, fue uno de los puntos altos de la noche charrúa.

    A 20′ del final, Ortiz agitó el tablero y metió cinco cambios. Ingresaron Diego Ulloa, Leandro Hernández, Cristián Riquelme, Francisco Marchant y Esteban Pavez. Típico de este tipo de encuentros, el técnico aprovechó de ver a nuevos valores. Algunas cosas no cambiaron, como Vidal siendo último hombre y Correa, el centrodelantero. Después llegaron más modificaciones, en una recta final abierta.

    Tras el 0-0, se fueron a los penales. En esa instancia, De Paul fue clave porque tapó dos remates. El Cacique ganó con los aciertos de Vidal, Correa, Hernández y Pavez.

    Colo Colo tendrá dos partidos más en el marco de la Serie del Rio de La Plata. Este domingo enfrentará a Alianza Lima, que dirige Pablo Guede. La gira por Uruguay finalizará con el choque con Peñarol, el próximo miércoles 21.

    FútbolColo ColoOlimpiaFernando OrtizArturo VidalSerie Rio de La PlataColo Colo vs Olimpia

