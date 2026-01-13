Colo Colo presenta al defensor Javier Méndez como refuerzo: “Brayan Cortés me habló muy bien del club”

Colo Colo tiene un nuevo refuerzo. Este martes el Cacique presentó del defensor uruguayo Javier Méndez tras la salida del jugador desde Peñarol.

Así lo dieron a conocer a través de las redes sociales del club. “Bienvenido, Javier. Javier Méndez ya firmó su contrato para la temporada 2026”, informaron, acompañando el texto con una serie de fotografías en las que se ve al zaguero firmando el contrato junto a Daniel Morón y Aníbal Mosa.

Con esto, el zaguero ya tiene todo listo para ponerse bajo las ordenes de Fernando Ortiz durante la pretemporada del Cacique.

Bienvenido, Javier ⚪️⚫️



Javier Méndez ya firmó su contrato para la temporada 2026 🤟🏻⚽️ pic.twitter.com/5PpFmmJ8DU — Colo-Colo (@ColoColo) January 13, 2026

De esta manera Méndez se transforma en el tercer refuerzo del cuadro albo tras la oficialización de Matías Fernández, proveniente de Independiente del Valle, y de Joaquín Sosa quien destacó en Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana e Independiente Santa Fe de Colombia.

“Cuando se me presentó la chance de venir lo hablé con mi familia y decidimos por llegar acá. Sé a dónde vengo. Vengo de un equipo grande a otro equipo grande. Desde mi humilde lugar, intentaré ayudar al equipo y espero lograr los objetivos que vayamos trazando durante el años”, señaló de entrada el futbolista durante su presentación

En cuando a sus características, destacó que “no me gusta perder a nada. En el error o el acierto trato de dar siempre lo mejor y estar a disposición del equipo”.

Sobre su primer acercamiento con el técnico Fernando Ortiz, manifestó que “hablé en el pasillo cuando me lo encontré. Me recibió de buena manera. Más adelante intentaremos charlar. Cuando pequeño jugaba de volante, después comencé a jugar de zaguero. Estoy a disposición del entrenador. Mientras esté para ayudar al equipo, bienvenido sea”.

Tratando el hecho de llegar a un equipo que no jugará competencias internacionales, apuntó que “yo soy hincha de Peñarol. Me tocó vivir algo maravilloso. Salir campeón, de llegar a una semifinal de Copa Libertadores. Pero cuando se me presentó esta chance, hice hincapié en mi familia, cambiar de aire y buscar nuevos desafíos. Llegar acá... Sé que va a ser algo muy lindo. Sé que es un equipo grande que demanda muchísima presión, pero estoy preparado”.

También reveló contactos con Brayan Cortés y otros compañeros con paso en Colo Colo para evaluar su llegada. “Brayan me habló muy bien del club y eso facilitó mi llegada acá. Se puso a disposición para lo que necesite. Agradecerle también a Brayan por haberme ayudado en mi llegada, por hacerme saber bien lo que es el club”.

Por otro lado, se refirió al papel de Arturo Vidal en Colo Colo. “Es lindo poder venir a un equipo y encontrarse con esa calidad de jugadores. En mi carrera me ha tocado compartir con grandes jugadores y enfrentarlos. A Arturo lo he enfrentado. Con el correr de los días iremos conversando un poco más”.

A su vez, fue consultado sobre su forma de enfrentar los clásicos, considerando que en la quinta fecha del campeonato deberán recibir a Universidad de Chile. “Si me dan a elegir, prefiero jugar todos los fines de semana los clásicos. Es un partido que todo jugador quiere ganar, porque trasciende mucho, genera mucha expectativa. Ojalá podamos ganarlo y darle la alegría a nuestra gente”.