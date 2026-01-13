SUSCRÍBETE POR $1100
    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club

    El delantero formado en Colo Colo no continuará en Francia. Estuvo menos de una temporada y apenas sumó 26 minutos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Damián Pizarro no sigue en Francia. Luego de media temporada, en la que no alcanzó a jugar ni siquiera un tiempo completo, Le Havre comunicó la salida anticipada del chileno. “Cedido este verano por el Udinese de la Serie A al Le Havre AC, el joven delantero chileno de 20 años, Damián Pizarro, regresa a Italia tras la recisión de su cesión. Jugó 26 minutos con las camisetas celeste y azul marino. Mucha suerte, Damián”, expresaron en el escueto comunicado publicado en sus redes sociales.

    El atacante ha tenido una estadía complicada en Europa. Fue traspasado al Udinese proveniente de Colo Colo en 2024 por cerca de 3,8 millones de dólares. Luego legó al cuadro galo en calidad de préstamo y su vínculo original se extendía hasta mediados de de este 2026. Sin embargo, su paso por el fútbol francés finalizó ahora de forma abrupta y con muy poca participación.

    Durante los meses que alcanzó a estar en Le Havre sumó múltiples críticas. No solo por parte de al prensa local, sino que incluso desde el cuerpo técnico del equipo. “Tiene un perfil muy diferente a lo que buscamos. Es un delantero que no participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Aún necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”, aseguró el DT Didieg Digard a comienzos de octubre.

    Pizarro en uno de sus pocos partidos con Le Havre.

    “Estamos trabajando para que alcance el ritmo del campeonato. La Ligue 1 es intensa y requiere que los delanteros sean efectivos en espacios reducidos y rápidos al momento de definir”, añadía en esa oportunidad.

    El paso del tiempo y los entrenamientos no fueron suficientes para Pizarro y luego de esa primera crítica, Digard insistió en su punto semanas más tarde. “Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea”, dijo en esa ocasión.

    Los minutos de Pizarro fueron todos en el comienzo del curso 2025/26. Jugó 14′ el 21 de septiembre, en el empate 1-1 de Le Havre ante Lorient. Luego, el 5 de octubre, estuvo 12′ en cancha, en la igualdad 2-2 de su ahora exequipo ante Stade Rennais. Al momento de la salida del atacante formado en Colo Colo, el combinado del noroeste de Francia se ubica en la decimatercera colocación de la Ligue 1, con 18 puntos en 17 partidos, traducidos en cuatro triunfos, seis empates y siete derrotas.

    Ahora, Pizarro debe retornar a Udinese. Su primer paso por el club italiano fue irregular. Jugó apenas tres partidos en toda la temporada 2024/25. Aunque sus compañeros confiaban en su capacidad de adaptación en el largo plazo. “Damián es un diamante en bruto que se tiene que pulir, pero por sus características es un diamante. Puede dar mucho”, declaró Iker Bravo a El Deportivo.

    Por otro lado, también en entrevista con este medio, Julio Gutiérrez, entrenador del equipo Primavera del Udinese, habló de la adaptación del atacante. “El año pasado tuvo muchas dificultades. Hubo varias cosas en su contra. Llegó lesionado, a operarse de un quiste óseo, se perdió la pretemporada. Vino a jugar con nosotros, a agarrar rodaje. Le fue difícil adaptarse al fútbol italiano. Este año partió con el primer equipo. Está en la pretemporada, en Austria con ellos. Espero que este año sea mejor para él. Será difícil, porque Udinese tiene muchos delanteros de buen nivel. La va a tener que luchar. Si no, está la posibilidad de salir a préstamo, también”, comentaba.

