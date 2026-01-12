Una carrera de éxitos marcada por una sanción por dopaje: Natalia Duco se perfila como la ministra del Deporte de Kast

La búsqueda de un nombre para el Ministerio del Deporte se ha vuelto frenética en las últimas semanas, tomando en cuenta los plazos que el Presidente electo José Antonio Kast impuso tras ganar la elección.

En un principio se mencionó el 15 de enero como fecha para presentar el gabinete, plazo que se prolongó al 20 de este mismo mes. Eso sí, en varias carteras ya se han ido conociendo algunos nombres. Sin embargo, en el caso del Mindep las cosas han sido un poco más lentas de lo esperado.

La búsqueda de figuras para quedarse con el cargo suma una serie de nombres, la mayoría con una trayectoria en distintas áreas del deporte. Así salieron a colación una serie de nombres como Érika Olivera, Marco Oneto, Rafael González, Claudio Bravo e, incluso, el senador en ejercicio Sebastián Keitel y la exministra Cecilia Pérez, cartas que se ajustan al perfil de lo que las nuevas autoridades requieren.

Tal como adelantó El Deportivo, también asomó la opción de Francisca Crovetto, quien rechazó el ofrecimiento, debido a que privilegiará su carrera como deportista. De hecho, su meta es defender su oro olímpico en Los Ángeles 2028 y también participar en los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.

Ante la negativa de la tiradora skeet y las dudas de otras figuras políticas, el espectro de posibles rostros se sigue ampliando y la carta que, por ahora, toma ventaja es la lanzadora de bala Natalia Duco , quien cuenta con una destacada —y también polémica— trayectoria en el deporte. Una figura de peso, pero que también levanta controversias. Precisamente, durante la jornada de este lunes, llegó a la OPE. Tras ser consultada por los medios, se limitó a sonreír y a señalar que tenía una reunión.

El nombre de la atleta y psicóloga, que el 31 de enero cumplirá 37 años, surgió por recomendación del senador y exatleta Sebastián Keitel y de la exministra del Deporte Pauline Kantor, ambos de Evopoli. De hecho, esta última, actual integrante del directorio de TVN, trabajó junto a Catalina Duco, hermana de la balista, en el programa de deportes de la excandidata Evelyn Matthei.

En el equipo más estrecho de José Antonio Kast ven a la carismática deportista como una alternativa para asumir la cartera por la llegada que tiene con la gente, el conocimiento acabado que tiene de distintas áreas de la actividad física y sus éxitos en el atletismo en más de 20 años de carrera. Sin embargo, tiene a cuestas el haber sido suspendida por tres años tras un dopaje por GHRP-6, una sustancia que provoca la estimulación de la secreción de la hormona del crecimiento, el fortalecimiento de los ligamentos, la pérdida de grasa e, incluso, mejoras en el sueño.

Según confirma una fuente que ha visitado con frecuencia La Moneda Chica, en el entorno político del mandatario le restan importancia a esa situación, argumentando que ya cumplió su castigo, y confían en el criterio de Keitel, un senador clave a la hora de buscar mayorías en la Cámara Alta, de acuerdo a la nueva configuración parlamentaria que se dará a partir del 11 de marzo.

La postura de Duco frente a este episodio de su biografía la transparentó hace un tiempo en una entrevista con este medio. “Eso es el valor que yo entrego. Es como una historia de vida ciento por ciento transparente, donde he tenido muchos aciertos, muchos errores; muchas victorias, otros fracasos, y poder exponer que, a pesar de cualquiera haya sido la situación, uno es capaz de aprender, de superarse, de ser mejor, de reinventarse y de seguir adelante. Entonces, ese es como el hilo que une al final la vida misma, más allá de un éxito deportivo en particular”, reflexionaba.

Entre algunos deportistas y dirigentes que se han ido enterando de las conversaciones para que Duco sea la próxima ministra genera ruido su sanción por dopaje y que una decisión así “no contribuye” a mejorar las relaciones con la Agencia Mundial Antidopaje, con la que el Estado chileno recientemente tuvo que llegar a un acuerdo para repactar su deuda de US$ 75 mil con el organismo internacional. Tampoco a la hora de postular a grandes eventos deportivos.

Durante el año pasado, Natalia Duco fue contratada por el IND como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares, lo que también generó cierto ruido interno debido a su antigua sanción por dopaje. No obstante, Israel Castro, director de esa repartición en ese momento, vio a la lanzadora como un ejemplo de resiliencia.

Subsecretaría pendiente

Otra de las complicaciones que ha tenido el equipo del mandatario que busca los nombres para Deporte es la elección de un subsecretario o subsecretaria, lo que se ha complicado ante una eventual designación de Duco.

En esa línea, han sido contactados algunos personeros que se desempeñan en federaciones y en el Comité Olímpico. No obstante, hasta ahora la respuesta no ha sido satisfactoria y la búsqueda sigue en marcha. Eso sí, uno de los nombres que se maneja para este cargo es del exsubsecretario Andrés Otero , quien hoy se desempeña como gerente general de la Federación de Tenis y ya ostentó este cargo en la segunda administración de Sebastián Piñera.

En las últimas semanas, las conversaciones en materia deportiva las ha llevado María Jesús Wulf, quien asoma como la más probable ministra de Desarrollo Social. La socióloga, por ejemplo, ha tenido algunos intercambios con el COCh en algunos asuntos, especialmente los relacionados con la postulación a megaeventos como los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde Chile se encuentra entre los tres finalistas. Todo esto a la espera del nombramiento oficial de la persona que ocupe el Mindep dentro de dos meses.

El tiempo autoimpuesta comienza a expirar y el Mindep aguarda por la persona que estará al frente a partir del 11 de marzo.