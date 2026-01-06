El Estado paga su deuda con el antidopaje: Chile logra un acuerdo con la WADA y evita sanciones internacionales

El presidente de la WADA se reunió con distintas autoridades chilenas en su breve paso por el país el año pasado. Foto: Mindep.

El Estado chileno solucionó un problema complejo. Después de varias advertencias y gestiones a nivel de gobierno, Chile logró repactar la millonaria cuota que le adeudaba a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) desde el 30 de junio de 2025.

Durante el año pasado, se sucedieron numerosas cartas de advertencia desde el organismo internacional, cuyo tono se fue endureciendo con el paso de los meses. La más reciente, en noviembre pasado.

En estrictor rigor, el Estado de Chile se arriesgaba a ser sancionado a partir del próximo 1 de enero de 2026 por el no cumplimiento de lo acordado en Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (CICDD) de la UNESCO y del Código Mundial Antidopaje de la AMA, por no pago de dicha contribución anual a la Agencia Mundial Antidopaje.

Chile ratificó dicho tratado el 11 de marzo de 2011, comprometiéndose a respetar y cumplir cada una de sus disposiciones. En una de las más importantes, relativa a la cooperación internacional antidopaje, el Artículo 15 de la CICDD obliga a contribuir al financiamiento anual de la Agencia Mundial Antidopaje, pagando una cotización cuyo monto es determinado por la propia agencia, en función de su presupuesto anual.

El vencimiento de esta cuota, que para 2025 ascendió a US$ 75.697, fue el 30 de junio del año pasado, lo que dio pie a esta serie de correos electrónicos enviados por diversos personeros de la AMA.

En aquella oportunidad, la explicación del gobierno sobre este incumplimiento se relacionó con aspecto burocráticos internos. “Se están llevando adelante gestiones encabezadas por el ministro del Deporte Jaime Pizarro, junto a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que como Estado hemos contraído con las distintas instancias deportivas internacionales”, detallaron, mientras esperaban liberar los recursos desde la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Posibles castigos

En este caso, el ministro Pizarro quedaba expuesto en su calidad de presidente del Consejo Sudamericano del Deporte (Consude), pues a partir de ese cargo ocupa un asiento en el Comité Ejecutivo de la AMA como representante de América del Sur. Por su parte, las instancias directivas de la CICDD podían imponer sanciones por no respeto de sus disposiciones.

Este año el país recibirá una serie de eventos internacionales, como el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17, el Mundial de Rugby Sub 20 y en 2027, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, por lo que de haberse mantenido la situación de morosidad, la reputación del país como anfitrión de grandes eventos se hubiese visto muy afectada.

Sin embargo, el 29 de diciembre, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mindep gestionó el pago de una primera cuota de US$ 20 mil y normalizó su situación frente a la WADA.