SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

    Luego de la negativa de algunas figuras como Francisca Crovetto, el nombre de la lanzadora de bala cobró fuerza para asumir dicha cartera en el futuro gabinete del Presidente electo.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Natalia Duco, la carta que se perfila para encabezar el Ministerio del Deporte. Foto: Óscar Muñoz Badilla/COCh. COCh

    La búsqueda de un nombre para el Ministerio del Deporte se ha vuelto frenética en las últimas semanas, tomando en cuenta los plazos que el Presidente electo José Antonio Kast impuso tras ganar la elección.

    En un principio se mencionó el 15 de enero como fecha para presentar el gabinete, plazo que se prolongó al 20 de este mismo mes. Eso sí, en varias carteras ya se han ido conociendo algunos nombres. Sin embargo, en el caso del Mindep las cosas han sido un poco más lentas de lo esperado.

    La búsqueda de figuras para quedarse con el cargo suma una serie de nombres, la mayoría con una trayectoria en distintas áreas del deporte. Así salieron a colación una serie de nombres como Érika Olivera, Marco Oneto, Rafael González, Claudio Bravo e, incluso, el senador en ejercicio Sebastián Keitel y la exministra Cecilia Pérez, cartas que se ajustan al perfil de lo que las nuevas autoridades requieren.

    Tal como adelantó El Deportivo, también asomó la opción de Francisca Crovetto, quien rechazó el ofrecimiento, debido a que privilegiará su carrera como deportista. De hecho, su meta es defender su oro olímpico en Los Ángeles 2028 y también participar en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

    Ante la negativa de la tiradora skeet y las dudas de otras figuras políticas, el espectro de posibles rostros se sigue ampliando y la carta que, por ahora, toma ventaja es la lanzadora de bala Natalia Duco, quien cuenta con una destacada —y también polémica— trayectoria en el deporte. Una figura de peso, pero que también levanta controversias. Precisamente, durante la jornada de este lunes, llegó a la OPE. Tras ser consultada por los medios, se limitó a sonreír y a señalar que tenía una reunión.

    El nombre de la atleta y psicóloga, que el 31 de enero cumplirá 37 años, surgió por recomendación del senador y exatleta Sebastián Keitel y de la exministra del Deporte Pauline Kantor, ambos de Evopoli. De hecho, esta última, actual integrante del directorio de TVN, trabajó junto a Catalina Duco, hermana de la balista, en el programa de deportes de la excandidata Evelyn Matthei.

    En el equipo más estrecho de José Antonio Kast ven a la carismática deportista como una alternativa para asumir la cartera por la llegada que tiene con la gente, el conocimiento acabado que tiene de distintas áreas de la actividad física y sus éxitos en el atletismo en más de 20 años de carrera. Sin embargo, tiene a cuestas el haber sido suspendida por tres años tras un dopaje por GHRP-6, una sustancia que provoca la estimulación de la secreción de la hormona del crecimiento, el fortalecimiento de los ligamentos, la pérdida de grasa e, incluso, mejoras en el sueño.

    Según confirma una fuente que ha visitado con frecuencia La Moneda Chica, en el entorno político del mandatario le restan importancia a esa situación, argumentando que ya cumplió su castigo, y confían en el criterio de Keitel, un senador clave a la hora de buscar mayorías en la Cámara Alta, de acuerdo a la nueva configuración parlamentaria que se dará a partir del 11 de marzo.

    La postura de Duco frente a este episodio de su biografía la transparentó hace un tiempo en una entrevista con este medio. “Eso es el valor que yo entrego. Es como una historia de vida ciento por ciento transparente, donde he tenido muchos aciertos, muchos errores; muchas victorias, otros fracasos, y poder exponer que, a pesar de cualquiera haya sido la situación, uno es capaz de aprender, de superarse, de ser mejor, de reinventarse y de seguir adelante. Entonces, ese es como el hilo que une al final la vida misma, más allá de un éxito deportivo en particular”, reflexionaba.

    Entre algunos deportistas y dirigentes que se han ido enterando de las conversaciones para que Duco sea la próxima ministra genera ruido su sanción por dopaje y que una decisión así “no contribuye” a mejorar las relaciones con la Agencia Mundial Antidopaje, con la que el Estado chileno recientemente tuvo que llegar a un acuerdo para repactar su deuda de US$ 75 mil con el organismo internacional. Tampoco a la hora de postular a grandes eventos deportivos.

    Durante el año pasado, Natalia Duco fue contratada por el IND como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares, lo que también generó cierto ruido interno debido a su antigua sanción por dopaje. No obstante, Israel Castro, director de esa repartición en ese momento, vio a la lanzadora como un ejemplo de resiliencia.

    Subsecretaría pendiente

    Otra de las complicaciones que ha tenido el equipo del mandatario que busca los nombres para Deporte es la elección de un subsecretario o subsecretaria, lo que se ha complicado ante una eventual designación de Duco.

    En esa línea, han sido contactados algunos personeros que se desempeñan en federaciones y en el Comité Olímpico. No obstante, hasta ahora la respuesta no ha sido satisfactoria y la búsqueda sigue en marcha. Eso sí, uno de los nombres que se maneja para este cargo es del exsubsecretario Andrés Otero, quien hoy se desempeña como gerente general de la Federación de Tenis y ya ostentó este cargo en la segunda administración de Sebastián Piñera.

    En las últimas semanas, las conversaciones en materia deportiva las ha llevado María Jesús Wulf, quien asoma como la más probable ministra de Desarrollo Social. La socióloga, por ejemplo, ha tenido algunos intercambios con el COCh en algunos asuntos, especialmente los relacionados con la postulación a megaeventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde Chile se encuentra entre los tres finalistas. Todo esto a la espera del nombramiento oficial de la persona que ocupe el Mindep dentro de dos meses.

    El tiempo autoimpuesta comienza a expirar y el Mindep aguarda por la persona que estará al frente a partir del 11 de marzo.

    Más sobre:MindepMinisterio del DeporteJosé Antonio KastNatalia DucoFrancisca CrovettoPresidente de ChilePresidente de la RepúblicaJaime PizarroSebastián KeitelPauline KantorEvelyn MattheiTVNCatalina DucoINDJuegos Deportivos Escolares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    Cordero afirma que hay antecedentes de que personas ajenas a la megatoma de San Antonio buscaban “alterar el orden público”

    Escalan escaramuzas en desalojo de megatoma de San Antonio: Carabineros detiene a dos personas en vehículo con encargo por robo

    Vallejo se suma a Boric: valora “cambio de tono” de Kast y llama a la oposición a aprobar proyecto de sala cuna universal

    Tribunal reagenda audiencia de preparación de juicio oral en causa de megaincendio de Valparaíso

    La apuesta de José Antonio Kast por Daniel Merino, director ejecutivo del Festival de Viña

    Lo más leído

    1.
    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    2.
    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    Copa de la Liga 2026: conoce los grupos y las fechas en las que se jugará el nuevo torneo del fútbol chileno

    3.
    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Cordero afirma que hay antecedentes de que personas ajenas a la megatoma de San Antonio buscaban “alterar el orden público”
    Chile

    Cordero afirma que hay antecedentes de que personas ajenas a la megatoma de San Antonio buscaban “alterar el orden público”

    Escalan escaramuzas en desalojo de megatoma de San Antonio: Carabineros detiene a dos personas en vehículo con encargo por robo

    Vallejo se suma a Boric: valora “cambio de tono” de Kast y llama a la oposición a aprobar proyecto de sala cuna universal

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión
    Negocios

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA
    Tendencias

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona
    El Deportivo

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona

    Octavio Rivero avizora el Superclásico contra Colo Colo: “Ojalá podamos llevarnos la victoria”

    Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    “Hay que escuchar a todos los protagonistas”: la escena chilena de shows en alerta ante nueva disputa por el Nacional
    Cultura y entretención

    “Hay que escuchar a todos los protagonistas”: la escena chilena de shows en alerta ante nueva disputa por el Nacional

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla
    Mundo

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Sheinbaum dice que mantuvo “una muy buena conversación” con Trump tras última polémica

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil