Escándalo en el vóleibol: la grave denuncia de Colo Colo contra el público de la UC de la Liga Femenina

El Club Social y Deportivo Colo Colo presentó un reclamo formal ante la Federación de Vóleibol de Chile por una conducta discriminatoria denunciada durante un partido de la Liga A1 femenina, que habría afectado a una de sus jugadoras en un encuentro disputado este viernes.

Según informaron a través de sus redes sociales, los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2026, durante el partido de cuartos de final frente a Universidad Católica. En ese contexto, la jugadora Beatriz López habría sido objeto de gritos y gestos ofensivos desde la galería, los que, de acuerdo con el comunicado, estuvieron dirigidos a su condición física.

Desde Colo Colo señalaron que la situación fue advertida y comunicada en el momento a los árbitros del encuentro, y que existen registros audiovisuales que respaldan la denuncia presentada ante el ente rector del vóleibol nacional. El reclamo fue ingresado en el marco del decreto 22, normativa que regula y sanciona conductas de discriminación en el deporte.

“Como Directorio del Club Social y Deportivo Colo Colo, queremos informar que hemos presentado un reclamo formal ante la Federación de Voléibol de Chile (Fevochi), en el marco del Decreto Supremo N°22 por una conducta discriminatoria sufrida por nuestra jugadora de la rama de Voleibol, Beatriz López, durante un partido oficial de la Liga A1”, indicó la institución en su declaración pública.

En el documento, el club detalla que los hechos “afectaron su dignidad y el normal desarrollo del partido”, y recalca que se trató de una situación ocurrida en un encuentro oficial del torneo. A partir de ello, Colo Colo solicitó a Fevochi que se dé inicio al procedimiento disciplinario correspondiente, conforme a la normativa vigente, y que se evalúen las sanciones que el reglamento contempla para este tipo de conductas.

“Como institución, consideramos inaceptable cualquier forma de discriminación, humillación o violencia dentro del deporte”, añade el comunicado.

Desde Colo Colo sostienen que el reclamo busca no solo esclarecer lo ocurrido en el partido frente a la UC, sino también sentar un precedente en la aplicación de los reglamentos disciplinarios en el vóleibol chileno.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un deporte inclusivo, respetuoso y libre de discriminación, y con la defensa de nuestros deportistas y sus derechos”, señala el texto firmado por el Directorio Nacional del Club Social y Deportivo Colo Colo.