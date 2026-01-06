SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Estado paga su deuda con el antidopaje: Chile logra un acuerdo con la WADA y evita sanciones internacionales

    Después de múltiples llamados de la Agencia Mundial, el Mindep logró cancelar la millonaria cuota que tenía pendiente con la entidad.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El presidente de la WADA se reunió con distintas autoridades chilenas en su breve paso por el país el año pasado. Foto: Mindep. Mindep

    El Estado chileno solucionó un problema complejo. Después de varias advertencias y gestiones a nivel de gobierno, Chile logró repactar la millonaria cuota que le adeudaba a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) desde el 30 de junio de 2025.

    Durante el año pasado, se sucedieron numerosas cartas de advertencia desde el organismo internacional, cuyo tono se fue endureciendo con el paso de los meses. La más reciente, en noviembre pasado.

    En estrictor rigor, el Estado de Chile se arriesgaba a ser sancionado a partir del próximo 1 de enero de 2026 por el no cumplimiento de lo acordado en Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (CICDD) de la UNESCO y del Código Mundial Antidopaje de la AMA, por no pago de dicha contribución anual a la Agencia Mundial Antidopaje.

    Chile ratificó dicho tratado el 11 de marzo de 2011, comprometiéndose a respetar y cumplir cada una de sus disposiciones. En una de las más importantes, relativa a la cooperación internacional antidopaje, el Artículo 15 de la CICDD obliga a contribuir al financiamiento anual de la Agencia Mundial Antidopaje, pagando una cotización cuyo monto es determinado por la propia agencia, en función de su presupuesto anual.

    El vencimiento de esta cuota, que para 2025 ascendió a US$ 75.697, fue el 30 de junio del año pasado, lo que dio pie a esta serie de correos electrónicos enviados por diversos personeros de la AMA.

    En aquella oportunidad, la explicación del gobierno sobre este incumplimiento se relacionó con aspecto burocráticos internos. “Se están llevando adelante gestiones encabezadas por el ministro del Deporte Jaime Pizarro, junto a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos que como Estado hemos contraído con las distintas instancias deportivas internacionales”, detallaron, mientras esperaban liberar los recursos desde la Dirección de Presupuestos (Dipres).

    Posibles castigos

    En este caso, el ministro Pizarro quedaba expuesto en su calidad de presidente del Consejo Sudamericano del Deporte (Consude), pues a partir de ese cargo ocupa un asiento en el Comité Ejecutivo de la AMA como representante de América del Sur. Por su parte, las instancias directivas de la CICDD podían imponer sanciones por no respeto de sus disposiciones.

    Este año el país recibirá una serie de eventos internacionales, como el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17, el Mundial de Rugby Sub 20 y en 2027, los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, por lo que de haberse mantenido la situación de morosidad, la reputación del país como anfitrión de grandes eventos se hubiese visto muy afectada.

    Sin embargo, el 29 de diciembre, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Mindep gestionó el pago de una primera cuota de US$ 20 mil y normalizó su situación frente a la WADA.

    Más sobre:DopajeAgencia Mundial AntidopajeWADAAMAMindepJaime PizarroMinrel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a cuatro sujetos tras robo a empresa en Quinta Normal: uno mantenía una orden vigente por el mismo delito

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    Lo más leído

    1.
    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    2.
    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    Por temor al fin del contrato con Turner: Unión Española e Iquique no irán a la justicia por el caso descenso

    3.
    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    4.
    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    5.
    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    La grave lesión del defensa croata Josko Gvardiol que remece al Manchester City de Pep Guardiola

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Detienen a cuatro sujetos tras robo a empresa en Quinta Normal: uno mantenía una orden vigente por el mismo delito
    Chile

    Detienen a cuatro sujetos tras robo a empresa en Quinta Normal: uno mantenía una orden vigente por el mismo delito

    Ministerio del Medio Ambiente declara al Río Mapocho como humedal urbano

    Lorena Pizarro (PC) acusa a Trump de ser un “pedófilo que pretende adueñarse del mundo” y afirma que Maduro sigue siendo el presidente de Venezuela

    Reajuste del sector público: Grau dice que “norma de amarre” será difícil que se apruebe, pero “es importante discutirlo”
    Negocios

    Reajuste del sector público: Grau dice que “norma de amarre” será difícil que se apruebe, pero “es importante discutirlo”

    Minería chilena tiene costos de mano de obra e inversión de capital entre los más altos de América

    Desde el confundador de NotCo al de Global66: la nueva AFP que preparan inversionistas liderados por un exejecutivo de la industria

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026
    Tendencias

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    El Estado paga su deuda con el antidopaje: Chile logra un acuerdo con la WADA y evita sanciones internacionales
    El Deportivo

    El Estado paga su deuda con el antidopaje: Chile logra un acuerdo con la WADA y evita sanciones internacionales

    Se retira a los 25 años: el ocaso de la carrera del delantero que le dijo que no a la Roja

    Baja sensible para Paqui Meneghini: Matías Sepúlveda deja la U y acuerda su fichaje en el Lanús de Mauricio Pellegrino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)
    Cultura y entretención

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    A un año de Debí tirar más fotos: la huella del cruce de Bad Bunny entre folklore y reggaetón

    Guterres pide a las autoridades iraníes tomar medidas para “evitar más víctimas” tras las últimas protestas
    Mundo

    Guterres pide a las autoridades iraníes tomar medidas para “evitar más víctimas” tras las últimas protestas

    María Corina Machado dice que quiere volver a Venezuela y defiende que “la transición debe avanzar”

    María Corina Machado dice que Trump ahora merece aún más el Nobel de la Paz y que “estará en la historia cómo derrotó una tiranía”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso